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На Алтае мужчина расстрелял пасущихся коров
На Алтае мужчина расстрелял пасущихся коров - РИА Новости, 30.08.2021
На Алтае мужчина расстрелял пасущихся коров
Прокуратура Республики Алтай начала проверку по факту публикации в соцсетях видео, на котором мужчина стреляет из пистолета в коров, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:55
2021-08-30T10:55
2021-08-30T10:55
происшествия
республика алтай
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БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Прокуратура Республики Алтай начала проверку по факту публикации в соцсетях видео, на котором мужчина стреляет из пистолета в коров, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратурой Республики Алтай организована проверка по видеопубликации, размещённой в сети Instagram, из которой усматривается, как мужчина стреляет из пневматического пистолета в коров", - говорится в сообщении.Действиям мужчины будет дана оценка в соответствии с нормами уголовного, административного законодательства и приняты меры реагирования, обещают в ведомстве."О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - уточняют в прокуратуре.
республика алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика алтай
На Алтае мужчина расстрелял пасущихся коров
Прокуратура Алтая заинтересовалась видео, где мужчина стреляет в коров