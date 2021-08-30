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На Алтае мужчина расстрелял пасущихся коров

На Алтае мужчина расстрелял пасущихся коров - РИА Новости, 30.08.2021

На Алтае мужчина расстрелял пасущихся коров

Прокуратура Республики Алтай начала проверку по факту публикации в соцсетях видео, на котором мужчина стреляет из пистолета в коров, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T10:55

2021-08-30T10:55

2021-08-30T10:55

происшествия

республика алтай

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БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Прокуратура Республики Алтай начала проверку по факту публикации в соцсетях видео, на котором мужчина стреляет из пистолета в коров, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратурой Республики Алтай организована проверка по видеопубликации, размещённой в сети Instagram, из которой усматривается, как мужчина стреляет из пневматического пистолета в коров", - говорится в сообщении.Действиям мужчины будет дана оценка в соответствии с нормами уголовного, административного законодательства и приняты меры реагирования, обещают в ведомстве."О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - уточняют в прокуратуре.

республика алтай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика алтай