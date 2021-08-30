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На Алтае мужчина расстрелял пасущихся коров
На Алтае мужчина расстрелял пасущихся коров - РИА Новости, 30.08.2021
На Алтае мужчина расстрелял пасущихся коров
Прокуратура Республики Алтай начала проверку по факту публикации в соцсетях видео, на котором мужчина стреляет из пистолета в коров, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:55
2021-08-30T10:55
происшествия
республика алтай
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БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Прокуратура Республики Алтай начала проверку по факту публикации в соцсетях видео, на котором мужчина стреляет из пистолета в коров, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратурой Республики Алтай организована проверка по видеопубликации, размещённой в сети Instagram, из которой усматривается, как мужчина стреляет из пневматического пистолета в коров", - говорится в сообщении.Действиям мужчины будет дана оценка в соответствии с нормами уголовного, административного законодательства и приняты меры реагирования, обещают в ведомстве."О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - уточняют в прокуратуре.
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происшествия, республика алтай
10:55 30.08.2021
 
На Алтае мужчина расстрелял пасущихся коров

Прокуратура Алтая заинтересовалась видео, где мужчина стреляет в коров

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Прокуратура Республики Алтай начала проверку по факту публикации в соцсетях видео, на котором мужчина стреляет из пистолета в коров, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратурой Республики Алтай организована проверка по видеопубликации, размещённой в сети Instagram, из которой усматривается, как мужчина стреляет из пневматического пистолета в коров", - говорится в сообщении.
Действиям мужчины будет дана оценка в соответствии с нормами уголовного, административного законодательства и приняты меры реагирования, обещают в ведомстве.
"О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - уточняют в прокуратуре.
 
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