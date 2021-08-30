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Александринский театр в Санкт-Петербурге

Александринский театр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 30.08.2021

Александринский театр в Санкт-Петербурге

Национальный драматический театр России (Александринский театр) является старейшим национальным театром Российской Федерации. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T04:53

2021-08-30T04:53

2021-08-30T04:53

справки

александринский театр

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Национальный драматический театр России (Александринский театр) является старейшим национальным театром Российской Федерации. Он был основан в Санкт-Петербурге 30 августа (10 сентября по новому стилю) 1756 года указом императрицы Елизаветы Петровны. Директором театра был назначен драматург Александр Сумароков, труппу возглавил актер Федор Волков. Театр стал первым государственным публичным театром в России и начал свои регулярные представления на Васильевском острове в бывшем Головкинском доме, который впоследствии был перестроен для Академии художеств. В 1832 году театр получил новое здание в центре Невского проспекта в Санкт-Петербурге, построенное по проекту известного архитектора Карла Росси. С этого времени он стал называться Александринским театром в честь супруги императора Николая Первого Александры Федоровны. Уникальный комплекс здания, с пятиярусным зрительным залом, огромной сценой, дворцовыми парадными фойе, величественным фасадом, ставшим одной из эмблем Северной столицы, вошел в число жемчужин мировой архитектуры, находящихся на учете ЮНЕСКО.В Александринском театре состоялись премьеры практически всех произведений русской драматургической классики – от "Горя от ума" Александра Грибоедова до пьес Александра Островского и Антона Чехова. На его сцене играли известные русские актеры Василий Каратыгин, Александр Мартынов, Николай Симонов, Николай Черкасов, Василий Меркурьев, Игорь Горбачев, Бруно Фрейндлих и др. В театре исполняли роли актрисы Екатерина Семенова, Мария Савина (основательница Союза театральных деятелей России), Вера Комиссаржевская, Екатерина Корчагина-Александровская и др.В феврале 1917 года после Февральской революции театр вошел в число дирекции Государственных театров. В 1919 году ему был присвоен статус "академический". С 1920 года носил название Государственный академический театр драмы (Госдрама). В 1937 году театру присвоено имя Александра Пушкина. В 1991 году Театру было возвращено название Александринский, он стал называться Российский государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Александринский).В разные годы в театре работали выдающиеся театральные режиссеры Всеволод Мейерхольд, Леонид Вивьен, Григорий Козинцев, Георгий Товстоногов, Николай Акимов. С театром сотрудничали известные художники Александр Бенуа, Константин Коровин, Александр Головин, Натан Альтман, выдающиеся композиторы Александр Глазунов, Дмитрий Шостакович, Родион Щедрин.В разные годы театр возглавляли Юрий Юрьев, Николай Петров, Борис Сушкевич, Сергей Радлов, Леонид Вивьен, Игорь Горбачев и др.С 2003 года художественным руководителем театра является режиссер Валерий Фокин.В настоящее время на сцене Александринского театра работают такие артисты, как Сергей Паршин, Николай Мартон, Галина Карелина, Игорь Волков, Петр Семак, Светлана Смирнова, Семен Сытник, Мария Кузнецова, Нина Ургант и др.В течение сезона 2005/2006 Александринский театр осуществил генеральную реконструкцию, в результате которой воссоздан исторический облик интерьеров здания.15 мая 2013 года была открыта Новая сцена Александринского театра – многоуровневое пространство, включающее четыре зала и двухуровневое фойе, оборудованные передовым световым, звуковым, видео- и медиа-оборудованием.В январе 2020 года особый официальный статус театра утвержден в новом названии – Национальный драматический театр России.С 1 января 2021 года в состав Национального драматического театра России на правах филиала вошел Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина. Ему было возвращено его первоначальное название – Народный дом имени А.С. Пушкина. В декабре 2020 года прошел главгосэкспертизу проект Московской сцены Александринского театра, которая будет построена в Коломенском. В качестве филиала Александринки сцена в Коломенском станет первым Национальным театральным центром – федеральной сценой, на которой смогут работать национальные и региональные театры.В августе 2014 года Александринскому театру присвоен статус национального достояния.В апреле 2016 года Александринский театр включен в реестр в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.265-й сезон театра 2020/2021 продлился 11 месяцев. В связи с пандемией коронавируса его первыми событиями стали прямые трансляции спектаклей без зрителей в зале. В октябре 2020 года на Новой сцене состоялась премьера спектакля Андрия Жолдака по мотивам романа Эмиля Золя "Нана" (в силу карантинных ограничений режиссер не имел возможности приехать в Россию, вел финальные репетиции дистанционно). В январе 2021 года вышла премьера спектакля "Товарищ Кисляков" Андрея Калинина по роману Пантелеймона Романова. В феврале 2021 года состоялась премьера спектакля Валерия Фокина "Честная женщина" по тексту Кирилла Фокина, постановка стала частью специальной программы, которая включала события в Санкт-Петербурге и в Москве, а также была представлена на сайте и в группах Александринского театра в социальных сетях. На Основной сцене в феврале 2021 года был выпущен спектакль Николая Рощина "Дети солнца" по одноименной пьесе Максима Горького.С мая 2020 года и по апрель 2021 года была запущена и реализована в диджитал-среде мультижанровая программа "Другая сцена", трансляции и показы которой в группе ВКонтакте и на YouTube-канале театра собрали около двух миллионов просмотров.2 и 3 сентября 2021 года спектакль Валерия Фокина "Блаженная Ксения. История любви" будет показан в программе Международного театрального фестиваля имени А.С. Пушкина на территории Псковского Кремля, под открытым небом.В декабре 2021 года первой премьерой нового сезона на Основной сцене станет спектакль художественного руководителя Венгерского Национального театра (Будапешт) Аттилы Виднянского по роману Франца Кафки "Процесс". Во второй половине сезона на Новой сцене планируются премьеры молодых режиссеров Никиты Кобелева и Хуго Эрикссена.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, александринский театр