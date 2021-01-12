https://ria.ru/20210112/aleksandrinka-1592684724.html

Псковский драматический театр стал филиалом петербургской Александринки

Псковский драматический театр стал филиалом петербургской Александринки

Псковский академический драматический театр имени Пушкина в рамках объединения с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) получил... РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T11:02

2021-01-12T11:02

2021-01-12T11:02

культура

ольга любимова

театр

новости культуры

псковский театр драмы им. а.с.пушкина

дмитрий месхиев

александринский театр

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Псковский академический драматический театр имени Пушкина в рамках объединения с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) получил статус его филиала, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.Ранее в середине октября министр культуры России Ольга Любимова во время визита в Псковскую область поддержала проект объединения Псковского драмтеатра с Александринкой.Народный дом имени Пушкина в Пскове был построен в 1906 году. После Октябрьской революции сменилось несколько названий театра, который с 1917 по 1920 год именовался "Коммунальный". В 1996 году Псковскому драмтеатру за заслуги в развитии театрального искусства присвоен статус академического.Сегодня в труппе театра 30 актеров. Театральный комплекс состоит из полностью отремонтированного здания "Народного дома" и новой пристройки площадью почти 3 тысячи квадратных метров, где размещаются театральные мастерские, в которых проходят выставки, кинопоказы, концерты и публичные лекции.Ранее в октябре худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев рассказывал, что объединение с Александринкой позволит приглашать режиссеров более высокого уровня и создавать больше спектаклей.

https://realty.ria.ru/20201230/teatr-1591569517.html

псковская область

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ольга любимова, театр, новости культуры, псковский театр драмы им. а.с.пушкина, дмитрий месхиев, александринский театр, псковская область