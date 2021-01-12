https://ria.ru/20210112/aleksandrinka-1592684724.html
Псковский драматический театр стал филиалом петербургской Александринки
Псковский драматический театр стал филиалом петербургской Александринки
Псковский академический драматический театр имени Пушкина в рамках объединения с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) получил... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:02
2021-01-12T11:02
2021-01-12T11:02
культура
ольга любимова
театр
новости культуры
псковский театр драмы им. а.с.пушкина
дмитрий месхиев
александринский театр
псковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/98736/72/987367253_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_a6db5b76e11b7c87ed4b8b0af665eab2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Псковский академический драматический театр имени Пушкина в рамках объединения с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) получил статус его филиала, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.Ранее в середине октября министр культуры России Ольга Любимова во время визита в Псковскую область поддержала проект объединения Псковского драмтеатра с Александринкой.Народный дом имени Пушкина в Пскове был построен в 1906 году. После Октябрьской революции сменилось несколько названий театра, который с 1917 по 1920 год именовался "Коммунальный". В 1996 году Псковскому драмтеатру за заслуги в развитии театрального искусства присвоен статус академического.Сегодня в труппе театра 30 актеров. Театральный комплекс состоит из полностью отремонтированного здания "Народного дома" и новой пристройки площадью почти 3 тысячи квадратных метров, где размещаются театральные мастерские, в которых проходят выставки, кинопоказы, концерты и публичные лекции.Ранее в октябре худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев рассказывал, что объединение с Александринкой позволит приглашать режиссеров более высокого уровня и создавать больше спектаклей.
https://realty.ria.ru/20201230/teatr-1591569517.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/98736/72/987367253_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_07eac8879538ffb1d1c76e51fd0dc2b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга любимова, театр, новости культуры, псковский театр драмы им. а.с.пушкина, дмитрий месхиев, александринский театр, псковская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Псковский академический драматический театр имени Пушкина в рамках объединения с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) получил статус его филиала, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.
Ранее в середине октября министр культуры России Ольга Любимова во время визита в Псковскую область поддержала
проект объединения Псковского драмтеатра с Александринкой.
"Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина вошел в состав Национального драматического театра России (Александринского театра) и с 1 января 2021 года функционирует на правах филиала. Театру возвращено историческое название Народный дом имени А. С. Пушкина", - говорится в сообщении.
Народный дом имени Пушкина в Пскове был построен в 1906 году. После Октябрьской революции сменилось несколько названий театра, который с 1917 по 1920 год именовался "Коммунальный". В 1996 году Псковскому драмтеатру за заслуги в развитии театрального искусства присвоен статус академического.
Сегодня в труппе театра 30 актеров. Театральный комплекс состоит из полностью отремонтированного здания "Народного дома" и новой пристройки площадью почти 3 тысячи квадратных метров, где размещаются театральные мастерские, в которых проходят выставки, кинопоказы, концерты и публичные лекции.
Ранее в октябре худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев рассказывал, что объединение с Александринкой позволит приглашать режиссеров более высокого уровня и создавать больше спектаклей.