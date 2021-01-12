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Псковский драматический театр стал филиалом петербургской Александринки
Псковский драматический театр стал филиалом петербургской Александринки
Псковский академический драматический театр имени Пушкина в рамках объединения с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) получил... РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T11:02
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культура
ольга любимова
театр
новости культуры
псковский театр драмы им. а.с.пушкина
дмитрий месхиев
александринский театр
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Псковский академический драматический театр имени Пушкина в рамках объединения с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) получил статус его филиала, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.Ранее в середине октября министр культуры России Ольга Любимова во время визита в Псковскую область поддержала проект объединения Псковского драмтеатра с Александринкой.Народный дом имени Пушкина в Пскове был построен в 1906 году. После Октябрьской революции сменилось несколько названий театра, который с 1917 по 1920 год именовался "Коммунальный". В 1996 году Псковскому драмтеатру за заслуги в развитии театрального искусства присвоен статус академического.Сегодня в труппе театра 30 актеров. Театральный комплекс состоит из полностью отремонтированного здания "Народного дома" и новой пристройки площадью почти 3 тысячи квадратных метров, где размещаются театральные мастерские, в которых проходят выставки, кинопоказы, концерты и публичные лекции.Ранее в октябре худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев рассказывал, что объединение с Александринкой позволит приглашать режиссеров более высокого уровня и создавать больше спектаклей.
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ольга любимова, театр, новости культуры, псковский театр драмы им. а.с.пушкина, дмитрий месхиев, александринский театр, псковская область

Псковский драматический театр стал филиалом петербургской Александринки

11:02 12.01.2021
 
© РИА Новости / Елена КовалеваПсковский драматический театр
Псковский драматический театр - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© РИА Новости / Елена Ковалева
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Псковский академический драматический театр имени Пушкина в рамках объединения с Национальным драматическим театром России (Александринский театр) получил статус его филиала, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.
Ранее в середине октября министр культуры России Ольга Любимова во время визита в Псковскую область поддержала проект объединения Псковского драмтеатра с Александринкой.
"Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина вошел в состав Национального драматического театра России (Александринского театра) и с 1 января 2021 года функционирует на правах филиала. Театру возвращено историческое название Народный дом имени А. С. Пушкина", - говорится в сообщении.
Народный дом имени Пушкина в Пскове был построен в 1906 году. После Октябрьской революции сменилось несколько названий театра, который с 1917 по 1920 год именовался "Коммунальный". В 1996 году Псковскому драмтеатру за заслуги в развитии театрального искусства присвоен статус академического.
Сегодня в труппе театра 30 актеров. Театральный комплекс состоит из полностью отремонтированного здания "Народного дома" и новой пристройки площадью почти 3 тысячи квадратных метров, где размещаются театральные мастерские, в которых проходят выставки, кинопоказы, концерты и публичные лекции.
Ранее в октябре худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев рассказывал, что объединение с Александринкой позволит приглашать режиссеров более высокого уровня и создавать больше спектаклей.
Занавес - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 13:44
Проект Московской сцены Александринского театра прошел главгосэкспертизу
 
КультураОльга ЛюбимоваТеатрНовости культурыПсковский театр драмы им. А.С.ПушкинаДмитрий МесхиевАлександринский театрПсковская область
 
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