https://ria.ru/20201014/aleksandrinka-1579780112.html

Минкультуры одобрило объединение Псковского драмтеатра с Александринкой

Министр культуры РФ Ольга Любимова поддержала проект объединения Псковского академического драматического театра имени Пушкина с Александринским театром,... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:19

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2020-10-14T15:20

культура

ольга любимова

театр

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

александринский театр

андрей турчак

псковская область

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Министр культуры РФ Ольга Любимова поддержала проект объединения Псковского академического драматического театра имени Пушкина с Александринским театром, сообщает пресс-служба ведомства."Инициатива театра, которая была подхвачена Александринкой, была проработана с региональным Союзом театральных деталей, была проработана, безусловно, регионом… Мы несколько раз проговорили всевозможные за и против, плюсы и возможные сложности. И, тем не менее, было единогласно принято решение, что на пользу именно Псковскому академическому театру драмы пойдет это объединение", - цитирует министра пресс-служба ведомства.Секретарь генсовета ЕР, бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил театральнее коллективы с объединением."Вхождение в состав Александринки и получение, таким образом, федерального статуса – это не только репертуар, не только гастроли, это еще и смета расходов, можно сказать, федерального уровня. Это возможность выхода на ставки, на заработные платы для актеров труппы, для персонала театра на уровень федеральных стандартов, если можно так сказать", - сообщил он.По его словам, вся необходимая работа с министерством финансов была проведена. "У нас есть лимиты, подтвержденная строчка в бюджете 2021 года и в проектировках планового периода 2022-2023 годов. И к этой теме, мы с Минфином договорились, мы уже возвращаться не будем. Этот вопрос закрыт", - заключил он.

https://ria.ru/20190731/1557027711.html

https://ria.ru/20201001/teatr-1578038396.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, театр, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), александринский театр, андрей турчак, псковская область