https://ria.ru/20210830/agrarii-1747894912.html
Глава Приамурья рассказал о поддержке аграриев в регионе
Глава Приамурья рассказал о поддержке аграриев в регионе - РИА Новости, 30.08.2021
Глава Приамурья рассказал о поддержке аграриев в регионе
Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что на поддержку аграриев, которые используют элитные семена, ежегодно направляется около 100 миллионов... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T20:14
2021-08-30T20:14
2021-08-30T20:14
амурская область
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что на поддержку аграриев, которые используют элитные семена, ежегодно направляется около 100 миллионов рублей, более 16% пахотных земель в регионе засеяно элитными семенами зерновых."Ежегодно порядка 100 миллионов рублей из бюджета области направляется на поддержку аграриев, использующих элитные семена. В этом году на получение поддержки заявилось 135 хозяйств. Помимо этого, в регионе действуют меры поддержки аграриев за прирост посевных площадей и реализацию зерновых. На эти цели в бюджетах разных уровней заложено 80 миллионов рублей", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Аграрии региона завершают уборку ранних зерновых культур, как уточняют власти, почти окончена уборка ячменя, убрано более 80% урожая пшеницы. В 2021 году уборочная площадь ранних зерновых семян составляет более 187 тысяч гектаров, большая её часть – пшеница (116 тысяч гектаров). Уборочная площадь сои - более 764 тысяч гектаров, к её уборке сельхозпроизводители приступят позднее.Последние годы в регионе идет активное применение агротехнологий – севооборота и использования элитных семян. Как отметил замминистра сельского хозяйства области Сергей Адаменко, в области порядка 16% площадей зерновых засеяно элитными семенами, ежегодно эта цифра растет. Меры господдержки также помогают в развитии 22 хозяйств, занимающихся выращиванием и реализацией элитных семян. Как отмечают власти, с каждым годом растут объемы их реализации.Директор ФГУП "Садовое" Нино Михайленко отметила спрос на элитные семена не только среди аграриев области. Семенной материал востребован и среди сельхозтоваропроизводителей Алтайского и Приморского краев."В 2021 году даже при неблагоприятных погодных условиях собираем урожай пшеницы на должном уровне – 25-27 центнеров на гектар. Сразу после уборки зерновых мы приступаем к подготовке почвы под посев будущего года", - сказала Михайленко, ее также цитирует правительство Амурской области.
https://ria.ru/20210826/zhile-1747309355.html
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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)
Глава Приамурья рассказал о поддержке аграриев в регионе
Глава Приамурья Орлов: более 16% пахотных земель в регионе засеяно элитными семенами
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг – РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
рассказал, что на поддержку аграриев, которые используют элитные семена, ежегодно направляется около 100 миллионов рублей, более 16% пахотных земель в регионе засеяно элитными семенами зерновых.
"Ежегодно порядка 100 миллионов рублей из бюджета области направляется на поддержку аграриев, использующих элитные семена. В этом году на получение поддержки заявилось 135 хозяйств. Помимо этого, в регионе действуют меры поддержки аграриев за прирост посевных площадей и реализацию зерновых. На эти цели в бюджетах разных уровней заложено 80 миллионов рублей", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области
.
Аграрии региона завершают уборку ранних зерновых культур, как уточняют власти, почти окончена уборка ячменя, убрано более 80% урожая пшеницы. В 2021 году уборочная площадь ранних зерновых семян составляет более 187 тысяч гектаров, большая её часть – пшеница (116 тысяч гектаров). Уборочная площадь сои - более 764 тысяч гектаров, к её уборке сельхозпроизводители приступят позднее.
Последние годы в регионе идет активное применение агротехнологий – севооборота и использования элитных семян. Как отметил замминистра сельского хозяйства области Сергей Адаменко, в области порядка 16% площадей зерновых засеяно элитными семенами, ежегодно эта цифра растет. Меры господдержки также помогают в развитии 22 хозяйств, занимающихся выращиванием и реализацией элитных семян. Как отмечают власти, с каждым годом растут объемы их реализации.
Директор ФГУП "Садовое" Нино Михайленко отметила спрос на элитные семена не только среди аграриев области. Семенной материал востребован и среди сельхозтоваропроизводителей Алтайского и Приморского краев
.
"В 2021 году даже при неблагоприятных погодных условиях собираем урожай пшеницы на должном уровне – 25-27 центнеров на гектар. Сразу после уборки зерновых мы приступаем к подготовке почвы под посев будущего года", - сказала Михайленко, ее также цитирует правительство Амурской области.