https://ria.ru/20210830/afrika-1747773694.html

Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару

Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару - РИА Новости, 30.08.2021

Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару

Воздушные массы из Африки принесут в Краснодарский край очень жаркую погоду, в Сочи в понедельник прогнозируется опасная жара в 37 градусов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T04:05

2021-08-30T04:05

2021-08-30T10:27

общество

краснодарский край

сочи

гидрометцентр

роман вильфанд

новости - туризм

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Воздушные массы из Африки принесут в Краснодарский край очень жаркую погоду, в Сочи в понедельник прогнозируется опасная жара в 37 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что в начале недели температура будет выше нормы на 8 градусов. Однако к концу рабочей недели в регионе температура понизится и станет на 1-2 градуса ниже нормы.

https://ria.ru/20210830/morozets-1747773033.html

краснодарский край

сочи

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общество, краснодарский край, сочи, гидрометцентр, роман вильфанд, новости - туризм