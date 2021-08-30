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Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару
Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару - РИА Новости, 30.08.2021
Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару
Воздушные массы из Африки принесут в Краснодарский край очень жаркую погоду, в Сочи в понедельник прогнозируется опасная жара в 37 градусов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T04:05
2021-08-30T10:27
общество
краснодарский край
сочи
гидрометцентр
роман вильфанд
новости - туризм
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Воздушные массы из Африки принесут в Краснодарский край очень жаркую погоду, в Сочи в понедельник прогнозируется опасная жара в 37 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что в начале недели температура будет выше нормы на 8 градусов. Однако к концу рабочей недели в регионе температура понизится и станет на 1-2 градуса ниже нормы.
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общество, краснодарский край, сочи, гидрометцентр, роман вильфанд, новости - туризм
04:05 30.08.2021 (обновлено: 10:27 30.08.2021)
 
Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару

Глава Гидрометцентра Вильфанд: в Краснодарский край приходят африканские воздушные массы

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Воздушные массы из Африки принесут в Краснодарский край очень жаркую погоду, в Сочи в понедельник прогнозируется опасная жара в 37 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Краснодарский край приходят африканские воздушные массы, поэтому там в понедельник очень жаркая погода. В Сочи будет до 37 градусов. Это очень сильная жара. В приморских городах такая жара - это огромная редкость", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что в начале недели температура будет выше нормы на 8 градусов. Однако к концу рабочей недели в регионе температура понизится и станет на 1-2 градуса ниже нормы.
Иней на листьях - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
03:39
Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе
 
ОбществоКраснодарский крайСочиГидрометцентрРоман ВильфандНовости - Туризм
 
 
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