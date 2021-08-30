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В Афинах произошли беспорядки на митинге против обязательной вакцинации
В Афинах произошли беспорядки на митинге против обязательной вакцинации - РИА Новости, 30.08.2021
В Афинах произошли беспорядки на митинге против обязательной вакцинации
Многотысячный митинг против обязательной вакцинации некоторых категорий граждан прошел в воскресенье вечером в Афинах, после митинга произошли столкновения... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T00:27
2021-08-30T00:27
в мире
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АФИНЫ, 30 авг - РИА Новости. Многотысячный митинг против обязательной вакцинации некоторых категорий граждан прошел в воскресенье вечером в Афинах, после митинга произошли столкновения группы молодежи с полицейскими, полиция применила слезоточивый газ и задержала 47 человек, говорится в сообщении полиции.По ее данным, в митинге на площади Синтагма участвовали 7,5 тысячи человек.Полиция для отражения атаки использовала водомет и слезоточивый газ.Основная часть собравшихся разошлась, небольшие группы оставались в районе площади Синтагма и прилегающих улиц и через некоторое время тоже ушли. Полицейские задержали 47 человек и доставили в отдел государственной безопасности Управления безопасности Аттики, где ведется расследование, говорится в сообщении.О происшедшем была проинформирована прокуратура Афин.Аналогичный митинг прошел в Салониках. Там в нем участвовали несколько сот человек.
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в мире, афины, греция, салоники, аттика, коронавирус covid-19
00:27 30.08.2021
 
В Афинах произошли беспорядки на митинге против обязательной вакцинации

В Афинах после беспорядков на митинге против обязательной вакцинации задержали 47 человек

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 30 авг - РИА Новости. Многотысячный митинг против обязательной вакцинации некоторых категорий граждан прошел в воскресенье вечером в Афинах, после митинга произошли столкновения группы молодежи с полицейскими, полиция применила слезоточивый газ и задержала 47 человек, говорится в сообщении полиции.
По ее данным, в митинге на площади Синтагма участвовали 7,5 тысячи человек.
"Сегодня в 18.00, после призыва через страницы различных организаций и групп в социальных сетях провести митинг с центральным лозунгом "Греки не приемлют принуждения и подчинения - нет вакцинации", в районе площади Синтагма на митинг собрались около 7,5 тысячи человек. В 20.15 группа людей перед памятником Неизвестному солдату напала на полицейских, бросала "коктейли Молотова", сигнальные ракеты, бутылки и другие предметы, пытаясь прорвать оцепление и направиться к лестницам, ведущим в парламент", - говорится в сообщении полиции.
Полиция для отражения атаки использовала водомет и слезоточивый газ.
Основная часть собравшихся разошлась, небольшие группы оставались в районе площади Синтагма и прилегающих улиц и через некоторое время тоже ушли. Полицейские задержали 47 человек и доставили в отдел государственной безопасности Управления безопасности Аттики, где ведется расследование, говорится в сообщении.
О происшедшем была проинформирована прокуратура Афин.
Аналогичный митинг прошел в Салониках. Там в нем участвовали несколько сот человек.
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