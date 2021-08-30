https://ria.ru/20210830/afiny-1747768602.html

В Афинах произошли беспорядки на митинге против обязательной вакцинации

В Афинах произошли беспорядки на митинге против обязательной вакцинации - РИА Новости, 30.08.2021

В Афинах произошли беспорядки на митинге против обязательной вакцинации

Многотысячный митинг против обязательной вакцинации некоторых категорий граждан прошел в воскресенье вечером в Афинах, после митинга произошли столкновения... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T00:27

2021-08-30T00:27

2021-08-30T00:27

в мире

афины

греция

салоники

аттика

коронавирус covid-19

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АФИНЫ, 30 авг - РИА Новости. Многотысячный митинг против обязательной вакцинации некоторых категорий граждан прошел в воскресенье вечером в Афинах, после митинга произошли столкновения группы молодежи с полицейскими, полиция применила слезоточивый газ и задержала 47 человек, говорится в сообщении полиции.По ее данным, в митинге на площади Синтагма участвовали 7,5 тысячи человек.Полиция для отражения атаки использовала водомет и слезоточивый газ.Основная часть собравшихся разошлась, небольшие группы оставались в районе площади Синтагма и прилегающих улиц и через некоторое время тоже ушли. Полицейские задержали 47 человек и доставили в отдел государственной безопасности Управления безопасности Аттики, где ведется расследование, говорится в сообщении.О происшедшем была проинформирована прокуратура Афин.Аналогичный митинг прошел в Салониках. Там в нем участвовали несколько сот человек.

https://ria.ru/20210829/berlin-1747746067.html

афины

греция

салоники

аттика

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в мире, афины, греция, салоники, аттика, коронавирус covid-19