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В Ростовской области археологов попытались засыпать землей из-за боязни 5G
В Ростовской области археологов попытались засыпать землей из-за боязни 5G - РИА Новости, 30.08.2021
В Ростовской области археологов попытались засыпать землей из-за боязни 5G
Археологи, которых жители Азова Ростовской области стали засыпать землей на месте раскопок из опасений вышки 5G, обратились в полицию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:53
2021-08-30T15:53
происшествия
ростовская область
азов
5g
россия
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Археологи, которых жители Азова Ростовской области стали засыпать землей на месте раскопок из опасений вышки 5G, обратились в полицию, сообщили РИА Новости в правительстве региона.Ранее ряд СМИ написал, что археологов в Азове некоторые жители приняли за рабочих, которые якобы роют яму для установки вышки 5G. На размещенных в СМИ видео видно, как люди стали забрасывать яму с рабочими землёй, несмотря на их объяснения, что раскопки законны.Как заявили РИА Новости в правительстве, археологи из организации "Донское наследие" вели работы на территории объекта культурного наследия федерального значения "Городище Азака-Таны с некрополем", где разрабатывался разведочный шурф. Работы, по словам собеседника агентства, велись согласно разрешению, выданному Минкультуры России."Утром 24 августа к месту проведения археологических работ подошла группа мужчин с лопатами и начала засыпать шурф с находящимися в нем специалистами-археологами. В полицию поданы заявления о привлечении виновных лиц к ответственности", - рассказали агентству в областном правительстве. Как отметили в ведомстве, сейчас работы приостановлены в целях безопасности археологов.Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.Противники связи 5G опасаются влияния новой технологии на окружающую среду и здоровье человека, в том числе распространяют слухи, что якобы с ней связана пандемия коронавируса. Факты вандализма в отношении вышек сотовой связи имели место не только в России, но и в Британии, Польше, Боливии и других странах. В Минкомсвязи РФ подчеркивали, что сообщения о негативных медицинских и экологических последствиях связи пятого поколения являются необоснованными: 5G будет работать в диапазонах, близких к связи предыдущего поколения - 4G/LTE, существенной разницы во влиянии на окружающую среду не будет.Ряд стран сейчас работает над внедрением этой технологии связи. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду - в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологию 5G отличает не только высокая скорость передачи данных, но и большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой. Сеть 5G позволит обеспечить массовое подключение устройств "интернета вещей", развивать "умный город", "умное производство", "умный дом", беспилотный транспорт, дистанционную медицину, а также технологии виртуальной и дополненной реальности.
https://ria.ru/20210216/izluchenie-1597616493.html
https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html
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происшествия, ростовская область, азов, 5g, россия
15:53 30.08.2021
 
В Ростовской области археологов попытались засыпать землей из-за боязни 5G

Жители Азова попытались засыпать землей археологов на раскопках из-за боязни вышек 5G

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Археологи, которых жители Азова Ростовской области стали засыпать землей на месте раскопок из опасений вышки 5G, обратились в полицию, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее ряд СМИ написал, что археологов в Азове некоторые жители приняли за рабочих, которые якобы роют яму для установки вышки 5G. На размещенных в СМИ видео видно, как люди стали забрасывать яму с рабочими землёй, несмотря на их объяснения, что раскопки законны.
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 02:08
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Как заявили РИА Новости в правительстве, археологи из организации "Донское наследие" вели работы на территории объекта культурного наследия федерального значения "Городище Азака-Таны с некрополем", где разрабатывался разведочный шурф. Работы, по словам собеседника агентства, велись согласно разрешению, выданному Минкультуры России.
"Утром 24 августа к месту проведения археологических работ подошла группа мужчин с лопатами и начала засыпать шурф с находящимися в нем специалистами-археологами. В полицию поданы заявления о привлечении виновных лиц к ответственности", - рассказали агентству в областном правительстве. Как отметили в ведомстве, сейчас работы приостановлены в целях безопасности археологов.
Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
5G в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 08:00Наука
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Противники связи 5G опасаются влияния новой технологии на окружающую среду и здоровье человека, в том числе распространяют слухи, что якобы с ней связана пандемия коронавируса. Факты вандализма в отношении вышек сотовой связи имели место не только в России, но и в Британии, Польше, Боливии и других странах. В Минкомсвязи РФ подчеркивали, что сообщения о негативных медицинских и экологических последствиях связи пятого поколения являются необоснованными: 5G будет работать в диапазонах, близких к связи предыдущего поколения - 4G/LTE, существенной разницы во влиянии на окружающую среду не будет.
Ряд стран сейчас работает над внедрением этой технологии связи. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду - в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологию 5G отличает не только высокая скорость передачи данных, но и большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой. Сеть 5G позволит обеспечить массовое подключение устройств "интернета вещей", развивать "умный город", "умное производство", "умный дом", беспилотный транспорт, дистанционную медицину, а также технологии виртуальной и дополненной реальности.
Монтажник на вышке сотовой связи - РИА Новости, 1920, 20.06.2020
20 июня 2020, 08:00Наука
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