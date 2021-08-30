https://ria.ru/20210830/5g-1747850115.html

В Ростовской области археологов попытались засыпать землей из-за боязни 5G

В Ростовской области археологов попытались засыпать землей из-за боязни 5G - РИА Новости, 30.08.2021

В Ростовской области археологов попытались засыпать землей из-за боязни 5G

Археологи, которых жители Азова Ростовской области стали засыпать землей на месте раскопок из опасений вышки 5G, обратились в полицию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:53

2021-08-30T15:53

2021-08-30T15:53

происшествия

ростовская область

азов

5g

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Археологи, которых жители Азова Ростовской области стали засыпать землей на месте раскопок из опасений вышки 5G, обратились в полицию, сообщили РИА Новости в правительстве региона.Ранее ряд СМИ написал, что археологов в Азове некоторые жители приняли за рабочих, которые якобы роют яму для установки вышки 5G. На размещенных в СМИ видео видно, как люди стали забрасывать яму с рабочими землёй, несмотря на их объяснения, что раскопки законны.Как заявили РИА Новости в правительстве, археологи из организации "Донское наследие" вели работы на территории объекта культурного наследия федерального значения "Городище Азака-Таны с некрополем", где разрабатывался разведочный шурф. Работы, по словам собеседника агентства, велись согласно разрешению, выданному Минкультуры России."Утром 24 августа к месту проведения археологических работ подошла группа мужчин с лопатами и начала засыпать шурф с находящимися в нем специалистами-археологами. В полицию поданы заявления о привлечении виновных лиц к ответственности", - рассказали агентству в областном правительстве. Как отметили в ведомстве, сейчас работы приостановлены в целях безопасности археологов.Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.Противники связи 5G опасаются влияния новой технологии на окружающую среду и здоровье человека, в том числе распространяют слухи, что якобы с ней связана пандемия коронавируса. Факты вандализма в отношении вышек сотовой связи имели место не только в России, но и в Британии, Польше, Боливии и других странах. В Минкомсвязи РФ подчеркивали, что сообщения о негативных медицинских и экологических последствиях связи пятого поколения являются необоснованными: 5G будет работать в диапазонах, близких к связи предыдущего поколения - 4G/LTE, существенной разницы во влиянии на окружающую среду не будет.Ряд стран сейчас работает над внедрением этой технологии связи. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду - в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологию 5G отличает не только высокая скорость передачи данных, но и большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой. Сеть 5G позволит обеспечить массовое подключение устройств "интернета вещей", развивать "умный город", "умное производство", "умный дом", беспилотный транспорт, дистанционную медицину, а также технологии виртуальной и дополненной реальности.

https://ria.ru/20210216/izluchenie-1597616493.html

https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html

https://ria.ru/20200620/1573205230.html

ростовская область

азов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростовская область, азов, 5g, россия