Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210829/vzryv-1747735870.html
В Кабуле прогремел мощный взрыв
В Кабуле прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 29.08.2021
В Кабуле прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле в районе аэропорта, сообщил источник РИА Новости в полицейском управлении. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:40
2021-08-29T17:48
кабул (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745942740_0:137:2964:1804_1920x0_80_0_0_694cfd3bc2599d1620e55a827d87f150.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле в районе аэропорта, сообщил источник РИА Новости в полицейском управлении.По данным собеседника агентства, причиной стал ракетный удар. Очевидцы произошедшего утверждают, что ракеты уничтожили два автомобиля и часть жилого дома.Как сообщил телеканал Ariana News, в результате ЧП погибли шестеро, включая четырех детей, еще четыре человека получили ранения.По информации источников агентства Associated Press, ракетный удар нанесли американские военные с беспилотника. Целью атаки был автомобиль с террористам-смертниками, направлявшимися в аэропорт Кабула.Утром в воскресенье посольство США в Афганистане сообщило, что в Кабуле существует "конкретная и заслуживающая доверия" угроза теракта. Дипмиссия призвала "всех граждан США, находящихся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта" немедленно покинуть район.Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска.В четверг террорист-смертник взорвал бомбу на одном из КПП. В результате погибли 13 военных из США и до 200 афганцев.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210829/taliby-1747714148.html
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745942740_93:191:2568:2047_1920x0_80_0_0_63965468fbe5a694f53ba52994c17eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кабул (город)
15:40 29.08.2021 (обновлено: 17:48 29.08.2021)
 
В Кабуле прогремел мощный взрыв

В Кабуле прогремел мощный взрыв

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле в районе аэропорта, сообщил источник РИА Новости в полицейском управлении.
По данным собеседника агентства, причиной стал ракетный удар. Очевидцы произошедшего утверждают, что ракеты уничтожили два автомобиля и часть жилого дома.
Как сообщил телеканал Ariana News, в результате ЧП погибли шестеро, включая четырех детей, еще четыре человека получили ранения.
По информации источников агентства Associated Press, ракетный удар нанесли американские военные с беспилотника. Целью атаки был автомобиль с террористам-смертниками, направлявшимися в аэропорт Кабула.
Утром в воскресенье посольство США в Афганистане сообщило, что в Кабуле существует "конкретная и заслуживающая доверия" угроза теракта. Дипмиссия призвала "всех граждан США, находящихся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта" немедленно покинуть район.
Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска.
В четверг террорист-смертник взорвал бомбу на одном из КПП. В результате погибли 13 военных из США и до 200 афганцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
Вчера, 10:51Захват власти в Афганистане талибами
Талибы убили афганского певца Фавада Андараби
 
Кабул (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23В Хабаровске пенсионер погиб при обрушении балкона
05:59Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
05:49Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки
05:47В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"
05:43Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
05:34Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
05:20В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
05:15Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС
05:05В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
04:57На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
04:52На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести
04:23Блинкен рассказал о поставках американских вакцин на Украину
04:20Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула
04:10Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19
04:05Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару
03:59США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
03:45Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
03:39Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе в ряде регионов
03:15Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
03:14Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
Лента новостейМолния