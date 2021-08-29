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В Кабуле прогремел мощный взрыв

В Кабуле прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 29.08.2021

В Кабуле прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле в районе аэропорта, сообщил источник РИА Новости в полицейском управлении. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T15:40

2021-08-29T15:40

2021-08-29T17:48

кабул (город)

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле в районе аэропорта, сообщил источник РИА Новости в полицейском управлении.По данным собеседника агентства, причиной стал ракетный удар. Очевидцы произошедшего утверждают, что ракеты уничтожили два автомобиля и часть жилого дома.Как сообщил телеканал Ariana News, в результате ЧП погибли шестеро, включая четырех детей, еще четыре человека получили ранения.По информации источников агентства Associated Press, ракетный удар нанесли американские военные с беспилотника. Целью атаки был автомобиль с террористам-смертниками, направлявшимися в аэропорт Кабула.Утром в воскресенье посольство США в Афганистане сообщило, что в Кабуле существует "конкретная и заслуживающая доверия" угроза теракта. Дипмиссия призвала "всех граждан США, находящихся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта" немедленно покинуть район.Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска.В четверг террорист-смертник взорвал бомбу на одном из КПП. В результате погибли 13 военных из США и до 200 афганцев.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210829/taliby-1747714148.html

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабул (город)