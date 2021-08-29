https://ria.ru/20210829/vzryv-1747735870.html
В Кабуле прогремел мощный взрыв
В Кабуле прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 29.08.2021
В Кабуле прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле в районе аэропорта, сообщил источник РИА Новости в полицейском управлении. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:40
2021-08-29T15:40
2021-08-29T17:48
кабул (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745942740_0:137:2964:1804_1920x0_80_0_0_694cfd3bc2599d1620e55a827d87f150.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле в районе аэропорта, сообщил источник РИА Новости в полицейском управлении.По данным собеседника агентства, причиной стал ракетный удар. Очевидцы произошедшего утверждают, что ракеты уничтожили два автомобиля и часть жилого дома.Как сообщил телеканал Ariana News, в результате ЧП погибли шестеро, включая четырех детей, еще четыре человека получили ранения.По информации источников агентства Associated Press, ракетный удар нанесли американские военные с беспилотника. Целью атаки был автомобиль с террористам-смертниками, направлявшимися в аэропорт Кабула.Утром в воскресенье посольство США в Афганистане сообщило, что в Кабуле существует "конкретная и заслуживающая доверия" угроза теракта. Дипмиссия призвала "всех граждан США, находящихся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта" немедленно покинуть район.Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска.В четверг террорист-смертник взорвал бомбу на одном из КПП. В результате погибли 13 военных из США и до 200 афганцев.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210829/taliby-1747714148.html
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745942740_93:191:2568:2047_1920x0_80_0_0_63965468fbe5a694f53ba52994c17eb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабул (город)
15:40 29.08.2021 (обновлено: 17:48 29.08.2021)
В Кабуле прогремел мощный взрыв
В Кабуле прогремел мощный взрыв
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле
в районе аэропорта, сообщил источник РИА Новости в полицейском управлении.
По данным собеседника агентства, причиной стал ракетный удар. Очевидцы произошедшего утверждают, что ракеты уничтожили два автомобиля и часть жилого дома.
Как сообщил телеканал Ariana News, в результате ЧП погибли шестеро, включая четырех детей, еще четыре человека получили ранения.
По информации источников агентства Associated Press
, ракетный удар нанесли американские военные с беспилотника. Целью атаки был автомобиль с террористам-смертниками, направлявшимися в аэропорт Кабула.
Утром в воскресенье посольство США в Афганистане сообщило, что в Кабуле существует "конкретная и заслуживающая доверия" угроза теракта. Дипмиссия призвала "всех граждан США, находящихся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта" немедленно покинуть район.
Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска.
В четверг террорист-смертник взорвал бомбу на одном из КПП. В результате погибли 13 военных из США и до 200 афганцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.