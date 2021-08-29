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Бирюков рассказал о работе Северного речного вокзала после реконструкции
Бирюков рассказал о работе Северного речного вокзала после реконструкции - РИА Новости, 29.08.2021
Бирюков рассказал о работе Северного речного вокзала после реконструкции
Московский Северный речной вокзал с начала навигации принял более 500 тысяч пассажиров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T09:09
2021-08-29T09:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
северный речной вокзал
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Московский Северный речной вокзал с начала навигации принял более 500 тысяч пассажиров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, основной трафик ожидаемо приходится на прогулочные маршруты – в выходные каждый час отправляются по шесть теплоходов.Вице-мэр отметил, что в рамках масштабной реконструкции речного вокзала в прошлом году обновили 17 причалов, из них 11 предназначены для швартовки круизного флота, остальные – для стоянки прогулочных судов."В кратчайшие сроки были проведены сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов, прокладка кабельной канализации, трубопровода водоснабжения судов, обустроены современные и удобные павильоны досмотра", – рассказал он.Бирюков добавил, что сегодня обновленные причалы могут одновременно принять 34 судна: 19 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных судов.Безопасное движение флота в акватории вокзала обеспечивают дежурные диспетчерской ГБУ "Гормост". Они расставляют суда по местам стоянки с учетом их технических характеристик, осадки и глубины причалов, организовывают отшвартовку и своевременное отправление.Бирюков добавил, что в рамках реконструкции причалов создана современная система электроснабжения судов. Благодаря новейшему оборудованию одновременно могут получать электроэнергию 24 судна.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, северный речной вокзал
09:09 29.08.2021
 
Бирюков рассказал о работе Северного речного вокзала после реконструкции

Бирюков: Северный речной вокзал принял более полумиллиона пассажиров с начала навигации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСеверный речной вокзал
Северный речной вокзал - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Московский Северный речной вокзал с начала навигации принял более 500 тысяч пассажиров, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За период с 24 апреля отмечено более 8 тысяч подходов судов круизных и прогулочных направлений, пассажиропоток составил свыше 500 тысяч человек", - сказал он.
По его словам, основной трафик ожидаемо приходится на прогулочные маршруты – в выходные каждый час отправляются по шесть теплоходов.
Вице-мэр отметил, что в рамках масштабной реконструкции речного вокзала в прошлом году обновили 17 причалов, из них 11 предназначены для швартовки круизного флота, остальные – для стоянки прогулочных судов.
"В кратчайшие сроки были проведены сложнейшие работы по углублению и укреплению дна, капитальный ремонт подпорной стенки причалов и лестничных сходов, прокладка кабельной канализации, трубопровода водоснабжения судов, обустроены современные и удобные павильоны досмотра", – рассказал он.
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Бирюков добавил, что сегодня обновленные причалы могут одновременно принять 34 судна: 19 крупных круизных лайнеров и 15 прогулочных судов.
Безопасное движение флота в акватории вокзала обеспечивают дежурные диспетчерской ГБУ "Гормост". Они расставляют суда по местам стоянки с учетом их технических характеристик, осадки и глубины причалов, организовывают отшвартовку и своевременное отправление.
Бирюков добавил, что в рамках реконструкции причалов создана современная система электроснабжения судов. Благодаря новейшему оборудованию одновременно могут получать электроэнергию 24 судна.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыСеверный Речной вокзал
 
 
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