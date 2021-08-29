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В Приморье усилили меры безопасности перед Восточным экономическим форумом
В Приморье усилили меры безопасности перед Восточным экономическим форумом - РИА Новости, 29.08.2021
В Приморье усилили меры безопасности перед Восточным экономическим форумом
Меры безопасности усилены во Владивостоке в преддверии Восточного экономического форума, вводятся ограничения на парковку машин и движение морских и воздушных... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T08:42
2021-08-29T08:42
приморский край
владивосток
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Меры безопасности усилены во Владивостоке в преддверии Восточного экономического форума, вводятся ограничения на парковку машин и движение морских и воздушных судов, сообщает правительство Приморья в воскресенье.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума."В связи с проведением мероприятий по обеспечению безопасности шестого Восточного экономического форума планируется введение временных ограничений и запретов. Ряд из них начнет действовать уже с понедельника, 30 августа. С 30 августа по 4 сентября – запрет на парковку, а также въезд крупногабаритных транспортных средств и автомобилей, перевозящих опасные грузы, на дороги острова Русский", - говорится в сообщении.Допуск крупногабаритных транспортных средств на остров для доставки грузов в интересах ВЭФ по спецпропускам будет осуществляться только с 23:00 до 07:00 местного времени ежедневно с 30 августа по 4 сентября.Кроме того, 30 августа – 4 сентября будет действовать запрет на парковку на трассах острова Русский, за исключением обустроенных парковочных площадок, с 30 августа по 4 сентября – ограничено проведение дорожных и земляных работ, опрессовки теплотрасс.С 1 по 4 сентября вводится запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком для всех видов воздушных судов. Исключение составят только обеспечивающие безопасность, следующие по центральному расписанию и чартерные самолеты и вертолеты, доставляющие участников ВЭФ, а также согласованные с ФСО России.На этот же срок вводится запрет на плавание в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик. Исключение составят суда, привлеченные к мероприятиям ВЭФ, местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик, специальных спасательных судов, судов для оказания экстренной медицинской помощи. Кроме того, 2 сентября будет запрещено движение судов с 14:00 до 19:00 местного времени в проливе Босфор Восточный и прилегающих к нему акваториях, а также водных пространств, прилегающих к острову Шкота от Токаревского маяка до мыса Бурный.Также с 1 по 4 сентября введен запрет на движение и парковку крупногабаритных транспортных средств и машин, перевозящих опасные грузы, на трассе проезда спецкортежей на территории Владивостока. С 1 по 5 сентября введены ограничения на охоту на территории Артемовского городского округа, Надеждинского, Хасанского и Шкотовского муниципальных районов.С 30 августа по 4 сентября территория кампуса Дальневосточного федерального университета и прилегающая территория будут закрыты для посещения для тех, у кого нет специальных пропусков и аккредитационных документов ВЭФ.Допуск на выставку "Улица Дальнего Востока" на набережной ДВФУ будет открыт для всех желающих с 5 по 6 сентября.
https://ria.ru/20210818/kozhemyako-1746095326.html
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приморский край, владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:42 29.08.2021
 
В Приморье усилили меры безопасности перед Восточным экономическим форумом

Ограничения на парковку авто, движение воздушных и морских судов вводятся перед ВЭФ

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОстров Русский во Владивостоке
Остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Меры безопасности усилены во Владивостоке в преддверии Восточного экономического форума, вводятся ограничения на парковку машин и движение морских и воздушных судов, сообщает правительство Приморья в воскресенье.
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
"В связи с проведением мероприятий по обеспечению безопасности шестого Восточного экономического форума планируется введение временных ограничений и запретов. Ряд из них начнет действовать уже с понедельника, 30 августа. С 30 августа по 4 сентября – запрет на парковку, а также въезд крупногабаритных транспортных средств и автомобилей, перевозящих опасные грузы, на дороги острова Русский", - говорится в сообщении.
Допуск крупногабаритных транспортных средств на остров для доставки грузов в интересах ВЭФ по спецпропускам будет осуществляться только с 23:00 до 07:00 местного времени ежедневно с 30 августа по 4 сентября.
Кроме того, 30 августа – 4 сентября будет действовать запрет на парковку на трассах острова Русский, за исключением обустроенных парковочных площадок, с 30 августа по 4 сентября – ограничено проведение дорожных и земляных работ, опрессовки теплотрасс.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 10:00
Олег Кожемяко: площадка ВЭФ-2021 станет настоящим островом безопасности
С 1 по 4 сентября вводится запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком для всех видов воздушных судов. Исключение составят только обеспечивающие безопасность, следующие по центральному расписанию и чартерные самолеты и вертолеты, доставляющие участников ВЭФ, а также согласованные с ФСО России.
На этот же срок вводится запрет на плавание в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик. Исключение составят суда, привлеченные к мероприятиям ВЭФ, местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик, специальных спасательных судов, судов для оказания экстренной медицинской помощи. Кроме того, 2 сентября будет запрещено движение судов с 14:00 до 19:00 местного времени в проливе Босфор Восточный и прилегающих к нему акваториях, а также водных пространств, прилегающих к острову Шкота от Токаревского маяка до мыса Бурный.
Исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 10:00
Алексей Кошель: гости ВЭФ будут жить в обновленных корпусах ДВФУ
Также с 1 по 4 сентября введен запрет на движение и парковку крупногабаритных транспортных средств и машин, перевозящих опасные грузы, на трассе проезда спецкортежей на территории Владивостока. С 1 по 5 сентября введены ограничения на охоту на территории Артемовского городского округа, Надеждинского, Хасанского и Шкотовского муниципальных районов.
С 30 августа по 4 сентября территория кампуса Дальневосточного федерального университета и прилегающая территория будут закрыты для посещения для тех, у кого нет специальных пропусков и аккредитационных документов ВЭФ.
Допуск на выставку "Улица Дальнего Востока" на набережной ДВФУ будет открыт для всех желающих с 5 по 6 сентября.
Участник экономического форума на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 09:14
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке во время ВЭФ
 
Приморский крайВладивостокРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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