https://ria.ru/20210829/vef-1747706307.html

В Приморье усилили меры безопасности перед Восточным экономическим форумом

В Приморье усилили меры безопасности перед Восточным экономическим форумом - РИА Новости, 29.08.2021

В Приморье усилили меры безопасности перед Восточным экономическим форумом

Меры безопасности усилены во Владивостоке в преддверии Восточного экономического форума, вводятся ограничения на парковку машин и движение морских и воздушных... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T08:42

2021-08-29T08:42

2021-08-29T08:42

приморский край

владивосток

русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Меры безопасности усилены во Владивостоке в преддверии Восточного экономического форума, вводятся ограничения на парковку машин и движение морских и воздушных судов, сообщает правительство Приморья в воскресенье.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума."В связи с проведением мероприятий по обеспечению безопасности шестого Восточного экономического форума планируется введение временных ограничений и запретов. Ряд из них начнет действовать уже с понедельника, 30 августа. С 30 августа по 4 сентября – запрет на парковку, а также въезд крупногабаритных транспортных средств и автомобилей, перевозящих опасные грузы, на дороги острова Русский", - говорится в сообщении.Допуск крупногабаритных транспортных средств на остров для доставки грузов в интересах ВЭФ по спецпропускам будет осуществляться только с 23:00 до 07:00 местного времени ежедневно с 30 августа по 4 сентября.Кроме того, 30 августа – 4 сентября будет действовать запрет на парковку на трассах острова Русский, за исключением обустроенных парковочных площадок, с 30 августа по 4 сентября – ограничено проведение дорожных и земляных работ, опрессовки теплотрасс.С 1 по 4 сентября вводится запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком для всех видов воздушных судов. Исключение составят только обеспечивающие безопасность, следующие по центральному расписанию и чартерные самолеты и вертолеты, доставляющие участников ВЭФ, а также согласованные с ФСО России.На этот же срок вводится запрет на плавание в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик. Исключение составят суда, привлеченные к мероприятиям ВЭФ, местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик, специальных спасательных судов, судов для оказания экстренной медицинской помощи. Кроме того, 2 сентября будет запрещено движение судов с 14:00 до 19:00 местного времени в проливе Босфор Восточный и прилегающих к нему акваториях, а также водных пространств, прилегающих к острову Шкота от Токаревского маяка до мыса Бурный.Также с 1 по 4 сентября введен запрет на движение и парковку крупногабаритных транспортных средств и машин, перевозящих опасные грузы, на трассе проезда спецкортежей на территории Владивостока. С 1 по 5 сентября введены ограничения на охоту на территории Артемовского городского округа, Надеждинского, Хасанского и Шкотовского муниципальных районов.С 30 августа по 4 сентября территория кампуса Дальневосточного федерального университета и прилегающая территория будут закрыты для посещения для тех, у кого нет специальных пропусков и аккредитационных документов ВЭФ.Допуск на выставку "Улица Дальнего Востока" на набережной ДВФУ будет открыт для всех желающих с 5 по 6 сентября.

https://ria.ru/20210818/kozhemyako-1746095326.html

https://ria.ru/20210827/koshel-1747342834.html

https://ria.ru/20210827/pogoda-1747455309.html

приморский край

владивосток

русский (остров)

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приморский край, владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)