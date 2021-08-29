https://ria.ru/20210829/usnul-1747733199.html

Американцы назвали "уснувшего" на переговорах Байдена позором для США

Американцы назвали "уснувшего" на переговорах Байдена позором для США - РИА Новости, 29.08.2021

Американцы назвали "уснувшего" на переговорах Байдена позором для США

Пользователи анонимного американского портала Citizen Free Press обсудили видеозапись с необычным поведением президента США Джо Байдена во время встречи с... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T15:16

2021-08-29T15:16

2021-08-29T19:59

в мире

соцсети

сша

джо байден

ближний восток

нафтали беннет

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пользователи анонимного американского портала Citizen Free Press обсудили видеозапись с необычным поведением президента США Джо Байдена во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.Ранее в СМИ появились предположения, что глава Белого дома уснул на переговорах."Я не ожидал от него многого, но… Вау", — удивился один из пользователей."Всегда помните: половина страны думает, что он отлично выполняет свою работу", — возмутился другой.Многие и вовсе назвали инцидент катастрофой для США."Позор мирового уровня, как же это плохо для Америки", — посетовали в Сети."Я обращаюсь ко всем странам, которые сейчас над нами смеются. Не все из нас голосовали за это!" — написал пользователь."Сделайте, пожалуйста, побольше мемов. Это помогает мне отвлечься от мыслей, что мы ходим по краю пропасти", — заключил посетитель портала.Некоторые, в свою очередь, попытались оспорить версию о том, что американский лидер уснул."Может, у него просто устали глаза", — допустили в комментариях."У него опущена голова. Если серьезно, как вы смогли понять, что он уснул?" — вступился один из пользователей."Можно спорить, спит он или нет, но давайте признаем, бодрствующим он точно не выглядит. <…> Ребята, его ведь не отправили его туда сразу после перелета. Он же много отдыхал перед этой встречей", — возмутился еще один посетитель портала.Встреча Джо Байдена и Нафтали Беннета состоялась накануне. В Белом доме сообщили, что лидеры обсудили межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20210826/afganistan-1747310993.html

https://ria.ru/20210812/bayden-1745517452.html

https://ria.ru/20210203/psaki-1595799357.html

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Байден на встрече с премьер-министром Израиля Джо Байден снова стал мемом. В Сети завирусилось видео, где американский президент словно отключился во время встречи с израильским премьером. В интернете сразу начали шутить, что Байден уснул. Но так это или нет, точно сказать тяжело: по крайней мере, руки политика в этот момент шевелились. 2021-08-29T15:16 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, соцсети, сша, джо байден, ближний восток, нафтали беннет