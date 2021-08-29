https://ria.ru/20210829/usnul-1747733199.html
Американцы назвали "уснувшего" на переговорах Байдена позором для США
Американцы назвали "уснувшего" на переговорах Байдена позором для США - РИА Новости, 29.08.2021
Американцы назвали "уснувшего" на переговорах Байдена позором для США
Пользователи анонимного американского портала Citizen Free Press обсудили видеозапись с необычным поведением президента США Джо Байдена во время встречи с... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:16
2021-08-29T15:16
2021-08-29T19:59
в мире
соцсети
сша
джо байден
ближний восток
нафтали беннет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747720045_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6c0c2304bd5f646d4a220b26c0e1c7e5.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пользователи анонимного американского портала Citizen Free Press обсудили видеозапись с необычным поведением президента США Джо Байдена во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.Ранее в СМИ появились предположения, что глава Белого дома уснул на переговорах."Я не ожидал от него многого, но… Вау", — удивился один из пользователей."Всегда помните: половина страны думает, что он отлично выполняет свою работу", — возмутился другой.Многие и вовсе назвали инцидент катастрофой для США."Позор мирового уровня, как же это плохо для Америки", — посетовали в Сети."Я обращаюсь ко всем странам, которые сейчас над нами смеются. Не все из нас голосовали за это!" — написал пользователь."Сделайте, пожалуйста, побольше мемов. Это помогает мне отвлечься от мыслей, что мы ходим по краю пропасти", — заключил посетитель портала.Некоторые, в свою очередь, попытались оспорить версию о том, что американский лидер уснул."Может, у него просто устали глаза", — допустили в комментариях."У него опущена голова. Если серьезно, как вы смогли понять, что он уснул?" — вступился один из пользователей."Можно спорить, спит он или нет, но давайте признаем, бодрствующим он точно не выглядит. <…> Ребята, его ведь не отправили его туда сразу после перелета. Он же много отдыхал перед этой встречей", — возмутился еще один посетитель портала.Встреча Джо Байдена и Нафтали Беннета состоялась накануне. В Белом доме сообщили, что лидеры обсудили межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747310993.html
https://ria.ru/20210812/bayden-1745517452.html
https://ria.ru/20210203/psaki-1595799357.html
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747720045_160:0:640:360_1920x0_80_0_0_fff8d97f2ef3e2ac7c945742d6ee0bd3.jpg
Байден на встрече с премьер-министром Израиля
Джо Байден снова стал мемом. В Сети завирусилось видео, где американский президент словно отключился во время встречи с израильским премьером.
В интернете сразу начали шутить, что Байден уснул. Но так это или нет, точно сказать тяжело: по крайней мере, руки политика в этот момент шевелились.
2021-08-29T15:16
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, соцсети, сша, джо байден, ближний восток, нафтали беннет
15:16 29.08.2021 (обновлено: 19:59 29.08.2021)
Американцы назвали "уснувшего" на переговорах Байдена позором для США
Президент США Байден заснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беннетом
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Пользователи анонимного американского портала Citizen Free Press
обсудили видеозапись с необычным поведением президента США Джо Байдена
во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом
.
Ранее в СМИ появились предположения, что глава Белого дома уснул на переговорах.
"Я не ожидал от него многого, но… Вау", — удивился один из пользователей.
"Всегда помните: половина страны думает, что он отлично выполняет свою работу", — возмутился другой.
Многие и вовсе назвали инцидент катастрофой для США.
"Позор мирового уровня, как же это плохо для Америки", — посетовали в Сети.
"Я обращаюсь ко всем странам, которые сейчас над нами смеются. Не все из нас голосовали за это!" — написал пользователь.
"Сделайте, пожалуйста, побольше мемов. Это помогает мне отвлечься от мыслей, что мы ходим по краю пропасти", — заключил посетитель портала.
Некоторые, в свою очередь, попытались оспорить версию о том, что американский лидер уснул.
"Может, у него просто устали глаза", — допустили в комментариях.
"У него опущена голова. Если серьезно, как вы смогли понять, что он уснул?" — вступился один из пользователей.
"Можно спорить, спит он или нет, но давайте признаем, бодрствующим он точно не выглядит. <…> Ребята, его ведь не отправили его туда сразу после перелета. Он же много отдыхал перед этой встречей", — возмутился еще один посетитель портала.
Встреча Джо Байдена и Нафтали Беннета состоялась накануне. В Белом доме сообщили, что лидеры обсудили межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке
.