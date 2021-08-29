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Американцы назвали "уснувшего" на переговорах Байдена позором для США
Американцы назвали "уснувшего" на переговорах Байдена позором для США - РИА Новости, 29.08.2021
Американцы назвали "уснувшего" на переговорах Байдена позором для США
Пользователи анонимного американского портала Citizen Free Press обсудили видеозапись с необычным поведением президента США Джо Байдена во время встречи с... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:16
2021-08-29T19:59
в мире
соцсети
сша
джо байден
ближний восток
нафтали беннет
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пользователи анонимного американского портала Citizen Free Press обсудили видеозапись с необычным поведением президента США Джо Байдена во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.Ранее в СМИ появились предположения, что глава Белого дома уснул на переговорах."Я не ожидал от него многого, но… Вау", — удивился один из пользователей."Всегда помните: половина страны думает, что он отлично выполняет свою работу", — возмутился другой.Многие и вовсе назвали инцидент катастрофой для США."Позор мирового уровня, как же это плохо для Америки", — посетовали в Сети."Я обращаюсь ко всем странам, которые сейчас над нами смеются. Не все из нас голосовали за это!" — написал пользователь."Сделайте, пожалуйста, побольше мемов. Это помогает мне отвлечься от мыслей, что мы ходим по краю пропасти", — заключил посетитель портала.Некоторые, в свою очередь, попытались оспорить версию о том, что американский лидер уснул."Может, у него просто устали глаза", — допустили в комментариях."У него опущена голова. Если серьезно, как вы смогли понять, что он уснул?" — вступился один из пользователей."Можно спорить, спит он или нет, но давайте признаем, бодрствующим он точно не выглядит. &lt;…&gt; Ребята, его ведь не отправили его туда сразу после перелета. Он же много отдыхал перед этой встречей", — возмутился еще один посетитель портала.Встреча Джо Байдена и Нафтали Беннета состоялась накануне. В Белом доме сообщили, что лидеры обсудили межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747310993.html
https://ria.ru/20210812/bayden-1745517452.html
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Байден на встрече с премьер-министром Израиля
Джо Байден снова стал мемом. В Сети завирусилось видео, где американский президент словно отключился во время встречи с израильским премьером. В интернете сразу начали шутить, что Байден уснул. Но так это или нет, точно сказать тяжело: по крайней мере, руки политика в этот момент шевелились.
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в мире, соцсети, сша, джо байден, ближний восток, нафтали беннет
15:16 29.08.2021 (обновлено: 19:59 29.08.2021)
 
Американцы назвали "уснувшего" на переговорах Байдена позором для США

Президент США Байден заснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Беннетом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пользователи анонимного американского портала Citizen Free Press обсудили видеозапись с необычным поведением президента США Джо Байдена во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Ранее в СМИ появились предположения, что глава Белого дома уснул на переговорах.
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"Я не ожидал от него многого, но… Вау", — удивился один из пользователей.
"Всегда помните: половина страны думает, что он отлично выполняет свою работу", — возмутился другой.
Многие и вовсе назвали инцидент катастрофой для США.
"Позор мирового уровня, как же это плохо для Америки", — посетовали в Сети.
"Я обращаюсь ко всем странам, которые сейчас над нами смеются. Не все из нас голосовали за это!" — написал пользователь.
"Сделайте, пожалуйста, побольше мемов. Это помогает мне отвлечься от мыслей, что мы ходим по краю пропасти", — заключил посетитель портала.
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Очередная оговорка Байдена возмутила американцев
Некоторые, в свою очередь, попытались оспорить версию о том, что американский лидер уснул.
"Может, у него просто устали глаза", — допустили в комментариях.
"У него опущена голова. Если серьезно, как вы смогли понять, что он уснул?" — вступился один из пользователей.
"Можно спорить, спит он или нет, но давайте признаем, бодрствующим он точно не выглядит. <…> Ребята, его ведь не отправили его туда сразу после перелета. Он же много отдыхал перед этой встречей", — возмутился еще один посетитель портала.
Встреча Джо Байдена и Нафтали Беннета состоялась накануне. В Белом доме сообщили, что лидеры обсудили межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке.
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В миреСоцсетиСШАДжо БайденБлижний ВостокНафтали Беннет
 
 
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