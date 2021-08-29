https://ria.ru/20210829/urugan-1747767078.html

Байден предупредил о разрушительной силе урагана "Ида"

Байден предупредил о разрушительной силе урагана "Ида" - РИА Новости, 29.08.2021

Байден предупредил о разрушительной силе урагана "Ида"

Президент США Джо Байден предупредил, что ураган "Ида", обрушившийся на южные районы США, будет "разрушительным", и пообещал задействовать ресурсы всей страны... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T23:55

2021-08-29T23:55

2021-08-29T23:55

в мире

миссисипи

сша

луизиана

джо байден

ураган "ида"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743283365_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_59c753b20ffb87fb81c48b3dcef15014.jpg

ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил, что ураган "Ида", обрушившийся на южные районы США, будет "разрушительным", и пообещал задействовать ресурсы всей страны для ликвидации его последствий.Ураган, которому присвоена четвертая категория из пяти возможных, в воскресенье достиг побережья Луизианы и свирепствует над штатом, где скорость ветра превышает 240 километров в час."Я хочу вновь подчеркнуть, что это будет разрушительный ураган, буря, угрожающая человеческим жизням. Поэтому, пожалуйста, все вы ребята - в Луизиане, Миссисипи и, бог знает, возможно, еще дальше на восток - примите меры предосторожности", - сказал Байден, который приехал в Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).Ураган, по прогнозам специалистов, будет сопровождаться обильными осадками и подъемом уровня воды на несколько метров.Он добавил, что за всю свою карьеру не видел столь тщательной подготовки к урагану. Власти заготовили 2,5 миллиона порций еды, три миллиона литров воды, электрогенераторы. Помогать пострадавшим готовы 13 команд спасателей численностью до 70 человек каждая и свыше 100 бригад скорой помощи, добавил президент.В Луизиане ураган уже оставил без электричества более 167 тысяч потребителей, сообщил профильный портал poweroutage.us."Ида" обрушилась на юг США спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210821/ugaran-1746709519.html

https://ria.ru/20210804/uragan-1744298931.html

миссисипи

сша

луизиана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, миссисипи, сша, луизиана, джо байден, ураган "ида"