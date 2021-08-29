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Байден предупредил о разрушительной силе урагана "Ида"
Байден предупредил о разрушительной силе урагана "Ида" - РИА Новости, 29.08.2021
Байден предупредил о разрушительной силе урагана "Ида"
Президент США Джо Байден предупредил, что ураган "Ида", обрушившийся на южные районы США, будет "разрушительным", и пообещал задействовать ресурсы всей страны... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T23:55
2021-08-29T23:55
в мире
миссисипи
сша
луизиана
джо байден
ураган "ида"
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил, что ураган "Ида", обрушившийся на южные районы США, будет "разрушительным", и пообещал задействовать ресурсы всей страны для ликвидации его последствий.Ураган, которому присвоена четвертая категория из пяти возможных, в воскресенье достиг побережья Луизианы и свирепствует над штатом, где скорость ветра превышает 240 километров в час."Я хочу вновь подчеркнуть, что это будет разрушительный ураган, буря, угрожающая человеческим жизням. Поэтому, пожалуйста, все вы ребята - в Луизиане, Миссисипи и, бог знает, возможно, еще дальше на восток - примите меры предосторожности", - сказал Байден, который приехал в Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).Ураган, по прогнозам специалистов, будет сопровождаться обильными осадками и подъемом уровня воды на несколько метров.Он добавил, что за всю свою карьеру не видел столь тщательной подготовки к урагану. Власти заготовили 2,5 миллиона порций еды, три миллиона литров воды, электрогенераторы. Помогать пострадавшим готовы 13 команд спасателей численностью до 70 человек каждая и свыше 100 бригад скорой помощи, добавил президент.В Луизиане ураган уже оставил без электричества более 167 тысяч потребителей, сообщил профильный портал poweroutage.us."Ида" обрушилась на юг США спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20210821/ugaran-1746709519.html
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в мире, миссисипи, сша, луизиана, джо байден, ураган "ида"
23:55 29.08.2021
 
Байден предупредил о разрушительной силе урагана "Ида"

Президент США Байден предупредил о разрушительной силе урагана "Ида"

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил, что ураган "Ида", обрушившийся на южные районы США, будет "разрушительным", и пообещал задействовать ресурсы всей страны для ликвидации его последствий.
Ураган, которому присвоена четвертая категория из пяти возможных, в воскресенье достиг побережья Луизианы и свирепствует над штатом, где скорость ветра превышает 240 километров в час.
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"Я хочу вновь подчеркнуть, что это будет разрушительный ураган, буря, угрожающая человеческим жизням. Поэтому, пожалуйста, все вы ребята - в Луизиане, Миссисипи и, бог знает, возможно, еще дальше на восток - примите меры предосторожности", - сказал Байден, который приехал в Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Ураган, по прогнозам специалистов, будет сопровождаться обильными осадками и подъемом уровня воды на несколько метров.
"Когда буря утихнет, мы задействуем все возможности нашей страны для спасения и восстановления", - пообещал Байден.
Он добавил, что за всю свою карьеру не видел столь тщательной подготовки к урагану. Власти заготовили 2,5 миллиона порций еды, три миллиона литров воды, электрогенераторы. Помогать пострадавшим готовы 13 команд спасателей численностью до 70 человек каждая и свыше 100 бригад скорой помощи, добавил президент.
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"Ида" обрушилась на юг США спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.
 
В миреМиссисипиСШАЛуизианаДжо БайденУраган "Ида"
 
 
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