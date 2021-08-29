https://ria.ru/20210829/uragan-1747756802.html

Ураган "Ида" обрушился на побережье Луизианы

Ураган "Ида" обрушился на побережье Луизианы - РИА Новости, 29.08.2021

Ураган "Ида" обрушился на побережье Луизианы

Ураган "Ида" обрушился на побережье американского штата Луизиана у города Порт-Фуршон, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T20:40

2021-08-29T20:40

2021-08-29T23:28

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Ураган "Ида" обрушился на побережье американского штата Луизиана у города Порт-Фуршон, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).Ранее в воскресенье NHC информировал, что надвигающийся на США ураган усилился до четвертой категории из пяти, что означает вероятность "катастрофического ущерба"."Ураган "Ида" обрушился близ Порт-Фуршона, Луизиана, как ураган чрезвычайно опасной четвертой категории", - говорится в сообщении. Отмечается, что скорость ветра достигает 150 миль в час (около 241,4 километра в час).Метеорологи объясняют, что ураганы четвертой категории способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам. Районы после удара стихии такой силы могут на "недели или месяцы" оказаться непригодны для обитания. Помимо сильного ветра, "Ида" угрожает подъемом воды в устье реки Миссисипи на три-четыре метра.Ранее ураган "Ида" прошел западные провинции Кубы, власти страны оценили ущерб от него как незначительный."Ида" надвигается на юг США спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210828/uragan-1747641783.html

https://ria.ru/20210821/ugaran-1746709519.html

миссисипи

куба

луизиана

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в мире, миссисипи, куба, луизиана