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Ураган "Ида" обрушился на побережье Луизианы
Ураган "Ида" обрушился на побережье Луизианы - РИА Новости, 29.08.2021
Ураган "Ида" обрушился на побережье Луизианы
Ураган "Ида" обрушился на побережье американского штата Луизиана у города Порт-Фуршон, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T20:40
2021-08-29T23:28
в мире
миссисипи
куба
луизиана
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Ураган "Ида" обрушился на побережье американского штата Луизиана у города Порт-Фуршон, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).Ранее в воскресенье NHC информировал, что надвигающийся на США ураган усилился до четвертой категории из пяти, что означает вероятность "катастрофического ущерба"."Ураган "Ида" обрушился близ Порт-Фуршона, Луизиана, как ураган чрезвычайно опасной четвертой категории", - говорится в сообщении. Отмечается, что скорость ветра достигает 150 миль в час (около 241,4 километра в час).Метеорологи объясняют, что ураганы четвертой категории способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам. Районы после удара стихии такой силы могут на "недели или месяцы" оказаться непригодны для обитания. Помимо сильного ветра, "Ида" угрожает подъемом воды в устье реки Миссисипи на три-четыре метра.Ранее ураган "Ида" прошел западные провинции Кубы, власти страны оценили ущерб от него как незначительный."Ида" надвигается на юг США спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20210828/uragan-1747641783.html
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в мире, миссисипи, куба, луизиана
20:40 29.08.2021 (обновлено: 23:28 29.08.2021)
 
Ураган "Ида" обрушился на побережье Луизианы

Ураган "Ида" обрушился на американский штат Луизиана

© AP Photo / Gerald HerbertМужчина фотографирует высокие волны на берегу озера Пончартрейн во время приближения урагана Ида
Мужчина фотографирует высокие волны на берегу озера Пончартрейн во время приближения урагана Ида - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Ураган "Ида" обрушился на побережье американского штата Луизиана у города Порт-Фуршон, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Ранее в воскресенье NHC информировал, что надвигающийся на США ураган усилился до четвертой категории из пяти, что означает вероятность "катастрофического ущерба".
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"Ураган "Ида" обрушился близ Порт-Фуршона, Луизиана, как ураган чрезвычайно опасной четвертой категории", - говорится в сообщении. Отмечается, что скорость ветра достигает 150 миль в час (около 241,4 километра в час).
Метеорологи объясняют, что ураганы четвертой категории способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам. Районы после удара стихии такой силы могут на "недели или месяцы" оказаться непригодны для обитания. Помимо сильного ветра, "Ида" угрожает подъемом воды в устье реки Миссисипи на три-четыре метра.
Ранее ураган "Ида" прошел западные провинции Кубы, власти страны оценили ущерб от него как незначительный.
"Ида" надвигается на юг США спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.
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В миреМиссисипиКубаЛуизиана
 
 
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