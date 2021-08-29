https://ria.ru/20210829/uragan-1747740998.html

Надвигающийся на США ураган "Ида" усилился до четвертой категории

Надвигающийся на США ураган "Ида" усилился до четвертой категории - РИА Новости, 29.08.2021

Надвигающийся на США ураган "Ида" усилился до четвертой категории

Надвигающийся на США ураган "Ида" усилился в воскресенье до четвертой категории из пяти, которая означает вероятность "катастрофического ущерба", сообщил... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T16:33

2021-08-29T16:33

2021-08-29T16:33

в мире

миссисипи

луизиана

мексиканский залив

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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Надвигающийся на США ураган "Ида" усилился в воскресенье до четвертой категории из пяти, которая означает вероятность "катастрофического ущерба", сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами."Ида" сейчас движется над Мексиканским заливом в северном направлении и, как ожидается, в ближайшие часы достигнет побережья американского штата Луизиана."Ураган "Ида" продолжает быстро усиливаться в воскресенье утром. Максимальная скорость устойчивого ветра сейчас оценивается в 130 миль (215 километров) в час. Это переводит "Иду" в четвертую категорию по шкале Саффира-Симпсона", - говорится в сводке.Метеорологи объясняют, что ураганы четвертой категории способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам. Районы, подвергнувшиеся удару стихии такой силы, могут на "недели или месяцы" оказаться непригодны для обитания.Помимо сильного ветра, "Ида" также угрожает подъемом воды в устье реки Миссисипи на три-четыре метра.Ранее ураган "Ида" прошел западные провинции Кубы, и власти страны оценили ущерб от него как незначительный."Ида" надвигается на юг США спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210827/uragan-1747602684.html

https://ria.ru/20210821/ugaran-1746709519.html

миссисипи

луизиана

мексиканский залив

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в мире, миссисипи, луизиана, мексиканский залив