Надвигающийся на США ураган "Ида" усилился до четвертой категории
Надвигающийся на США ураган "Ида" усилился в воскресенье до четвертой категории из пяти
© Фото : Космонавт Олег Новицкий / VkontakteУраган "Ида", образовавшийся в Атлантическом океане, движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Надвигающийся на США ураган "Ида" усилился в воскресенье до четвертой категории из пяти, которая означает вероятность "катастрофического ущерба", сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами.
"Ида" сейчас движется над Мексиканским заливом в северном направлении и, как ожидается, в ближайшие часы достигнет побережья американского штата Луизиана.
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"Ураган "Ида" продолжает быстро усиливаться в воскресенье утром. Максимальная скорость устойчивого ветра сейчас оценивается в 130 миль (215 километров) в час. Это переводит "Иду" в четвертую категорию по шкале Саффира-Симпсона", - говорится в сводке.
Метеорологи объясняют, что ураганы четвертой категории способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам. Районы, подвергнувшиеся удару стихии такой силы, могут на "недели или месяцы" оказаться непригодны для обитания.
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Помимо сильного ветра, "Ида" также угрожает подъемом воды в устье реки Миссисипи на три-четыре метра.
Ранее ураган "Ида" прошел западные провинции Кубы, и власти страны оценили ущерб от него как незначительный.
"Ида" надвигается на юг США спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов.