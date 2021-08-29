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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе - РИА Новости, 29.08.2021
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе
ВВС Израиля нанесли удары по объектам правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами с... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T02:07
2021-08-29T02:07
в мире
израиль
хамас
сектор газа
ввс израиля
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удары по объектам правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами с территории анклава и столкновения на границе, сообщил представитель армии Израиля Авихай Эдри.В субботу палестинцы выходили к границам сектора Газа с Израилем для участия в акциях против продолжающейся блокады палестинского анклава и задержки восстановления разрушений, причиненных во время операции израильской армии "Страж стен" в мае этого года. Как сообщил палестинский минздрав, в результате столкновений с израильскими военнослужащими пострадали более десяти палестинцев.В конце июля палестинцы возобновили запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из сектора Газа в сторону израильских приграничных городов. Ранее руководство Израиля заявляло, что не потерпит "огненного террора" со стороны Газы и будет реагировать на запускаемые шары, как на ракеты.
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в мире, израиль, хамас, сектор газа, ввс израиля
02:07 29.08.2021
 
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе

Представитель армии Израиля Эдри: ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель F-15 ВВС Израиля
Истребитель F-15 ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удары по объектам правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами с территории анклава и столкновения на границе, сообщил представитель армии Израиля Авихай Эдри.

"Военные самолеты нанесли ночью удары по военному комплексу ХАМАС, который используется для подготовки и производства оружия, а также принадлежащему ХАМАС входу в туннель в Джабалии в ответ на ожесточенные беспорядки (на границе Газы и Израиля – ред.) и запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из сектора Газа в сторону Израиля", - написал Эдри в Twitter.

В субботу палестинцы выходили к границам сектора Газа с Израилем для участия в акциях против продолжающейся блокады палестинского анклава и задержки восстановления разрушений, причиненных во время операции израильской армии "Страж стен" в мае этого года. Как сообщил палестинский минздрав, в результате столкновений с израильскими военнослужащими пострадали более десяти палестинцев.
В конце июля палестинцы возобновили запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из сектора Газа в сторону израильских приграничных городов. Ранее руководство Израиля заявляло, что не потерпит "огненного террора" со стороны Газы и будет реагировать на запускаемые шары, как на ракеты.
Последствия авиаудара Израиля по району Хан-Юнис, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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ВВС Израиля нанесли удар по целям в секторе Газа
 
В миреИзраильХамасСектор ГазаВВС Израиля
 
 
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