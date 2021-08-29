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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе - РИА Новости, 29.08.2021

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе

ВВС Израиля нанесли удары по объектам правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами с... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T02:07

2021-08-29T02:07

2021-08-29T02:07

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израиль

хамас

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удары по объектам правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами с территории анклава и столкновения на границе, сообщил представитель армии Израиля Авихай Эдри.В субботу палестинцы выходили к границам сектора Газа с Израилем для участия в акциях против продолжающейся блокады палестинского анклава и задержки восстановления разрушений, причиненных во время операции израильской армии "Страж стен" в мае этого года. Как сообщил палестинский минздрав, в результате столкновений с израильскими военнослужащими пострадали более десяти палестинцев.В конце июля палестинцы возобновили запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из сектора Газа в сторону израильских приграничных городов. Ранее руководство Израиля заявляло, что не потерпит "огненного террора" со стороны Газы и будет реагировать на запускаемые шары, как на ракеты.

https://ria.ru/20210824/ataka-1746957624.html

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в мире, израиль, хамас, сектор газа, ввс израиля