Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе
Представитель армии Израиля Эдри: ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель F-15 ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удары по объектам правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами с территории анклава и столкновения на границе, сообщил представитель армии Израиля Авихай Эдри.
"Военные самолеты нанесли ночью удары по военному комплексу ХАМАС, который используется для подготовки и производства оружия, а также принадлежащему ХАМАС входу в туннель в Джабалии в ответ на ожесточенные беспорядки (на границе Газы и Израиля – ред.) и запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из сектора Газа в сторону Израиля", - написал Эдри в Twitter.
В субботу палестинцы выходили к границам сектора Газа с Израилем для участия в акциях против продолжающейся блокады палестинского анклава и задержки восстановления разрушений, причиненных во время операции израильской армии "Страж стен" в мае этого года. Как сообщил палестинский минздрав, в результате столкновений с израильскими военнослужащими пострадали более десяти палестинцев.
В конце июля палестинцы возобновили запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из сектора Газа в сторону израильских приграничных городов. Ранее руководство Израиля заявляло, что не потерпит "огненного террора" со стороны Газы и будет реагировать на запускаемые шары, как на ракеты.
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