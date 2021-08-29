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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210829/udar-1747749503.html
Последствия авиаудара США по Кабулу попали на видео
Последствия авиаудара США по Кабулу попали на видео - РИА Новости, 29.08.2021
Последствия авиаудара США по Кабулу попали на видео
В соцсетях появились кадры с машиной, подорванной, как утверждается, при ракетном ударе американских военных в Кабуле. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T18:49
2021-08-29T21:51
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В соцсетях появились кадры с машиной, подорванной, как утверждается, при ракетном ударе американских военных в Кабуле.На видео несколько местных жителей разбирают завалы вокруг сгоревшего транспортного средства, повреждения получило и соседнее здание.Ранее в воскресенье Центральное командование США сообщило об авиаударе с беспилотника по цели в районе кабульского аэропорта. В Пентагоне утверждают, что в уничтоженной машине была взрывчатка, заложенная туда боевиками ИГ* для совершения теракта.При этом местные СМИ сообщают, что жертвами атаки стали шесть человек, четверо из которых — дети. Вашингтон эту информацию не подтверждает.Это уже второй авиаудар США за последние дни по целям, которые по утверждению Пентагона связаны с ИГ*. Именно на эту террористическую группировку Вашингтон возложил ответственность за атаку террориста-смертника на КПП аэропорта Кабула 26 августа. Тогда погибли 13 американских военнослужащих и около 200 афганцев.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Последствия авиаудара по автомобилю в Кабуле
Военные США подтвердили авиаудар по автомобилю в Кабуле, представлявшему непосредственную угрозу аэропорту, цель связана с ИГ (запрещена в РФ). Шесть человек, включая 4 детей, погибли, сообщило афганское ТВ со ссылкой на очевидцев.
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в мире, сша, кабул (город), афганистан
18:49 29.08.2021 (обновлено: 21:51 29.08.2021)
 
Последствия авиаудара США по Кабулу попали на видео

Последствия авиаудара США по автомобилю в Кабуле попали на видео

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В соцсетях появились кадры с машиной, подорванной, как утверждается, при ракетном ударе американских военных в Кабуле.
На видео несколько местных жителей разбирают завалы вокруг сгоревшего транспортного средства, повреждения получило и соседнее здание.
Ранее в воскресенье Центральное командование США сообщило об авиаударе с беспилотника по цели в районе кабульского аэропорта. В Пентагоне утверждают, что в уничтоженной машине была взрывчатка, заложенная туда боевиками ИГ* для совершения теракта.
При этом местные СМИ сообщают, что жертвами атаки стали шесть человек, четверо из которых — дети. Вашингтон эту информацию не подтверждает.
Это уже второй авиаудар США за последние дни по целям, которые по утверждению Пентагона связаны с ИГ*. Именно на эту террористическую группировку Вашингтон возложил ответственность за атаку террориста-смертника на КПП аэропорта Кабула 26 августа. Тогда погибли 13 американских военнослужащих и около 200 афганцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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