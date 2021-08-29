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Правительство одобрило расширение границ ТОР "Забайкалье" и "Снежинск"
Правительство одобрило расширение границ ТОР "Забайкалье" и "Снежинск" - РИА Новости, 29.08.2021
Правительство одобрило расширение границ ТОР "Забайкалье" и "Снежинск"
Кабмин РФ одобрил расширение границ территорий опережающего развития в Забайкалье и Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T10:41
2021-08-29T10:41
экономика
челябинская область
забайкальский край
правительство рф
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил расширение границ территорий опережающего развития в Забайкалье и Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства.Отмечается, что это поможет создать благоприятные условия для реализации новых инвестиционных проектов, например, в ТОР "Забайкалье" будет построен тепличный комплекс, а также появится предприятие для выращивания зерновых культур. Уточняется, что это позволит привлечь не менее 4 миллиардов рублей частных инвестиций и создать примерно 240 рабочих мест.Кроме того, В ТОР "Снежинск" для привлечения 2,9 миллиарда рублей частных инвестиций и создания более 370 рабочих мест планируют открыть 5 новых проектов."Речь идёт об открытии промышленных предприятий по изготовлению антикоррозионных и огнезащитных лакокрасочных материалов, керамической плитки, переработке отходов из полистирола и полипропилена, по нанесению металлических покрытий на стальные трубы и изготовлению термоизолирующих футляров", - добавляется в сообщении.Отмечается, что ТОР должен стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, увеличивая благосостояние жителей регионов. Кроме того, резидентам ТОР доступно много льгот, например, сниженные ставки по налогам и страховым взносам, а также процедура свободной таможенной зоны.
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экономика, челябинская область, забайкальский край, правительство рф
10:41 29.08.2021
 
Правительство одобрило расширение границ ТОР "Забайкалье" и "Снежинск"

Правительство одобрило расширение границ ТОР в Забайкальском крае и Челябинской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве
Вид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил расширение границ территорий опережающего развития в Забайкалье и Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства.

"Границы территорий опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" в Забайкальском крае и "Снежинск" в Челябинской области будут расширены за счёт включения новых земельных участков. Такие постановления утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это поможет создать благоприятные условия для реализации новых инвестиционных проектов, например, в ТОР "Забайкалье" будет построен тепличный комплекс, а также появится предприятие для выращивания зерновых культур. Уточняется, что это позволит привлечь не менее 4 миллиардов рублей частных инвестиций и создать примерно 240 рабочих мест.
Кроме того, В ТОР "Снежинск" для привлечения 2,9 миллиарда рублей частных инвестиций и создания более 370 рабочих мест планируют открыть 5 новых проектов.
"Речь идёт об открытии промышленных предприятий по изготовлению антикоррозионных и огнезащитных лакокрасочных материалов, керамической плитки, переработке отходов из полистирола и полипропилена, по нанесению металлических покрытий на стальные трубы и изготовлению термоизолирующих футляров", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что ТОР должен стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, увеличивая благосостояние жителей регионов. Кроме того, резидентам ТОР доступно много льгот, например, сниженные ставки по налогам и страховым взносам, а также процедура свободной таможенной зоны.
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ЭкономикаЧелябинская областьЗабайкальский крайПравительство РФ
 
 
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