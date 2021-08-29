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Эксперт научил, как определить, кто звонит с неизвестного номера
Эксперт научил, как определить, кто звонит с неизвестного номера - РИА Новости, 29.08.2021
Эксперт научил, как определить, кто звонит с неизвестного номера
Ни один звонящий не может полностью замаскировать себя общедоступными методами: на сегодняшний день существует достаточно различных средств определения... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T03:13
2021-08-29T03:13
общество
технологии
россия
павел мясоедов
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ни один звонящий не может полностью замаскировать себя общедоступными методами: на сегодняшний день существует достаточно различных средств определения входящего номера, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Одним из них являются различные базы данных мошенников или специальные приложения, разработанные банками, операторами связи или другими организациями, которые работают как определитель и позволяют абоненту сразу понять, откуда исходит звонок.Однако периодически токсичные входящие звонки не распознаются. В таком случае эксперт советует сохранять бдительность и при малейших подозрениях класть трубку, а затем проверять цифры через поисковики и в различных разделах сайтов объявлений. Также можно попробовать найти звонящего в мессенджере: там иногда можно увидеть фотографию и описание, которое и наведёт вас на мысль: кем звонящий является на самом деле, предлагает Мясоедов.
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общество, технологии, россия, павел мясоедов
03:13 29.08.2021
 
Эксперт научил, как определить, кто звонит с неизвестного номера

Эксперт Мясоедов: базы данных мошенников и приложения помогут определить входящий номер

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ни один звонящий не может полностью замаскировать себя общедоступными методами: на сегодняшний день существует достаточно различных средств определения входящего номера, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Одним из них являются различные базы данных мошенников или специальные приложения, разработанные банками, операторами связи или другими организациями, которые работают как определитель и позволяют абоненту сразу понять, откуда исходит звонок.
Однако периодически токсичные входящие звонки не распознаются. В таком случае эксперт советует сохранять бдительность и при малейших подозрениях класть трубку, а затем проверять цифры через поисковики и в различных разделах сайтов объявлений. Также можно попробовать найти звонящего в мессенджере: там иногда можно увидеть фотографию и описание, которое и наведёт вас на мысль: кем звонящий является на самом деле, предлагает Мясоедов.
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ОбществоТехнологииРоссияПавел Мясоедов
 
 
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