https://ria.ru/20210829/telefon-1747700025.html

Эксперт научил, как определить, кто звонит с неизвестного номера

Эксперт научил, как определить, кто звонит с неизвестного номера - РИА Новости, 29.08.2021

Эксперт научил, как определить, кто звонит с неизвестного номера

Ни один звонящий не может полностью замаскировать себя общедоступными методами: на сегодняшний день существует достаточно различных средств определения... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T03:13

2021-08-29T03:13

2021-08-29T03:13

общество

технологии

россия

павел мясоедов

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ни один звонящий не может полностью замаскировать себя общедоступными методами: на сегодняшний день существует достаточно различных средств определения входящего номера, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Одним из них являются различные базы данных мошенников или специальные приложения, разработанные банками, операторами связи или другими организациями, которые работают как определитель и позволяют абоненту сразу понять, откуда исходит звонок.Однако периодически токсичные входящие звонки не распознаются. В таком случае эксперт советует сохранять бдительность и при малейших подозрениях класть трубку, а затем проверять цифры через поисковики и в различных разделах сайтов объявлений. Также можно попробовать найти звонящего в мессенджере: там иногда можно увидеть фотографию и описание, которое и наведёт вас на мысль: кем звонящий является на самом деле, предлагает Мясоедов.

https://ria.ru/20210828/moshenniki-1747616569.html

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2021

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общество, технологии, россия, павел мясоедов