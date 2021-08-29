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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210829/taliby-1747754212.html
Талибы рассказали, как будет устроено образование в Афганистане
Талибы рассказали, как будет устроено образование в Афганистане - РИА Новости, 29.08.2021
Талибы рассказали, как будет устроено образование в Афганистане
Студенты и студентки в Афганистане будут учиться в разных классах, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на назначенного талибами (движение "Талибан" признано РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T20:02
2021-08-29T20:10
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Студенты и студентки в Афганистане будут учиться в разных классах, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на назначенного талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России) и. о. министра высшего образования страны Абдулу Баки Хаккани.По словам Хаккани, девочки имеют право на образование, но они не могут учиться вместе с мальчиками. Студенткам предоставят "безопасную образовательную среду", отметил и. о. министра.Хаккани также обещал, что университеты скоро снова откроются и преподавателям и сотрудникам министерства высшего образования выплатят зарплаты.Министерство высшего образования Афганистана провело конференцию в Кабуле, в которой приняли участие преподаватели университетов, представители научных кругов и бывшие чиновники ведомства. Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, бывшие сотрудники системы образования и преподаватели вузов Афганистана призвали талибов сохранить и модернизировать существующую систему образования вместо того, чтобы создавать новую.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746054791.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210829/afganistan-1747741336.html
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия
20:02 29.08.2021 (обновлено: 20:10 29.08.2021)
 
Талибы рассказали, как будет устроено образование в Афганистане

Tolo News: талибы заявили, что студенты и студентки в Афганистане будут учиться раздельно

© AFP 2021 / Wakil KohsarСтуденты во дворе университета в Кабуле, Афганистан
Студенты во дворе университета в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AFP 2021 / Wakil Kohsar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Студенты и студентки в Афганистане будут учиться в разных классах, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на назначенного талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России) и. о. министра высшего образования страны Абдулу Баки Хаккани.
По словам Хаккани, девочки имеют право на образование, но они не могут учиться вместе с мальчиками. Студенткам предоставят "безопасную образовательную среду", отметил и. о. министра.
Женщины на фоне Панджшерского ущелья Афганистане - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
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Талибы пригласили женщин участвовать в управлении Афганистаном
Хаккани также обещал, что университеты скоро снова откроются и преподавателям и сотрудникам министерства высшего образования выплатят зарплаты.
Министерство высшего образования Афганистана провело конференцию в Кабуле, в которой приняли участие преподаватели университетов, представители научных кругов и бывшие чиновники ведомства. Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, бывшие сотрудники системы образования и преподаватели вузов Афганистана призвали талибов сохранить и модернизировать существующую систему образования вместо того, чтобы создавать новую.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Россия
 
 
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