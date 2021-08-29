https://ria.ru/20210829/taliby-1747754212.html

Талибы рассказали, как будет устроено образование в Афганистане

Талибы рассказали, как будет устроено образование в Афганистане - РИА Новости, 29.08.2021

Талибы рассказали, как будет устроено образование в Афганистане

Студенты и студентки в Афганистане будут учиться в разных классах, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на назначенного талибами (движение "Талибан" признано РИА Новости, 29.08.2021

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2021-08-29T20:02

2021-08-29T20:10

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Студенты и студентки в Афганистане будут учиться в разных классах, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на назначенного талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России) и. о. министра высшего образования страны Абдулу Баки Хаккани.По словам Хаккани, девочки имеют право на образование, но они не могут учиться вместе с мальчиками. Студенткам предоставят "безопасную образовательную среду", отметил и. о. министра.Хаккани также обещал, что университеты скоро снова откроются и преподавателям и сотрудникам министерства высшего образования выплатят зарплаты.Министерство высшего образования Афганистана провело конференцию в Кабуле, в которой приняли участие преподаватели университетов, представители научных кругов и бывшие чиновники ведомства. Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, бывшие сотрудники системы образования и преподаватели вузов Афганистана призвали талибов сохранить и модернизировать существующую систему образования вместо того, чтобы создавать новую.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746054791.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210829/afganistan-1747741336.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия