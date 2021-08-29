https://ria.ru/20210829/taliby-1747737007.html
Талибы запретили музыку и женские голоса на ТВ и радио в Кандагаре
Талибы запретили музыку и женские голоса на ТВ и радио в Кандагаре - РИА Новости, 29.08.2021
Талибы запретили музыку и женские голоса на ТВ и радио в Кандагаре
Движение "Талибан"* запретило музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар, сообщает агентство Pajhwok со ссылкой РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:55
2021-08-29T15:55
2021-08-29T15:57
в мире
талибан
афганистан
кандагар (провинция)
россия
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* запретило музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар, сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на местный департамент культуры и информации.Информационное агентство Raha Press сообщает также, что женщины начали сталкиваться с проблемами в повседневной жизни, несмотря на обещания талибов допустить их к работе и образованию в соответствии с законами шариата.Ранее талибы заявляли, что афганские женщины-госслужащие в будущем смогут приступить к своим обязанностям после того, как будут выработаны соответствующие правила. В пятницу стало известно, что талибы призвали сотрудниц подразделений минздрава Афганистана вернуться к работе.В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210827/taliby-1747591844.html
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746054791.html
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в мире, талибан, афганистан, кандагар (провинция), россия
15:55 29.08.2021 (обновлено: 15:57 29.08.2021)
Талибы запретили музыку и женские голоса на ТВ и радио в Кандагаре
Pajhwok: талибы запретили музыку и женские голоса на ТВ и радио в провинции Кандагар