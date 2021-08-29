Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210829/taliby-1747737007.html
Талибы запретили музыку и женские голоса на ТВ и радио в Кандагаре
Талибы запретили музыку и женские голоса на ТВ и радио в Кандагаре - РИА Новости, 29.08.2021
Талибы запретили музыку и женские голоса на ТВ и радио в Кандагаре
Движение "Талибан"* запретило музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар, сообщает агентство Pajhwok со ссылкой РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:55
2021-08-29T15:57
в мире
талибан
афганистан
кандагар (провинция)
россия
захват власти в афганистане талибами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150474/62/1504746275_0:83:799:532_1920x0_80_0_0_5d080a715fea9ff7ba993ec4879300b4.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* запретило музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар, сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на местный департамент культуры и информации.Информационное агентство Raha Press сообщает также, что женщины начали сталкиваться с проблемами в повседневной жизни, несмотря на обещания талибов допустить их к работе и образованию в соответствии с законами шариата.Ранее талибы заявляли, что афганские женщины-госслужащие в будущем смогут приступить к своим обязанностям после того, как будут выработаны соответствующие правила. В пятницу стало известно, что талибы призвали сотрудниц подразделений минздрава Афганистана вернуться к работе.В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210827/taliby-1747591844.html
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746054791.html
афганистан
кандагар (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150474/62/1504746275_90:0:799:532_1920x0_80_0_0_b7f7fb419ddb7e87e1d7373d03d644e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, афганистан, кандагар (провинция), россия
15:55 29.08.2021 (обновлено: 15:57 29.08.2021)
 
Талибы запретили музыку и женские голоса на ТВ и радио в Кандагаре

Pajhwok: талибы запретили музыку и женские голоса на ТВ и радио в провинции Кандагар

© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкЖенщины на фоне Панджшерского ущелья Афганистане
Женщины на фоне Панджшерского ущелья Афганистане - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* запретило музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар, сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на местный департамент культуры и информации.
Информационное агентство Raha Press сообщает также, что женщины начали сталкиваться с проблемами в повседневной жизни, несмотря на обещания талибов допустить их к работе и образованию в соответствии с законами шариата.
Представитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 19:50Захват власти в Афганистане талибами
Талибы призвали женщин вернуться на работу в подразделения минздрава
Ранее талибы заявляли, что афганские женщины-госслужащие в будущем смогут приступить к своим обязанностям после того, как будут выработаны соответствующие правила. В пятницу стало известно, что талибы призвали сотрудниц подразделений минздрава Афганистана вернуться к работе.
В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Афганские женщины идут мимо сгоревшего танка в Кабуле. 1996 год - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
17 августа, 11:48Захват власти в Афганистане талибами
Талибы пригласили женщин участвовать в управлении Афганистаном
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанКандагар (провинция)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23В Хабаровске пенсионер погиб при обрушении балкона
05:59Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
05:49Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки
05:47В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"
05:43Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
05:34Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
05:20В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
05:15Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС
05:05В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
04:57На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
04:52На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести
04:23Блинкен рассказал о поставках американских вакцин на Украину
04:20Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула
04:10Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19
04:05Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару
03:59США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
03:45Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
03:39Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе в ряде регионов
03:15Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
03:14Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
Лента новостейМолния