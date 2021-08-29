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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210829/taliby-1747714148.html
Талибы убили афганского певца Фавада Андараби
Талибы убили афганского певца Фавада Андараби - РИА Новости, 29.08.2021
Талибы убили афганского певца Фавада Андараби
Боевики "Талибана"* (террористическая организация, запрещена в России) убили местного исполнителя фольклорной музыки в провинции Баглан на северо-востоке... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T10:51
2021-08-29T16:50
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
нато
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Боевики "Талибана"* (террористическая организация, запрещена в России) убили местного исполнителя фольклорной музыки в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, рассказал РИА Новости источник в провинции.По его данным, боевики выгнали певца Фавада Андараби из его дома в районе Андараб и убили.О смерти исполнителя также написал бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби."Жестокость "Талибана"* продолжается в Андарабе. Сегодня (в субботу. — Прим. ред.) они жестоко убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и ее жителям. Как он пел, "наша прекрасная долина... земля наших предков..." никогда не подчинится жестокости талибов", — заявил бывший министр в Twitter.Ранее в провинции Баглан прошли вооруженные столкновения между силами сопротивления и талибами. По заявлению главы Минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади, силам сопротивления удалось отбить три района у талибов, были убиты и ранены десятки боевиков. Однако спустя два дня "Талибан"* заявил, что вернул контроль над провинцией.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия
10:51 29.08.2021 (обновлено: 16:50 29.08.2021)
 
Талибы убили афганского певца Фавада Андараби

Источник: талибы убили популярного афганского певца Фавада Андараби в провинции Баглан

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Боевики "Талибана"* (террористическая организация, запрещена в России) убили местного исполнителя фольклорной музыки в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, рассказал РИА Новости источник в провинции.
По его данным, боевики выгнали певца Фавада Андараби из его дома в районе Андараб и убили.
О смерти исполнителя также написал бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.
"Жестокость "Талибана"* продолжается в Андарабе. Сегодня (в субботу. — Прим. ред.) они жестоко убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и ее жителям. Как он пел, "наша прекрасная долина... земля наших предков..." никогда не подчинится жестокости талибов", — заявил бывший министр в Twitter.
Ранее в провинции Баглан прошли вооруженные столкновения между силами сопротивления и талибами. По заявлению главы Минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади, силам сопротивления удалось отбить три района у талибов, были убиты и ранены десятки боевиков. Однако спустя два дня "Талибан"* заявил, что вернул контроль над провинцией.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 14:57В мире
"Талибан"* запретит исполнение музыки в Афганистане
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанНАТОРоссия
 
 
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