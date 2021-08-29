https://ria.ru/20210829/taliby-1747714148.html

Талибы убили афганского певца Фавада Андараби

Талибы убили афганского певца Фавада Андараби - РИА Новости, 29.08.2021

Талибы убили афганского певца Фавада Андараби

Боевики "Талибана"* (террористическая организация, запрещена в России) убили местного исполнителя фольклорной музыки в провинции Баглан на северо-востоке... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T10:51

2021-08-29T10:51

2021-08-29T16:50

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Боевики "Талибана"* (террористическая организация, запрещена в России) убили местного исполнителя фольклорной музыки в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, рассказал РИА Новости источник в провинции.По его данным, боевики выгнали певца Фавада Андараби из его дома в районе Андараб и убили.О смерти исполнителя также написал бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби."Жестокость "Талибана"* продолжается в Андарабе. Сегодня (в субботу. — Прим. ред.) они жестоко убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и ее жителям. Как он пел, "наша прекрасная долина... земля наших предков..." никогда не подчинится жестокости талибов", — заявил бывший министр в Twitter.Ранее в провинции Баглан прошли вооруженные столкновения между силами сопротивления и талибами. По заявлению главы Минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади, силам сопротивления удалось отбить три района у талибов, были убиты и ранены десятки боевиков. Однако спустя два дня "Талибан"* заявил, что вернул контроль над провинцией.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/muzyka-1747530665.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, россия