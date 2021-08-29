10:51 29.08.2021 (обновлено: 16:50 29.08.2021)
Талибы убили афганского певца Фавада Андараби
Источник: талибы убили популярного афганского певца Фавада Андараби в провинции Баглан
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Боевики "Талибана"* (террористическая организация, запрещена в России) убили местного исполнителя фольклорной музыки в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, рассказал РИА Новости источник в провинции.
По его данным, боевики выгнали певца Фавада Андараби из его дома в районе Андараб и убили.
О смерти исполнителя также написал бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.
"Жестокость "Талибана"* продолжается в Андарабе. Сегодня (в субботу. — Прим. ред.) они жестоко убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и ее жителям. Как он пел, "наша прекрасная долина... земля наших предков..." никогда не подчинится жестокости талибов", — заявил бывший министр в Twitter.
Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH— Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021
Ранее в провинции Баглан прошли вооруженные столкновения между силами сопротивления и талибами. По заявлению главы Минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади, силам сопротивления удалось отбить три района у талибов, были убиты и ранены десятки боевиков. Однако спустя два дня "Талибан"* заявил, что вернул контроль над провинцией.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
27 августа, 14:57В мире"Талибан"* запретит исполнение музыки в Афганистане
*Запрещенная в России террористическая организация.