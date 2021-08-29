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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210829/taliban-1747734958.html
"Талибан"* призвал страны признать право афганцев на самоопределение
"Талибан"* призвал страны признать право афганцев на самоопределение - РИА Новости, 29.08.2021
"Талибан"* призвал страны признать право афганцев на самоопределение
Представитель движения "Талибан"* Абдул Кахар Балхи в интервью швейцарской газете SonntagsBlick призвал мировое сообщество признать право народа Афганистана на... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:32
2021-08-29T16:11
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
россия
захват власти в афганистане талибами
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ЦЮРИХ, 29 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Абдул Кахар Балхи в интервью швейцарской газете SonntagsBlick призвал мировое сообщество признать право народа Афганистана на самоопределение и развивать дипломатические отношения со страной."Мы хотим экономических и личных отношений. Мы призываем страны мира, в том числе Швейцарию, признать право афганского народа на самоопределение и развивать хорошие дипломатические, экономические и человеческие отношения с Афганистаном", - заявил Балхи, с которым журналист газеты общался в мессенджере WhatsApp.Он добавил, что "Талибан"* приветствует любую гуманитарную помощь, которая не будет подразумевать выполнения каких-либо условий. В ответ на это журналист заметил, что одно из условий подразумевает отказ талибов от сотрудничества с террористическими организациями.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210828/tsru-1747618669.html
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия
15:32 29.08.2021 (обновлено: 16:11 29.08.2021)
 
"Талибан"* призвал страны признать право афганцев на самоопределение

Представитель "Талибана"* призвал страны признать право афганцев на самоопределение

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевик Талибана* в Мехтарламе
Боевик Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЦЮРИХ, 29 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Абдул Кахар Балхи в интервью швейцарской газете SonntagsBlick призвал мировое сообщество признать право народа Афганистана на самоопределение и развивать дипломатические отношения со страной.
"Мы хотим экономических и личных отношений. Мы призываем страны мира, в том числе Швейцарию, признать право афганского народа на самоопределение и развивать хорошие дипломатические, экономические и человеческие отношения с Афганистаном", - заявил Балхи, с которым журналист газеты общался в мессенджере WhatsApp.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 02:50Захват власти в Афганистане талибами
Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
Он добавил, что "Талибан"* приветствует любую гуманитарную помощь, которая не будет подразумевать выполнения каких-либо условий. В ответ на это журналист заметил, что одно из условий подразумевает отказ талибов от сотрудничества с террористическими организациями.
"Мы уже ясно дали понять, что мы не позволим ни группам, ни отдельным лицам использовать территорию Афганистана для угрозы безопасности других стран", - сказал представитель талибов.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Истребитель ВВС США F-16 заходит на посадку на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико, США - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 20:12В мире
"Талибан"* отреагировал на авиаудар США по Афганистану
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Россия
 
 
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