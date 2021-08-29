15:32 29.08.2021 (обновлено: 16:11 29.08.2021)
"Талибан"* призвал страны признать право афганцев на самоопределение
Представитель "Талибана"* призвал страны признать право афганцев на самоопределение
ЦЮРИХ, 29 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Абдул Кахар Балхи в интервью швейцарской газете SonntagsBlick призвал мировое сообщество признать право народа Афганистана на самоопределение и развивать дипломатические отношения со страной.
"Мы хотим экономических и личных отношений. Мы призываем страны мира, в том числе Швейцарию, признать право афганского народа на самоопределение и развивать хорошие дипломатические, экономические и человеческие отношения с Афганистаном", - заявил Балхи, с которым журналист газеты общался в мессенджере WhatsApp.
Он добавил, что "Талибан"* приветствует любую гуманитарную помощь, которая не будет подразумевать выполнения каких-либо условий. В ответ на это журналист заметил, что одно из условий подразумевает отказ талибов от сотрудничества с террористическими организациями.
"Мы уже ясно дали понять, что мы не позволим ни группам, ни отдельным лицам использовать территорию Афганистана для угрозы безопасности других стран", - сказал представитель талибов.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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