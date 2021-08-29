https://ria.ru/20210829/taliban-1747734958.html

"Талибан"* призвал страны признать право афганцев на самоопределение

"Талибан"* призвал страны признать право афганцев на самоопределение - РИА Новости, 29.08.2021

"Талибан"* призвал страны признать право афганцев на самоопределение

Представитель движения "Талибан"* Абдул Кахар Балхи в интервью швейцарской газете SonntagsBlick призвал мировое сообщество признать право народа Афганистана на... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T15:32

2021-08-29T15:32

2021-08-29T16:11

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

россия

захват власти в афганистане талибами

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ЦЮРИХ, 29 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Абдул Кахар Балхи в интервью швейцарской газете SonntagsBlick призвал мировое сообщество признать право народа Афганистана на самоопределение и развивать дипломатические отношения со страной."Мы хотим экономических и личных отношений. Мы призываем страны мира, в том числе Швейцарию, признать право афганского народа на самоопределение и развивать хорошие дипломатические, экономические и человеческие отношения с Афганистаном", - заявил Балхи, с которым журналист газеты общался в мессенджере WhatsApp.Он добавил, что "Талибан"* приветствует любую гуманитарную помощь, которая не будет подразумевать выполнения каких-либо условий. В ответ на это журналист заметил, что одно из условий подразумевает отказ талибов от сотрудничества с террористическими организациями.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210828/tsru-1747618669.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210828/aviaudar-1747682268.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия