https://ria.ru/20210829/suets-1747731983.html

Делегация Минпромторга осмотрит российскую промзону на Суэцком канале

Делегация Минпромторга осмотрит российскую промзону на Суэцком канале - РИА Новости, 29.08.2021

Делегация Минпромторга осмотрит российскую промзону на Суэцком канале

Делегация представителей Минпромторга РФ, российских инвесторов и других чиновников прибыла в воскресенье в Египет для осмотра территории Российской... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T15:01

2021-08-29T15:01

2021-08-29T15:02

экономика

порт-саид

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

суэцкий канал

россия

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КАИР, 29 авг – РИА Новости. Делегация представителей Минпромторга РФ, российских инвесторов и других чиновников прибыла в воскресенье в Египет для осмотра территории Российской промышленной зоны (РПЗ) на Суэцком канале, сообщила пресс-служба экономической зоны Суэцкого канала."Завтра экономическую зону Суэцкого канала посетит российская делегация, в составе которой 20 представителей восьми крупнейших российских компаний, действующих в различных отраслях промышленности и намеревающихся инвестировать в РПЗ в Айн-ас-Сохне", - говорится в пресс-релизе.Планируется, что делегация осмотрит участки, предлагаемые российской стороне для проектов, а затем посетит уже действующие предприятия в зоне, как египетские, так и иностранные.Ранее глава администрации Экономической зоны Суэцкого канала Яхья Заки заявил, что работа над проектом начнется в конце года сразу после подписания контракта об основании управляющей компании РПЗ. Предполагается, что на первом этапе проект начнут разрабатывать на территории в 100 гектаров к востоку от Порт-Саида и на 50 гектарах в Айн-ас-Сохне.Межправительственное соглашение между Россией и Египтом о создании российской промзоны в районе Суэцкого канала в Египте было подписано 23 мая 2018 года. Управляющая компания РПЗ сможет 50 лет арендовать участок в районе кластера "Порт-Саид Восточный". РЭЦ с российской стороны реализует соглашение и участвует в создании УК. Российские компании для деятельности в РПЗ будут регистрировать свои дочерние фирмы в организационно-правовой форме по местному законодательству.

https://ria.ru/20210828/suets-1747690693.html

https://ria.ru/20210823/elektronika-1746805451.html

порт-саид

суэцкий канал

россия

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экономика, порт-саид, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), суэцкий канал, россия