https://ria.ru/20210829/spirs-1747672366.html

Пролетая над гнездом кукушки: Бритни Спирс против опекунов и демонов

Пролетая над гнездом кукушки: Бритни Спирс против опекунов и демонов - РИА Новости, 29.08.2021

Пролетая над гнездом кукушки: Бритни Спирс против опекунов и демонов

Двадцать пятого августа 2021 года Джейми Спирс, являющийся отцом и по совместительству опекуном всемирно известной певицы Бритни Спирс, сообщил, что его дочь... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T08:00

2021-08-29T08:00

2021-08-29T14:34

шоубиз

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мадонна

бритни спирс

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лас-вегас

лос-анджелес

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Двадцать пятого августа 2021 года Джейми Спирс, являющийся отцом и по совместительству опекуном всемирно известной певицы Бритни Спирс, сообщил, что его дочь имеет "ментальные проблемы и зависимости и что его опекунство над ней спасло ее от катастрофы".За пару дней до этого заявления сама Бритни Спирс, находясь в роскошном особняке недалеко от Лос-Анджелеса, умудрилась попасть под следствие местной полиции из-за нападения на свою домработницу, которая, видимо, без спроса решила отвести собак артистки к ветеринару, так как за ними якобы "плохо ухаживали и кормили объедками".На этом громыхающем вокруг певицы информационном фоне, простодушная Бритни выкладывает в Instagram множество постов с фотографиями, на которых она запечатлена практически в обнаженном виде, и вся эта не совсем уместная нагота сопровождается видеороликами со странными танцами, напоминающими изгнание бесов из впечатлительной особы во время обряда в религиозной секте.Данные события — лишь малая часть широкого многолетнего скандала вокруг горемычной Бритни Спирс, переросшего в середине лета 2021 года, возможно, в самый громкий судебный процесс в истории поп-музыки.Опекунство с привкусом литияИстория опекунства над Бритни Спирс берет начало в январе 2008 года, когда после нескольких подряд госпитализаций певицы в медицинские центры Лос-Анджелеса местный суд, учитывая нестабильное психологическое состояние певицы, признал Бритни недееспособной и временно назначил ей опекуна в лице Джейми Спирса."Временно" периодически продлевалась то на три, то на шесть месяцев, в итоге превратившись в конце 2008 года в "неопределенный срок".Да, Бритни, в те годы, и правда, здорово куролесила.Певица регулярно зажигала в ночных клубах с тогдашними голливудскими оторвами Пэрис Хилтон и Линдси Лохан. Частенько, по некоторым данным, принимала наркотики и крайне небрежно обращалась со своими маленькими детьми: однажды чуть не уронила на тротуар трехлетнего сына, которого потом возила на коленях, сидя за рулем автомобиля.Пустившись во все тяжкие, Бритни, при этом находясь еще и в постоянном стрессе, вызванном отчаянной битвой за опеку над собственными детьми с ее бывшим мужем, в какой-то момент просто не выдержала и психологически сломалась.Апофеозом этих бурлящих болью, дурманом и слезами событий стал ночной поход певицы в салон красоты, где она сама, взяв у мастера машинку для стрижки волос, побрилась наголо под безостановочные вспышки фотокамер десятков постоянно преследующих ее в те годы папарацци.С тех пор прошло 13 лет, которые Бритни, как официально признанная недееспособной гражданка США, провела в режиме беспросветного опекунства.В какой-то момент, видимо, сполна нахлебавшись многолетним заточением и безграничным манипулированием ее жизнью со стороны, как недавно выяснилось, довольно предприимчивого и циничного отца Джейми Спирса, певица решила, что "хватит это терпеть", и обратилась за помощью в судебные органы США.И уже 23 июня 2021 года она выступила по видеосвязи в Верховном суде округа Лос-Анджелес с требованием прекратить над ней опекунство.Бритни, тараторя как из пулемета (судья пару раз просила ее говорить помедленнее), для начала поведала суду и заодно всему миру о своих переживаниях и спорах с менеджментом во время тура 2018 года и концертов в Лас-Вегасе. В результате ее терапевт с одобрения любящего папочки назначил Бритни одурманивающий разум литий, приведший к тому, что она провалила несколько психологических тестов, организованных лечащими ее докторами.После чего, по словам певицы, Джейми Спирс заявил, что ей необходимо слушаться только нанятых им врачей, которые после неудачных тестов Бритни решили отправить ее "в домик в Беверли-Хиллз" для прохождения лечения и реабилитации стоимостью 60 тысяч долларов в месяц.Далее Бритни ошарашивает суд и общественность следующим эмоциональным высказыванием: "Мэм, мой отец и все, кто причастен к этому опекунству, мой менеджмент, который участвовал в моем наказании, — все они должны сидеть в тюрьме!"Затем певица пожаловалась, что постоянно кормит свое окружение и "невежественного отца", а сама не может распоряжаться своими же деньгами. Она рассказала, что уже подумывает о том, чтобы подать в суд на всю свою семью, которая обязательно будет против ее выхода из-под опеки, так как все это время жила за счет Бритни.Певица сокрушалась, что ее обманывал собственный же адвокат, что это опека оскорбительна, что над ней издеваются, что она не живет полноценной жизнью и что ей даже не разрешают удалить внутриматочную спираль, бесчеловечно запрещая завести еще одного ребенка.Бритни горько отметила, что она уже просто "задолбалась" от всей этой ситуации, и попросила суд прекратить опекунство без каких-либо дополнительных психологических тестов.На этом заседание суда было остановлено, судья вежливо поблагодарила мисс Спирс за то, что она поделилась своими переживаниями.Свободу Бритни!Но речь Бритни в лос-анджелесском суде не прошла незамеченной и неожиданно вызвала огромный резонанс в американском обществе, оставаясь до сих пор чуть ли не темой номер один во многих СМИ, в том числе мировых.Все оказалось настолько серьезным, что судебное разбирательство о снятии опеки с певицы стало поводом для внесения в палату представителей конгресса США отдельного законопроекта о прекращении злоупотребления опекунскими правами с предоставлением возможности находящемуся под опекой лицу менять в любой момент — без каких-либо ограничений и препятствий — своего опекуна.Поддержать Бритни в борьбе с опекунами-узурпаторами решили ее многочисленные поклонники, организовав в центральных городах США демонстрации в рамках движения FreeBritney ("Освободите Бритни"). Их тут же поддержали многие знаменитости, выразившие поддержку певице, измученной невыносимым многолетним домашним рабством.Среди них оказалась и Мадонна, которая сыграла в этой истории, возможно, одну из ключевых ролей.Поп-королева всегда проявляла благосклонность к Бритни — певицы даже несколько раз участвовали в совместных проектах. Чего только стоит их жаркий поцелуй в 2003 году на церемонии MTV и эффектная видеозаставка для тура Мадонны, в которой Бритни по сюжету оказывается запертой в лифте, прямо как в собственном доме под присмотром санитаров.Проникнувшись жалостью к семейными злоключениями мисс Спирс, Мадонна пообещала "вытащить ее из тюрьмы" и заодно, по данным некоторых источников, предложила коллеге нанять себе нового адвоката — Мэттью Розенгарта — взамен назначенного судом Сэмюэля Ингхэма, который, по заверениям самой Бритни, неоднократно обманывал ее, утверждая, что отказаться от опекунства с помощью обращения в суд невозможно.И уже июле Бритни празднует свою первую победу в суде: ей разрешают-таки нанять собственного адвоката, которым в итоге и стал Розенгарт.Папа можетНесложно догадаться, что в этой истории главным если и не злодеем, то уж точно далеко не самым положительным персонажем, ставшим за последние годы причиной всех бед и страданий Бритни, является ее отец Джейми Спирс.Уже после первого заседания суда по делу об опекунстве Бритни, шапка на воре не то чтобы загорелась, а просто заполыхала таким пламенем, что в какой-то момент дым полностью скрыл от глаз надпись HOLLYWOOD на одноименных холмах.В начале августа Джейми Спирс — явно под давлением нового адвоката дочери и разбушевавшейся общественности — заявил, что намерен подать ходатайство в суд с просьбой о снятии с него полномочий опекуна. При этом он требовал гарантий, что против него не будут заводиться уголовные дела, а также что ему будут оплачены судебные расходы в размере двух миллионов долларов.Очевидно, что господин Спирс всерьез испугался тщательного финансового расследования его деятельности на посту опекуна дочери, особенно на фоне громких заявлений Мэттью Розенгарта, который утверждает, что со счетов его клиентки благодаря действиям опекунов и их команды за последние годы исчезли "сотни миллионов долларов".Что ж, папа у Бритни действительно неоднозначная и противоречивая личность.Да и сама певица все давно для себя решила касательно отношения к своему отцу и его поступкам — ее резкие обвинительные высказывания в суде в адрес родителя это лишь только подтверждают.Несомненно, что Джейми Спирс явно неплохо себя чувствовал, особенно в финансовом плане, во времена, когда он полностью распоряжался жизнью своей знаменитой и очень богатой дочери.Вокруг Бритни за 13 лет своей опекунской власти он практически выстроил потемкинскую деревню.В ней наивная и одурманенная лекарствами певица была окружена специально нанятыми ее отцом докторами, юристами, менеджерами и помощниками, рассказывающими Бритни различные небылицы о важности лечения и необходимости продолжения опекунства.И все эти работники регулярно подкармливались сотнями тысяч долларов, которые им щедро выплачивал главный кукловод этого абсурдного театра Джейми Спирс из честно заработанных певицей гонораров, к которым он имел неограниченный доступ.И это "Шоу Трумана" вокруг Бритни Спирс просуществовало более десяти лет.Вообще, ситуация, когда лечащие врачи специально наняты по сомнительным рекомендациям, чтобы бесконтрольно лечить на дому голливудских звезд, довольно рискованная и неоднозначная.Далеко за примером ходить не нужно: Майкл Джексон, с которым Бритни была очень дружна, стал жертвой именно такого домашнего лечения.Летом 2009 года личный доктор поп-короля Конрад Мюррей, которого певец поселил у себя дома, дал Майклу смертельную дозу транквилизаторов. Суд приговорил его к четырем годам тюрьмы, правда, уже через два года врач-убийца вышел на свободу.Похожая картина происходила и в жизни Бритни Спирс, которая много лет была окружена домашними "рекомендованными" врачами, медсестрами, нанятыми ее отцом, очевидно заинтересованным в том, чтобы богатая дочь максимально долго находилась в статусе пациента под его безграничной опекой.Отсюда и одобрение Джейми Спирсом назначения психотропного лития его дочери, и последовавшая после этого организация для нее подозрительных психологических реабилитаций за баснословные 60 тысяч долларов в месяц, на которые и жаловалась Бритни в суде.Но уже после первых судебных заседаний циничный цирк, выстроенный отцом вокруг певицы, стал неумолимо разрушаться от действий и заявлений ее нового адвоката: вслед за отстраненным бывшим адвокатом Сэмюэлем Ингхэмом из команды Бритни ушел и ее главный менеджер Ларри Рудольф.Теперь поклонники певицы с надеждой ожидают, когда же окончательно уберут из окружения артистки еще и двух ее опекунов — Джоди Монтгомери и Джейми Спирса, которые, к слову, уже переругались, обвиняя друг друга в финансовых махинациях с деньгами поп-звезды.Пролетая над гнездом кукушкиКажется, что в этой головокружительной истории неминуемо наступит счастливый финал и Бритни в конце концов обязательно признают дееспособной, освободив ее от гнета алчных опекунов.Но есть одна проблема, способная уничтожить хрупкую надежду на то, что певица рано или поздно заживет нормальной полноценной жизнью, и эта проблема — сама Бритни.Помните, как в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" главный герой в исполнении Джека Николсона, будучи абсолютно психологически здоровым человеком, постоянно творил в стенах лечебницы какую-то дичь исключительно из-за своего несносного хулиганского характера.Так и Бритни, в дни, когда, по сути, решается ее судьба и все от нее ждут максимально адекватных, уравновешенных поступков, неожиданно дерется с домработницей. Попутно наполняет свой Instagram откровенными фотографиями с мутными комментариями о том, что она "пришла в этот мир голой и чувствует тяжесть всего того, что легло на ее плечи в процессе жизни, и теперь, разглядывая свои фото, она видит себя в абсолютно чистом виде".Судья, к которому Бритни обратилась с просьбой о снятии опекунства без дополнительных психологических тестов, после подобных постов певицы вполне может в какой-то момент задуматься о том, что артистка действительно иногда ведет себя довольно странно.А уж после того, как "его честь" посмотрит видео с домашними танцами Бритни, на которых певица с глазами, густо накрашенными черными тенями, двигается так, как будто находится на сеансе экзорцизма и борется с одолевающими ее душу демонами, никаких сомнений в необходимости психологической проверки певицы у судьи может и не остаться.И на все эти обнаженные посты и дикие танцы сверху, как гербовая печать на судебные решения, накладывается твердая уверенность отца Бритни в том, что его дочь до сих пор имеет серьезные психологические проблемы.Очевидно, что певице нужно срочно менять свою команду, помощников и пиар-агентов на новых профессиональных консультантов, которые бы подсказали, как себя вести в судьбоносное для артистки время.Понятно, что Бритни в последние месяцы находится в постоянном стрессе, мучаясь от повышенной тревожности и страшного давления, периодически теряя контакт с реальностью.Но подобные вещи нужно максимально тщательно скрывать от общественности и выкладывать в соцсети не бешеные неистовые вращения (как будто человек только что выпил упаковку лития), а более взвешенные, вдумчивые и адекватные посты, не провоцирующие суд на отрицательные решения, а, наоборот, убеждающие, что с мисс Бритни Спирс сейчас действительно все в порядке.Ведь совершенно не хотелось бы, чтобы такой финал, как в фильме "Пролетая над гнездом кукушки", случился и в деле многострадальной американской певицы, завершив ее мучительную войну с опекунами и демонами оглушительным поражением.Все-таки Бритни просто обязана справиться со всеми своими проблемами и покинуть стены этой мрачной и тягостной для нее лечебницы "насильственного опекунства" свободной и жизнерадостной женщиной, героически изменив грозовой тучей нависшей над ее судьбой печальную концовку "Пролетая над гнездом кукушки" на счастливый голливудский финал.Следующее судебное заседание по делу Бритни Спирс назначено на 29 сентября.

https://ria.ru/20210826/spirs-1747329657.html

https://ria.ru/20210820/britni-1746514195.html

https://ria.ru/20210817/britni-1746088698.html

https://ria.ru/20210813/spears-1745583059.html

https://ria.ru/20210727/spirs-1743089617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

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