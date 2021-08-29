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В Сочи ожидается жара до 37 градусов
В Сочи ожидается жара до 37 градусов - РИА Новости, 29.08.2021
В Сочи ожидается жара до 37 градусов
Главное управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило о сильной жаре в Сочи. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:42
2021-08-29T12:42
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 29 авг – РИА Новости. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило о сильной жаре в Сочи."По информации КЦГМС -филиала ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": в дневные и вечерние часы 30 августа на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет отметок +36+37 градусов", - говорится в сообщении.Запрещается разводить костры вблизи сухой травы и деревьев. Ранее сообщалось, что на курорте объявлено экстренное предупреждение из-за жары. Не рекомендуется находиться на солнце с 12 до 18 часов, людям с сосудистыми заболеваниями лучше воздержаться от выхода на улицу.
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краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:42 29.08.2021
 
В Сочи ожидается жара до 37 градусов

В Сочи ожидается жара, температура воздуха достигнет отметок +36+37 градусов

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СОЧИ, 29 авг – РИА Новости. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило о сильной жаре в Сочи.
"По информации КЦГМС -филиала ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": в дневные и вечерние часы 30 августа на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет отметок +36+37 градусов", - говорится в сообщении.
Запрещается разводить костры вблизи сухой травы и деревьев. Ранее сообщалось, что на курорте объявлено экстренное предупреждение из-за жары. Не рекомендуется находиться на солнце с 12 до 18 часов, людям с сосудистыми заболеваниями лучше воздержаться от выхода на улицу.
Отдыхающие в Парке культуры им. Горького в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 19:53В России
Терапевт рассказал, стоит ли бояться смерти из-за волн жары
 
Краснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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