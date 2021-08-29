https://ria.ru/20210829/sochi-1747722884.html

В Сочи ожидается жара до 37 градусов

В Сочи ожидается жара до 37 градусов - РИА Новости, 29.08.2021

В Сочи ожидается жара до 37 градусов

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило о сильной жаре в Сочи. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T12:42

2021-08-29T12:42

2021-08-29T12:42

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 29 авг – РИА Новости. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило о сильной жаре в Сочи."По информации КЦГМС -филиала ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": в дневные и вечерние часы 30 августа на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет отметок +36+37 градусов", - говорится в сообщении.Запрещается разводить костры вблизи сухой травы и деревьев. Ранее сообщалось, что на курорте объявлено экстренное предупреждение из-за жары. Не рекомендуется находиться на солнце с 12 до 18 часов, людям с сосудистыми заболеваниями лучше воздержаться от выхода на улицу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210804/zhara-1744407148.html

краснодарский край

сочи

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краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)