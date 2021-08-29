https://ria.ru/20210829/sobyanin-1747712178.html
Собянин рассказал о подготовке школ к учебному году в очном режиме
Собянин рассказал о подготовке школ к учебному году в очном режиме - РИА Новости, 29.08.2021
Собянин рассказал о подготовке школ к учебному году в очном режиме
Московские власти планируют провести школьный учебный год в очном режиме, заявил мэр Сергей Собянин в интервью "России 1". РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T10:11
2021-08-29T10:11
2021-08-29T10:11
общество
сергей собянин
валерий фальков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Московские власти планируют провести школьный учебный год в очном режиме, заявил мэр Сергей Собянин в интервью "России 1".Он сообщил, что более 80 процентов преподавателей привились от COVID-19."Дистанционное обучение в 2020 году не помешало выпускникам успешно сдать экзамены. Это показывает стабильный высокий уровень московского образования", — добавил мэр.Также Собянин рассказал о новых особенностях Московской электронной школы. Ученики получат доступ к портфолио, а также электронному журналу и дневнику.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что День знаний в России пройдет в традиционном формате, все школы готовы к приему 17 миллионов школьников.
https://ria.ru/20210828/kravtsov-1747653224.html
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общество, сергей собянин, валерий фальков
Собянин рассказал о подготовке школ к учебному году в очном режиме
Мэр Москвы Собянин: рассчитываем провести учебный год в очном режиме