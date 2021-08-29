Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210829/sobyanin-1747712178.html
Собянин рассказал о подготовке школ к учебному году в очном режиме
Собянин рассказал о подготовке школ к учебному году в очном режиме - РИА Новости, 29.08.2021
Собянин рассказал о подготовке школ к учебному году в очном режиме
Московские власти планируют провести школьный учебный год в очном режиме, заявил мэр Сергей Собянин в интервью "России 1". РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T10:11
2021-08-29T10:11
общество
сергей собянин
валерий фальков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745185775_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f603680e03b000a8756fd528c82587e4.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Московские власти планируют провести школьный учебный год в очном режиме, заявил мэр Сергей Собянин в интервью "России 1".Он сообщил, что более 80 процентов преподавателей привились от COVID-19."Дистанционное обучение в 2020 году не помешало выпускникам успешно сдать экзамены. Это показывает стабильный высокий уровень московского образования", — добавил мэр.Также Собянин рассказал о новых особенностях Московской электронной школы. Ученики получат доступ к портфолио, а также электронному журналу и дневнику.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что День знаний в России пройдет в традиционном формате, все школы готовы к приему 17 миллионов школьников.
https://ria.ru/20210828/kravtsov-1747653224.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745185775_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5c0701dbec66d2f6cfec226e8bac634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сергей собянин, валерий фальков
10:11 29.08.2021
 
Собянин рассказал о подготовке школ к учебному году в очном режиме

Мэр Москвы Собянин: рассчитываем провести учебный год в очном режиме

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Московские власти планируют провести школьный учебный год в очном режиме, заявил мэр Сергей Собянин в интервью "России 1".
Он сообщил, что более 80 процентов преподавателей привились от COVID-19.
"Дистанционное обучение в 2020 году не помешало выпускникам успешно сдать экзамены. Это показывает стабильный высокий уровень московского образования", — добавил мэр.
Также Собянин рассказал о новых особенностях Московской электронной школы. Ученики получат доступ к портфолио, а также электронному журналу и дневнику.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что День знаний в России пройдет в традиционном формате, все школы готовы к приему 17 миллионов школьников.
Подготовка к новому учебному году в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 14:32
Кравцов рассказал, когда появится гибкое расписание в школах
 
ОбществоСергей СобянинВалерий Фальков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23В Хабаровске пенсионер погиб при обрушении балкона
05:59Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
05:49Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки
05:47В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"
05:43Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
05:34Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
05:20В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
05:15Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС
05:05В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
04:57На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
04:52На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести
04:23Блинкен рассказал о поставках американских вакцин на Украину
04:20Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула
04:10Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19
04:05Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару
03:59США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
03:45Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
03:39Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе в ряде регионов
03:15Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
03:14Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
Лента новостейМолния