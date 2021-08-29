https://ria.ru/20210829/sobyanin-1747712178.html

Собянин рассказал о подготовке школ к учебному году в очном режиме

Собянин рассказал о подготовке школ к учебному году в очном режиме - РИА Новости, 29.08.2021

Собянин рассказал о подготовке школ к учебному году в очном режиме

Московские власти планируют провести школьный учебный год в очном режиме, заявил мэр Сергей Собянин в интервью "России 1". РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T10:11

2021-08-29T10:11

2021-08-29T10:11

общество

сергей собянин

валерий фальков

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Московские власти планируют провести школьный учебный год в очном режиме, заявил мэр Сергей Собянин в интервью "России 1".Он сообщил, что более 80 процентов преподавателей привились от COVID-19."Дистанционное обучение в 2020 году не помешало выпускникам успешно сдать экзамены. Это показывает стабильный высокий уровень московского образования", — добавил мэр.Также Собянин рассказал о новых особенностях Московской электронной школы. Ученики получат доступ к портфолио, а также электронному журналу и дневнику.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что День знаний в России пройдет в традиционном формате, все школы готовы к приему 17 миллионов школьников.

https://ria.ru/20210828/kravtsov-1747653224.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей собянин, валерий фальков