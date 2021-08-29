https://ria.ru/20210829/sneg-1747761994.html

Россиянам пообещали первый снег в начале сентября

Россиянам пообещали первый снег в начале сентября - РИА Новости, 29.08.2021

Россиянам пообещали первый снег в начале сентября

и. Сразу в несколько регионов начале сентября придет похолодание, дожди или даже первый снег. Об этом говорится на сайте центра "Фобос". РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T21:59

2021-08-29T21:59

2021-08-29T23:48

общество

евгений тишковец

россия

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сразу в несколько регионов начале сентября придет похолодание, дожди или даже первый снег. Об этом говорится на сайте центра "Фобос".Отмечается, что дожди и мокрый снег будут в отдельных районах Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии и Коми. Также непогода затронет Север Пермского края и Свердловскую область.Осадки не исключены и на севере Волго-вятского региона и Верхневолжья — в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.Москвичей предупредили о наступлении "настоящей осени" со 2 сентября: днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 16 градусов. Во второй половине недели, как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ожидаются дожди, порывистый ветер и "октябрьский холод", температура окажется на 5-7 градусов ниже нормы.Также синоптики предупредили метеозависимых россиян о "барическом дне" из-за резкой смены погоды.Похолодание в МосквеВ среду температура воздуха в столице впервые за 82 дня не поднялась выше 10 градусов, в ближайших к столице регионах также зафиксировали первые осенние заморозки. Ночь на 25 августа в Центральной России стала по-осеннему холодной и ознаменовалась первыми осенними заморозками, зарегистрированными двумя метеостанциями. Так, в Центрально-Лесном заповеднике в Тверской области минимальная температура составила минус 0,2 градуса, а в Демидове в Смоленской области - ровно ноль. Несмотря на это, все летние месяцы в Москве были теплее положенного. Как отмечал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в комментарии РИА Новости, на прошлой неделе средняя сезонная температура превысила климатическую норму на 2,6 градуса.

https://ria.ru/20210824/osen-1746961008.html

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общество, евгений тишковец, россия