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Россиянам пообещали первый снег в начале сентября
Россиянам пообещали первый снег в начале сентября - РИА Новости, 29.08.2021
Россиянам пообещали первый снег в начале сентября
и. Сразу в несколько регионов начале сентября придет похолодание, дожди или даже первый снег. Об этом говорится на сайте центра "Фобос". РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T21:59
2021-08-29T23:48
общество
евгений тишковец
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сразу в несколько регионов начале сентября придет похолодание, дожди или даже первый снег. Об этом говорится на сайте центра "Фобос".Отмечается, что дожди и мокрый снег будут в отдельных районах Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии и Коми. Также непогода затронет Север Пермского края и Свердловскую область.Осадки не исключены и на севере Волго-вятского региона и Верхневолжья — в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.Москвичей предупредили о наступлении "настоящей осени" со 2 сентября: днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 16 градусов. Во второй половине недели, как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ожидаются дожди, порывистый ветер и "октябрьский холод", температура окажется на 5-7 градусов ниже нормы.Также синоптики предупредили метеозависимых россиян о "барическом дне" из-за резкой смены погоды.Похолодание в МосквеВ среду температура воздуха в столице впервые за 82 дня не поднялась выше 10 градусов, в ближайших к столице регионах также зафиксировали первые осенние заморозки. Ночь на 25 августа в Центральной России стала по-осеннему холодной и ознаменовалась первыми осенними заморозками, зарегистрированными двумя метеостанциями. Так, в Центрально-Лесном заповеднике в Тверской области минимальная температура составила минус 0,2 градуса, а в Демидове в Смоленской области - ровно ноль. Несмотря на это, все летние месяцы в Москве были теплее положенного. Как отмечал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в комментарии РИА Новости, на прошлой неделе средняя сезонная температура превысила климатическую норму на 2,6 градуса.
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общество, евгений тишковец, россия
21:59 29.08.2021 (обновлено: 23:48 29.08.2021)
 
Россиянам пообещали первый снег в начале сентября

Центр "Фобос" предупредил жителей 11 регионов России о снеге в начале сентября

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАномальное тепло в Москве в декабре
Аномальное тепло в Москве в декабре - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сразу в несколько регионов начале сентября придет похолодание, дожди или даже первый снег. Об этом говорится на сайте центра "Фобос".
Отмечается, что дожди и мокрый снег будут в отдельных районах Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии и Коми. Также непогода затронет Север Пермского края и Свердловскую область.
Осадки не исключены и на севере Волго-вятского региона и Верхневолжья — в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.
Москвичей предупредили о наступлении "настоящей осени" со 2 сентября: днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 16 градусов. Во второй половине недели, как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ожидаются дожди, порывистый ветер и "октябрьский холод", температура окажется на 5-7 градусов ниже нормы.
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Похолодание в Москве

В среду температура воздуха в столице впервые за 82 дня не поднялась выше 10 градусов, в ближайших к столице регионах также зафиксировали первые осенние заморозки.

Ночь на 25 августа в Центральной России стала по-осеннему холодной и ознаменовалась первыми осенними заморозками, зарегистрированными двумя метеостанциями. Так, в Центрально-Лесном заповеднике в Тверской области минимальная температура составила минус 0,2 градуса, а в Демидове в Смоленской области - ровно ноль. Несмотря на это, все летние месяцы в Москве были теплее положенного. Как отмечал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в комментарии РИА Новости, на прошлой неделе средняя сезонная температура превысила климатическую норму на 2,6 градуса.
 
ОбществоЕвгений ТишковецРоссия
 
 
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