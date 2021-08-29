Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210829/sneg-1747751109.html
Россиянам пообещали первый снег в начале сентября
Россиянам пообещали первый снег в начале сентября - РИА Новости, 29.08.2021
Россиянам пообещали первый снег в начале сентября
Сразу в несколько регионов России в начале сентября придет похолодание, дожди или даже первый снег, следует из сообщения, опубликованного на сайте центра... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T19:11
2021-08-29T21:14
общество
республика карелия
пермский край
ярославская область
вологодская область
мурманская область
костромская область
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155740/88/1557408825_0:206:3273:2047_1920x0_80_0_0_f5d7c227e9a501ab4700dc1e44b3fc38.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сразу в несколько регионов России в начале сентября придет похолодание, дожди или даже первый снег, следует из сообщения, опубликованного на сайте центра "Фобос". По данным синоптиков, дожди и мокрый снег ожидаются в отдельных районах Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии и Коми. Также непогода затронет север Пермского края и Свердловскую область.Специалисты заявили, что такие осадки не исключены и на севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья — в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.Москвичей, в свою очередь, предупредили о наступлении "настоящей осени" со 2 сентября: днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 16 градусов. Во второй половине недели, как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ожидаются дожди, порывистый ветер и "октябрьский холод", температура окажется на 5-7 градусов ниже нормы.Также синоптики предупредили метеозависимых россиян о "барическом дне" из-за резкой смены погоды.
https://ria.ru/20210824/osen-1746961008.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210827/osen-1747587647.html
республика карелия
пермский край
ярославская область
вологодская область
мурманская область
костромская область
свердловская область
тверская область
кировская область
архангельская область
республика коми
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155740/88/1557408825_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_e1e9c06710ce1ff9a175e283e3f88f79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, республика карелия, пермский край, ярославская область, вологодская область, мурманская область, костромская область, свердловская область, тверская область, кировская область, архангельская область, центр "фобос", евгений тишковец, республика коми, погода, россия
19:11 29.08.2021 (обновлено: 21:14 29.08.2021)
 
Россиянам пообещали первый снег в начале сентября

Центр погоды "Фобос" пообещал снег в начале сентября в семи регионах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДубовый лист на траве во время утренних заморозков
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сразу в несколько регионов России в начале сентября придет похолодание, дожди или даже первый снег, следует из сообщения, опубликованного на сайте центра "Фобос".
По данным синоптиков, дожди и мокрый снег ожидаются в отдельных районах Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии и Коми. Также непогода затронет север Пермского края и Свердловскую область.
Пешеходы на улице во время дождя - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 04:12
Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
Специалисты заявили, что такие осадки не исключены и на севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья — в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.
Москвичей, в свою очередь, предупредили о наступлении "настоящей осени" со 2 сентября: днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 16 градусов. Во второй половине недели, как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ожидаются дожди, порывистый ветер и "октябрьский холод", температура окажется на 5-7 градусов ниже нормы.
Также синоптики предупредили метеозависимых россиян о "барическом дне" из-за резкой смены погоды.
Мужчина идет по Большому Москворецкому мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 19:25Сказано в эфире
Фитнес для мозга. Как взбодриться к осени
 
ОбществоРеспублика КарелияПермский крайЯрославская областьВологодская областьМурманская областьКостромская областьСвердловская областьТверская областьКировская областьАрхангельская областьЦентр "Фобос"Евгений ТишковецРеспублика КомиПогодаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23В Хабаровске пенсионер погиб при обрушении балкона
05:59Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
05:49Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки
05:47В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"
05:43Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
05:34Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
05:20В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
05:15Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС
05:05В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
04:57На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
04:52На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести
04:23Блинкен рассказал о поставках американских вакцин на Украину
04:20Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула
04:10Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19
04:05Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару
03:59США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
03:45Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
03:39Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе в ряде регионов
03:15Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
03:14Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
Лента новостейМолния