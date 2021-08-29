https://ria.ru/20210829/sneg-1747751109.html

Россиянам пообещали первый снег в начале сентября

Россиянам пообещали первый снег в начале сентября - РИА Новости, 29.08.2021

Россиянам пообещали первый снег в начале сентября

Сразу в несколько регионов России в начале сентября придет похолодание, дожди или даже первый снег, следует из сообщения, опубликованного на сайте центра... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T19:11

2021-08-29T19:11

2021-08-29T21:14

общество

республика карелия

пермский край

ярославская область

вологодская область

мурманская область

костромская область

свердловская область

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сразу в несколько регионов России в начале сентября придет похолодание, дожди или даже первый снег, следует из сообщения, опубликованного на сайте центра "Фобос". По данным синоптиков, дожди и мокрый снег ожидаются в отдельных районах Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии и Коми. Также непогода затронет север Пермского края и Свердловскую область.Специалисты заявили, что такие осадки не исключены и на севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья — в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.Москвичей, в свою очередь, предупредили о наступлении "настоящей осени" со 2 сентября: днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 16 градусов. Во второй половине недели, как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, ожидаются дожди, порывистый ветер и "октябрьский холод", температура окажется на 5-7 градусов ниже нормы.Также синоптики предупредили метеозависимых россиян о "барическом дне" из-за резкой смены погоды.

https://ria.ru/20210824/osen-1746961008.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/osen-1747587647.html

республика карелия

пермский край

ярославская область

вологодская область

мурманская область

костромская область

свердловская область

тверская область

кировская область

архангельская область

республика коми

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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