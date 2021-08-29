https://ria.ru/20210829/osen-1747740663.html
Москвичей предупредили об октябрьском холоде
Москвичей предупредили об октябрьском холоде - РИА Новости, 29.08.2021
Москвичей предупредили об октябрьском холоде
Осень наступит в Москве 2 сентября: днём будет не выше плюс 16 градусов, а во второй половине недели ожидаются дожди, порывистый ветер и "октябрьский холод",... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T16:31
2021-08-29T16:31
2021-08-29T19:07
общество
москва
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Осень наступит в Москве 2 сентября: днём будет не выше плюс 16 градусов, а во второй половине недели ожидаются дожди, порывистый ветер и "октябрьский холод", температура окажется на 5-7 градусов ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Второго сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В темное время суток температура воздуха в Москве понизится до плюс 8-13, а днем не выше плюс 11-16", - сказал Тишковец.Синоптик отметил, что дальше холодное дыхание Арктики только усилится: по ночам воздух станет остывать до плюс 3-8, а в дневные часы будет плюс 7-12, что на 5-7 градусов ниже климатической нормы сентября."Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод. Мало того, арктическое вторжение будет сопровождаться осадками и порывистым ветром, из-за чего в ощущениях будет казаться, что на улице еще на 2-3 градуса холоднее реальной температуры. В общем, во второй половине предстоящей недели ожидается глубокая осень, и уже точно нужно будет готовить кардинальную смену гардероба на осеннюю форму одежды", - добавил синоптик.По его словам, из-за резкой смены погоды рухнут "на барическое дно" показания барометров, что существенно скажется на самочувствии метеозависимых.
https://ria.ru/20210829/sochi-1747722884.html
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РИА Новости
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общество, москва
16:31 29.08.2021 (обновлено: 19:07 29.08.2021)
Москвичей предупредили об октябрьском холоде
Центр погоды "Фобос": в сентябре в Москве начнутся дожди с промозглым северным ветром
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Осень наступит в Москве
2 сентября: днём будет не выше плюс 16 градусов, а во второй половине недели ожидаются дожди, порывистый ветер и "октябрьский холод", температура окажется на 5-7 градусов ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
"Второго сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В темное время суток температура воздуха в Москве понизится до плюс 8-13, а днем не выше плюс 11-16", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что дальше холодное дыхание Арктики
только усилится: по ночам воздух станет остывать до плюс 3-8, а в дневные часы будет плюс 7-12, что на 5-7 градусов ниже климатической нормы сентября.
"Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод. Мало того, арктическое вторжение будет сопровождаться осадками и порывистым ветром, из-за чего в ощущениях будет казаться, что на улице еще на 2-3 градуса холоднее реальной температуры. В общем, во второй половине предстоящей недели ожидается глубокая осень, и уже точно нужно будет готовить кардинальную смену гардероба на осеннюю форму одежды", - добавил синоптик.
По его словам, из-за резкой смены погоды рухнут "на барическое дно" показания барометров, что существенно скажется на самочувствии метеозависимых.