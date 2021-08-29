https://ria.ru/20210829/osen-1747740663.html

Москвичей предупредили об октябрьском холоде

Москвичей предупредили об октябрьском холоде - РИА Новости, 29.08.2021

Москвичей предупредили об октябрьском холоде

Осень наступит в Москве 2 сентября: днём будет не выше плюс 16 градусов, а во второй половине недели ожидаются дожди, порывистый ветер и "октябрьский холод",... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T16:31

2021-08-29T16:31

2021-08-29T19:07

общество

москва

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Осень наступит в Москве 2 сентября: днём будет не выше плюс 16 градусов, а во второй половине недели ожидаются дожди, порывистый ветер и "октябрьский холод", температура окажется на 5-7 градусов ниже нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Второго сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В темное время суток температура воздуха в Москве понизится до плюс 8-13, а днем не выше плюс 11-16", - сказал Тишковец.Синоптик отметил, что дальше холодное дыхание Арктики только усилится: по ночам воздух станет остывать до плюс 3-8, а в дневные часы будет плюс 7-12, что на 5-7 градусов ниже климатической нормы сентября."Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод. Мало того, арктическое вторжение будет сопровождаться осадками и порывистым ветром, из-за чего в ощущениях будет казаться, что на улице еще на 2-3 градуса холоднее реальной температуры. В общем, во второй половине предстоящей недели ожидается глубокая осень, и уже точно нужно будет готовить кардинальную смену гардероба на осеннюю форму одежды", - добавил синоптик.По его словам, из-за резкой смены погоды рухнут "на барическое дно" показания барометров, что существенно скажется на самочувствии метеозависимых.

https://ria.ru/20210829/sochi-1747722884.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/osen-1747587647.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва