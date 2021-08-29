https://ria.ru/20210829/shkola-1747582446.html

Дорогие первоклашки. Как сэкономить, собирая ребенка в школу

Дорогие первоклашки. Как сэкономить, собирая ребенка в школу - РИА Новости, 29.08.2021

Дорогие первоклашки. Как сэкономить, собирая ребенка в школу

Камчатка, Чукотка, Москва — здесь самые дорогие первоклассники: чтобы собрать их в школу, родителям потребуется больше тридцати тысяч рублей. Причем, как... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T08:00

2021-08-29T08:00

2021-08-29T08:03

школа

деньги

инфляция

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747587286_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_905a26f843db1dd53028a782c8037e5b.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Камчатка, Чукотка, Москва — здесь самые дорогие первоклассники: чтобы собрать их в школу, родителям потребуется больше тридцати тысяч рублей. Причем, как подсчитал Росстат, на девочек потратят существенно больше, чем на мальчиков. В этом году подорожало все: одежда, обувь, канцтовары. На чем получится сэкономить, выяснило РИА Новости.Родительский квест: найди подешевле"Ботинки, носки, рюкзак, ручки, карандаши. Выбирала долго", — сверяет со списком мама первоклассницы из Москвы Ольга Бреславцева. Она обежала не один магазин, но качество товаров за ценами, мягко говоря, не поспевает. А там, где распродажи, полки давно опустели. Спасает онлайн-торговля."Вечером едешь с работы — забираешь доставку, дома примеряешь. Что не подошло, утром возвращаешь. Дешевле и выбор больше".Но сэкономить удается не всегда. В некоторых школах, например, своя форма — приходится искать в специализированных магазинах или всем классом заказывать в ателье."Нас просят придерживаться серого цвета. Дети растут быстро, каждый год покупаем заново", — говорит Ирина Сухорукова, мама второклассника Александра из Волгограда.Стандартный набор мальчика — две пары брюк, две белые рубашки (с короткими и длинными рукавами), еще две — на каждый день. "Поверх — пиджак. Он дико неудобный, поэтому мы выбрали кардиган. Плюс туфли. Вышло около десяти тысяч рублей", — подсчитывает Ирина.Форма для физкультуры, кроссовки, сменная и зимняя обувь, теплая одежда на морозы — еще тысяч десять-двенадцать."Сын идет в первый класс. Школа провела ярмарку, где брюки стоили около полутора тысяч рублей, а жилет — тысячу. Но мы там ничего покупать не стали. Охотилась на распродажах. Нашла, например, рубашки по 500 рублей. Большая удача", — рассказывает ростовчанка Алла Данилова.Пара брюк и девять белых рубашек — 6100 рублей через онлайн, кроссовки — 1500, туфли — 2700. Спортивные штаны, шорты и кофта — три тысячи.Красота требует денег с детстваРодители девочек тратят больше. "Сарафан за шесть тысяч рублей — самая дорогая покупка. Плюс несколько юбок, брюк, блузок, кофт, колготки, бантики, заколки", — перечисляет Ольга Бреславцева.В столичных магазинах блузка стоит около двух тысяч рублей. Брюки и юбка — две с половиной. Жилетка и жакет — полторы и четыре с половиной тысячи соответственно.Весомая статья расходов — рюкзак, он должен быть ортопедический. На детских плечах порой оказывается больше четырех килограммов школьного добра. Зато качественный ранец прослужит несколько лет. Самый дешевый — три с половиной тысячи. Дорогой — около восьми, внутри — пенал с канцелярией, сумка для обуви."Но тетради в комплект не входят. Да и не всякая подойдет. У нас в школе особая программа. Каждый раз тратим на них по три тысячи", — делится опытом Ирина Сухорукова. Надо купить и некоторые учебники, хотя большую часть выдают в библиотеке. Итого — 25-30 тысяч рублей.Но это без электронной техники. Ноутбук в среднем — 37 тысяч рублей, планшет в три раза дешевле. Недорогой смартфон — около десяти тысяч.По "десятке" на школьникаПодсчет ведут не только родители, Росстат тоже готовит ежегодный обзор "Набора первоклассника". В 2021-м его подорожание не превысило инфляцию, которая в июле составила 6,46 процента.Набор для мальчика прибавил в стоимости четыре процента, до 19,6 тысячи рублей. Девочки — до 24,1 тысячи (плюс 3,9 процента).Больше всех потратились родители первоклассниц на Камчатке (33,6 тысячи рублей). Минимум — в Омской области (19,4 тысячи).Самые дорогие мальчики — в Чукотском автономном округе (почти 26,8 тысячи рублей). Дешевле всего собрать школьника на Орловщине (около 15 тысяч).В некоторых регионах детские товары дороже, поскольку в цену закладывают расходы на логистику. Однако нельзя не учитывать финансовые возможности родителей. Например, на Камчатке и Чукотке средняя зарплата — 105 и 124,3 тысячи рублей соответственно. В Омской области — 42. В Орловской — 34,6."В этом году расходы на подготовку первоклассника — 37-42 процента официального месячного дохода родителя. По сравнению с 2020-м набор подорожал больше чем на семь с половиной тысяч", — подсчитала Диана Степанова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова.Проблема очевидна и для властей. Чтобы помочь собрать школьников, правительство выплатило по десять тысяч рублей всем родителям.Со 2 по 23 августа пособие перевели 98 процентам семей с детьми школьного возраста, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Это более 20 миллионов родителей. Обратиться за помощью можно до 1 ноября. Всего на это выделили 204 миллиарда рублей.Кроме того, государство оплатит завтраки младшим школьникам: горячее блюдо и напиток. И хотя это хорошее подспорье, львиная доля затрат приходится на семейный бюджет. И здесь все зависит от запросов детей и требований в школах.

https://ria.ru/20210820/pervoklassnik-1746487796.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, деньги, инфляция, цены