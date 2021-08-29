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Пушков заявил, что во Франции не видят у Киева шансов вступить в НАТО
Пушков заявил, что во Франции не видят у Киева шансов вступить в НАТО - РИА Новости, 29.08.2021
Пушков заявил, что во Франции не видят у Киева шансов вступить в НАТО
Заявление президента Эстонии о шансах Украины вступить в НАТО отражает мнение большинства стран Евросоюза. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T09:21
2021-08-29T09:21
2021-08-29T09:21
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Заявление президента Эстонии о шансах Украины вступить в НАТО отражает мнение большинства стран Евросоюза. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.На днях Керсти Кальюлайд заявила, что вступление Украины в НАТО требует "поворота истории", так как прежде всего Киев должен восстановить контроль над всей территорией страны.По его словам, такой же позиции придерживаются во всех европейских столицах, о чем ему лично неоднократно говорили "видные французские политики" в Париже.В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В 2019 года Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет много времени.
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в мире, украина, эстония, алексей пушков, евросоюз, нато
Пушков заявил, что во Франции не видят у Киева шансов вступить в НАТО
Пушков: французские политики не раз говорили об отсутствии у Киева шансов вступить в НАТО