https://ria.ru/20210829/shansy-1747708893.html

Пушков заявил, что во Франции не видят у Киева шансов вступить в НАТО

Пушков заявил, что во Франции не видят у Киева шансов вступить в НАТО - РИА Новости, 29.08.2021

Пушков заявил, что во Франции не видят у Киева шансов вступить в НАТО

Заявление президента Эстонии о шансах Украины вступить в НАТО отражает мнение большинства стран Евросоюза. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T09:21

2021-08-29T09:21

2021-08-29T09:21

в мире

украина

эстония

алексей пушков

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155642/21/1556422107_0:298:3072:2025_1920x0_80_0_0_855be6566a0b4a543493e0afa9cd3fd0.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Заявление президента Эстонии о шансах Украины вступить в НАТО отражает мнение большинства стран Евросоюза. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.На днях Керсти Кальюлайд заявила, что вступление Украины в НАТО требует "поворота истории", так как прежде всего Киев должен восстановить контроль над всей территорией страны.По его словам, такой же позиции придерживаются во всех европейских столицах, о чем ему лично неоднократно говорили "видные французские политики" в Париже.В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В 2019 года Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет много времени.

https://ria.ru/20210809/kuleba-1744976958.html

украина

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, эстония, алексей пушков, евросоюз, нато