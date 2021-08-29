Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210829/shansy-1747708893.html
Пушков заявил, что во Франции не видят у Киева шансов вступить в НАТО
Пушков заявил, что во Франции не видят у Киева шансов вступить в НАТО - РИА Новости, 29.08.2021
Пушков заявил, что во Франции не видят у Киева шансов вступить в НАТО
Заявление президента Эстонии о шансах Украины вступить в НАТО отражает мнение большинства стран Евросоюза. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T09:21
2021-08-29T09:21
в мире
украина
эстония
алексей пушков
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155642/21/1556422107_0:298:3072:2025_1920x0_80_0_0_855be6566a0b4a543493e0afa9cd3fd0.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Заявление президента Эстонии о шансах Украины вступить в НАТО отражает мнение большинства стран Евросоюза. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.На днях Керсти Кальюлайд заявила, что вступление Украины в НАТО требует "поворота истории", так как прежде всего Киев должен восстановить контроль над всей территорией страны.По его словам, такой же позиции придерживаются во всех европейских столицах, о чем ему лично неоднократно говорили "видные французские политики" в Париже.В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В 2019 года Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет много времени.
https://ria.ru/20210809/kuleba-1744976958.html
украина
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155642/21/1556422107_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a79e65b2e2f3054b646c1fa86ce6e3f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, эстония, алексей пушков, евросоюз, нато
09:21 29.08.2021
 
Пушков заявил, что во Франции не видят у Киева шансов вступить в НАТО

Пушков: французские политики не раз говорили об отсутствии у Киева шансов вступить в НАТО

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Заявление президента Эстонии о шансах Украины вступить в НАТО отражает мнение большинства стран Евросоюза. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
На днях Керсти Кальюлайд заявила, что вступление Украины в НАТО требует "поворота истории", так как прежде всего Киев должен восстановить контроль над всей территорией страны.
"Между тем она (Кальюлайд, – Прим. Ред.) дала верную оценку перспективам вступления Украины в ЕС, равно как и уровню украинской коррупции", – пояснил политик.
По его словам, такой же позиции придерживаются во всех европейских столицах, о чем ему лично неоднократно говорили "видные французские политики" в Париже.
В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В 2019 года Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет много времени.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 01:13
Кулеба сравнил вступление Украины в НАТО с "копанием туннеля"
 
В миреУкраинаЭстонияАлексей ПушковЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23В Хабаровске пенсионер погиб при обрушении балкона
05:59Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
05:49Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки
05:47В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"
05:43Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
05:34Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
05:20В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
05:15Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС
05:05В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
04:57На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
04:52На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести
04:23Блинкен рассказал о поставках американских вакцин на Украину
04:20Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула
04:10Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19
04:05Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару
03:59США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
03:45Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
03:39Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе в ряде регионов
03:15Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
03:14Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
Лента новостейМолния