https://ria.ru/20210829/sakhar-1747714912.html

Сахар включили в перечень сельхозпродукции для государственных интервенций

Сахар включили в перечень сельхозпродукции для государственных интервенций - РИА Новости, 29.08.2021

Сахар включили в перечень сельхозпродукции для государственных интервенций

Правительство включило сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T11:05

2021-08-29T11:05

2021-08-29T12:17

экономика

правительство рф

сахар

россия

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Правительство включило сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Дополнить перечень видов сельскохозяйственной продукции, в отношении которой могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции <...> позицией: "Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок", — говорится в документе.Как пояснили в пресс-службе правительства, интервенции используются для регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей: когда цены низкие, государство закупает агропродукцию в интервенционный фонд, а в момент высоких цен продает. Таким образом ситуация на рынке стабилизируется.Формирование государственного интервенционного фонда начнется в 2022 году. В пресс-службе отметили, что правительство уже приняло меры для снижения цен на продовольствие: скорректировало пошлины на некоторые сельхозтовары, организовало поддержку мукомолов и хлебопеков, подписало с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Рабочую группу по этим вопросам возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.Еще одной мерой для стабилизации ситуации с сахаром стало увеличение посевных площадей под сахарную свеклу на 90 тысяч гектаров. Кроме того, правительство приняло решение о беспошлинной квоте на ввоз в Россию белого сахара в объеме 350 тысяч тонн с 15 мая по 31 августа.По данным Росстата на 23 августа, с начала года цены на сахар выросли на 3,48 процента.

https://ria.ru/20210721/tseny-1742266095.html

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экономика, правительство рф, сахар, россия