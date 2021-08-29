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Наука
https://ria.ru/20210829/rogozin-1747729216.html
Рогозин предположил, что США на Starship будут перебрасывать спецназ
Рогозин предположил, что США на Starship будут перебрасывать спецназ - РИА Новости, 29.08.2021
Рогозин предположил, что США на Starship будут перебрасывать спецназ
Корабль Starship, создаваемый компанией SpaceX Илона Маска для полетов на Луну и Марс, может использоваться в интересах Пентагона для межконтинентальной... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T14:12
2021-08-29T14:12
наука
дмитрий рогозин
spacex
роскосмос
министерство обороны сша
космос - риа наука
илон маск
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Корабль Starship, создаваемый компанией SpaceX Илона Маска для полетов на Луну и Марс, может использоваться в интересах Пентагона для межконтинентальной переброски спецназа, считает генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин."Новые разработки, которые он (Маск - ред.) реализует, связаны с Пентагоном. Например, красивая идея, которую сразу поддержали наши энтузиасты, - межконтинентальная быстрая доставка людей", - сказал он в интервью "Газете.ru"."Это все история для спецназа. Чтобы перебросить с одного континента на другой специально обученных людей, такие технологии будут хороши. Но это вовсе не для того, чтобы открыть человечеству возможность летать через океан за считанные минуты", - добавил Рогозин.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
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дмитрий рогозин, spacex, роскосмос, министерство обороны сша, космос - риа наука, илон маск
14:12 29.08.2021
 
Рогозин предположил, что США на Starship будут перебрасывать спецназ

Рогозин: развитие кораблей Starship связано с желанием Пентагона перебрасывать спецназ

© Фото : @Elon Musk/TwitterАмериканская компания SpaceX завершила сборку крупнейшей в мире ракеты Starship
Американская компания SpaceX завершила сборку крупнейшей в мире ракеты Starship - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© Фото : @Elon Musk/Twitter
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Корабль Starship, создаваемый компанией SpaceX Илона Маска для полетов на Луну и Марс, может использоваться в интересах Пентагона для межконтинентальной переброски спецназа, считает генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Новые разработки, которые он (Маск - ред.) реализует, связаны с Пентагоном. Например, красивая идея, которую сразу поддержали наши энтузиасты, - межконтинентальная быстрая доставка людей", - сказал он в интервью "Газете.ru".
"Это все история для спецназа. Чтобы перебросить с одного континента на другой специально обученных людей, такие технологии будут хороши. Но это вовсе не для того, чтобы открыть человечеству возможность летать через океан за считанные минуты", - добавил Рогозин.
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
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НаукаДмитрий РогозинSpaceXРоскосмосМинистерство обороны СШАКосмос - РИА НаукаИлон Маск
 
 
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