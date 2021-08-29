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Наука
https://ria.ru/20210829/rogozin-1747728162.html
Рогозин объяснил, почему Землю нельзя спасти от астероидов
Рогозин объяснил, почему Землю нельзя спасти от астероидов - РИА Новости, 29.08.2021
Рогозин объяснил, почему Землю нельзя спасти от астероидов
Средства спасения Земли от разрушительных астероидов в настоящее время отсутствуют, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T14:05
2021-08-29T14:05
наука
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
земля
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Средства спасения Земли от разрушительных астероидов в настоящее время отсутствуют, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин."Хорошо, мы узнали - что-то летит на Землю. И может быть такая же история, как с динозаврами. На сегодняшний день средств, способных спасти Землю, нет", - сказал он в интервью "Газете.ru".По его словам, российская и американская системы мониторинга космического пространства видят все опасно сближающиеся с Землей объекты, кроме тех, которые летят со стороны Солнца."Чтобы закрыть эту нишу, надо размещать телескопы не на Земле, а на той же самой Луне", - добавил Рогозин.Поэтому, отметил он, нужно международное сотрудничество, чтобы противостоять разрушительным астроидам."Эта программа будет очень дорогостоящая, поэтому она точно должна быть международной. Это будет система, которая сможет оперативно выдвинуться навстречу этому телу и путем воздействия на него обеспечить либо его разрушение до мелких частиц, которые сгорят, когда будут входить в атмосферу Земли, либо пытаться воздействовать на его орбиту, чтобы тело пролетело мимо Земли. Как это сделать, мы понимаем на уровне теории", - пояснил глава Роскосмоса.
https://ria.ru/20210728/asteroidy-1743186870.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, земля
14:05 29.08.2021
 
Рогозин объяснил, почему Землю нельзя спасти от астероидов

Рогозин: чтобы спасти Землю от астероидов, нужно размещать телескопы на Луне

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Средства спасения Земли от разрушительных астероидов в настоящее время отсутствуют, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Хорошо, мы узнали - что-то летит на Землю. И может быть такая же история, как с динозаврами. На сегодняшний день средств, способных спасти Землю, нет", - сказал он в интервью "Газете.ru".
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По его словам, российская и американская системы мониторинга космического пространства видят все опасно сближающиеся с Землей объекты, кроме тех, которые летят со стороны Солнца.
"Чтобы закрыть эту нишу, надо размещать телескопы не на Земле, а на той же самой Луне", - добавил Рогозин.
Поэтому, отметил он, нужно международное сотрудничество, чтобы противостоять разрушительным астроидам.
"Эта программа будет очень дорогостоящая, поэтому она точно должна быть международной. Это будет система, которая сможет оперативно выдвинуться навстречу этому телу и путем воздействия на него обеспечить либо его разрушение до мелких частиц, которые сгорят, когда будут входить в атмосферу Земли, либо пытаться воздействовать на его орбиту, чтобы тело пролетело мимо Земли. Как это сделать, мы понимаем на уровне теории", - пояснил глава Роскосмоса.
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