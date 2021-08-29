https://ria.ru/20210829/rogozin-1747727537.html

Россия готова к отражению ударов из космоса, заявил Рогозин

Россия готова к отражению ударов из космоса, заявил Рогозин - РИА Новости, 29.08.2021

Россия готова к отражению ударов из космоса, заявил Рогозин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью "Газете.ру" рассказал, как Россия готовится противостоять милитаризации космоса — размещению там оружия на... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T14:00

2021-08-29T14:00

2021-08-29T15:41

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью "Газете.ру" рассказал, как Россия готовится противостоять милитаризации космоса — размещению там оружия на постоянной основе.Он пояснил, что, по мнению аналитиков, если состоится следующая серьезная война, то она начнется именно в космосе, так как участники конфликта попытаются "ослепить своего врага", выведя из строя его орбитальную группировку спутников.Глава госкорпорации также указал на то, что все последние разработки, которые реализует компания SpaceX Илона Маска, связаны с Пентагоном.Российские власти неоднократно призывали другие страны к сотрудничеству в космосе, но выступали категорически против его милитаризации. При этом Москва указывала на стремление США как можно дольше удерживать эту сферу вне международно-правового регулирования.

https://ria.ru/20210825/rogozin-1747156563.html

россия

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2021

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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия