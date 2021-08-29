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Россия готова к отражению ударов из космоса, заявил Рогозин
Россия готова к отражению ударов из космоса, заявил Рогозин - РИА Новости, 29.08.2021
Россия готова к отражению ударов из космоса, заявил Рогозин
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью "Газете.ру" рассказал, как Россия готовится противостоять милитаризации космоса — размещению там оружия на... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T14:00
2021-08-29T15:41
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роскосмос
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россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью "Газете.ру" рассказал, как Россия готовится противостоять милитаризации космоса — размещению там оружия на постоянной основе.Он пояснил, что, по мнению аналитиков, если состоится следующая серьезная война, то она начнется именно в космосе, так как участники конфликта попытаются "ослепить своего врага", выведя из строя его орбитальную группировку спутников.Глава госкорпорации также указал на то, что все последние разработки, которые реализует компания SpaceX Илона Маска, связаны с Пентагоном.Российские власти неоднократно призывали другие страны к сотрудничеству в космосе, но выступали категорически против его милитаризации. При этом Москва указывала на стремление США как можно дольше удерживать эту сферу вне международно-правового регулирования.
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия
14:00 29.08.2021 (обновлено: 15:41 29.08.2021)
 
Россия готова к отражению ударов из космоса, заявил Рогозин

Рогозин: Россия готова отразить любой удар, в том числе из космоса

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью "Газете.ру" рассказал, как Россия готовится противостоять милитаризации космоса — размещению там оружия на постоянной основе.
Он пояснил, что, по мнению аналитиков, если состоится следующая серьезная война, то она начнется именно в космосе, так как участники конфликта попытаются "ослепить своего врага", выведя из строя его орбитальную группировку спутников.

"Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве".

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Дмитрий Рогозин
Глава госкорпорации также указал на то, что все последние разработки, которые реализует компания SpaceX Илона Маска, связаны с Пентагоном.

"Например, красивая идея, которую сразу поддержали наши энтузиасты, — межконтинентальная быстрая доставка людей. <...> Обычные пассажиры никогда не будут пользоваться этими услугами, это смешно. Это перегрузка, эмоциональное потрясение. Это все история для спецназа. Чтобы перебросить с одного континента на другой специально обученных людей, такие технологии будут хороши. Но это вовсе не для того, чтобы открыть человечеству возможность летать через океан за считанные минуты", — пояснил Рогозин.

Российские власти неоднократно призывали другие страны к сотрудничеству в космосе, но выступали категорически против его милитаризации. При этом Москва указывала на стремление США как можно дольше удерживать эту сферу вне международно-правового регулирования.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 11:17
Рогозин заявил, что ему есть что обсудить с главой НАСА лично
 
Дмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
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