14:00 29.08.2021 (обновлено: 15:41 29.08.2021)
Россия готова к отражению ударов из космоса, заявил Рогозин
Рогозин: Россия готова отразить любой удар, в том числе из космоса
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью "Газете.ру" рассказал, как Россия готовится противостоять милитаризации космоса — размещению там оружия на постоянной основе.
Он пояснил, что, по мнению аналитиков, если состоится следующая серьезная война, то она начнется именно в космосе, так как участники конфликта попытаются "ослепить своего врага", выведя из строя его орбитальную группировку спутников.
"Россия пережила столько войн, колоссальных потерь, поэтому мы, безусловно, готовы к отражению любого нападения, в том числе и в космическом пространстве".
Глава госкорпорации также указал на то, что все последние разработки, которые реализует компания SpaceX Илона Маска, связаны с Пентагоном.
"Например, красивая идея, которую сразу поддержали наши энтузиасты, — межконтинентальная быстрая доставка людей. <...> Обычные пассажиры никогда не будут пользоваться этими услугами, это смешно. Это перегрузка, эмоциональное потрясение. Это все история для спецназа. Чтобы перебросить с одного континента на другой специально обученных людей, такие технологии будут хороши. Но это вовсе не для того, чтобы открыть человечеству возможность летать через океан за считанные минуты", — пояснил Рогозин.
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