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Рогозин допустил существование гуманоидных инопланетян
Рогозин допустил существование гуманоидных инопланетян - РИА Новости, 29.08.2021
Рогозин допустил существование гуманоидных инопланетян
Фактов, подтверждающих существование гуманоидных инопланетян, нет, но различные формы жизни могут существовать во Вселенной, рассказал глава "Роскосмоса"... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T13:38
2021-08-29T13:38
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Фактов, подтверждающих существование гуманоидных инопланетян, нет, но различные формы жизни могут существовать во Вселенной, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."У меня нет никаких фактов, чтобы в это верить. Но, если говорить о моих личных убеждениях, я считаю, что вселенная бесконечна и во времени и в пространстве, поэтому бесконечным может быть шанс существования жизни во вселенной", - сказал он в интервью изданию "Газета.ру".По его словам, такая жизнь не обязательно должна быть гуманоидная, это могут быть клетки, вирусы, растения, хотя могут быть и живые разумные существа."Этот вопрос будоражит наши умы, и, думаю, будет будоражить, пока мы не найдем этой разумной жизни", - сказал Рогозин.В том числе, напомнил он, на поиск признаков жизни нацелена совместная российско-европейская программа ExoMars.
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука
13:38 29.08.2021
 
Рогозин допустил существование гуманоидных инопланетян

Рогозин заявил, что не верит в гуманоидных инопланетян, но и не исключает их существования

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Фактов, подтверждающих существование гуманоидных инопланетян, нет, но различные формы жизни могут существовать во Вселенной, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"У меня нет никаких фактов, чтобы в это верить. Но, если говорить о моих личных убеждениях, я считаю, что вселенная бесконечна и во времени и в пространстве, поэтому бесконечным может быть шанс существования жизни во вселенной", - сказал он в интервью изданию "Газета.ру".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 11:17
Рогозин заявил, что ему есть что обсудить с главой НАСА лично
По его словам, такая жизнь не обязательно должна быть гуманоидная, это могут быть клетки, вирусы, растения, хотя могут быть и живые разумные существа.
"Этот вопрос будоражит наши умы, и, думаю, будет будоражить, пока мы не найдем этой разумной жизни", - сказал Рогозин.
В том числе, напомнил он, на поиск признаков жизни нацелена совместная российско-европейская программа ExoMars.
 
Дмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
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