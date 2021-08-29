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Рогозин допустил существование гуманоидных инопланетян
Рогозин допустил существование гуманоидных инопланетян - РИА Новости, 29.08.2021
Рогозин допустил существование гуманоидных инопланетян
Фактов, подтверждающих существование гуманоидных инопланетян, нет, но различные формы жизни могут существовать во Вселенной, рассказал глава "Роскосмоса"... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T13:38
2021-08-29T13:38
2021-08-29T13:38
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Фактов, подтверждающих существование гуманоидных инопланетян, нет, но различные формы жизни могут существовать во Вселенной, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."У меня нет никаких фактов, чтобы в это верить. Но, если говорить о моих личных убеждениях, я считаю, что вселенная бесконечна и во времени и в пространстве, поэтому бесконечным может быть шанс существования жизни во вселенной", - сказал он в интервью изданию "Газета.ру".По его словам, такая жизнь не обязательно должна быть гуманоидная, это могут быть клетки, вирусы, растения, хотя могут быть и живые разумные существа."Этот вопрос будоражит наши умы, и, думаю, будет будоражить, пока мы не найдем этой разумной жизни", - сказал Рогозин.В том числе, напомнил он, на поиск признаков жизни нацелена совместная российско-европейская программа ExoMars.
https://ria.ru/20210825/rogozin-1747156563.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука
Рогозин допустил существование гуманоидных инопланетян
Рогозин заявил, что не верит в гуманоидных инопланетян, но и не исключает их существования