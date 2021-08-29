https://ria.ru/20210829/rogozin-1747726077.html

Рогозин допустил существование гуманоидных инопланетян

Рогозин допустил существование гуманоидных инопланетян - РИА Новости, 29.08.2021

Рогозин допустил существование гуманоидных инопланетян

Фактов, подтверждающих существование гуманоидных инопланетян, нет, но различные формы жизни могут существовать во Вселенной, рассказал глава "Роскосмоса"... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T13:38

2021-08-29T13:38

2021-08-29T13:38

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290692_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_e4525f2df040432a902cf5f6cda4d654.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Фактов, подтверждающих существование гуманоидных инопланетян, нет, но различные формы жизни могут существовать во Вселенной, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."У меня нет никаких фактов, чтобы в это верить. Но, если говорить о моих личных убеждениях, я считаю, что вселенная бесконечна и во времени и в пространстве, поэтому бесконечным может быть шанс существования жизни во вселенной", - сказал он в интервью изданию "Газета.ру".По его словам, такая жизнь не обязательно должна быть гуманоидная, это могут быть клетки, вирусы, растения, хотя могут быть и живые разумные существа."Этот вопрос будоражит наши умы, и, думаю, будет будоражить, пока мы не найдем этой разумной жизни", - сказал Рогозин.В том числе, напомнил он, на поиск признаков жизни нацелена совместная российско-европейская программа ExoMars.

https://ria.ru/20210825/rogozin-1747156563.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука