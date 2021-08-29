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Риск просто зашкаливает. США предрекли новое "11 сентября"
Риск просто зашкаливает. США предрекли новое "11 сентября" - РИА Новости, 29.08.2021
Риск просто зашкаливает. США предрекли новое "11 сентября"
После вывода американских войск из Афганистана вероятность новых террористических атак в США "просто зашкаливает", заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T20:46
2021-08-29T21:31
в мире
сша
афганистан
джо байден
министерство обороны сша
линдси грэм
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. После вывода американских войск из Афганистана вероятность новых террористических атак в США "просто зашкаливает", заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала CBS."Вероятность еще одного 11 сентября только что возросла. Наши атаки беспилотников не приведут к уничтожению ИГ*. Число боевиков ИГ* удвоилось. Мы отвернулись от наших союзников и создали условия для еще одного 11 сентября", — объяснил сенатор.По словам политика, он никогда не был так обеспокоен за Соединенные Штаты, как сейчас.Грэм отметил, что война США в Афганистане не закончилась. Действия американского президента Джо Байдена привели к прямо противоположному эффекту, и на протяжении следующих двадцати лет лидеры Белого дома будут решать "проблемы из-за катастрофы в Афганистане".В воскресенье днем в Кабуле прогремел взрыв. Центральное командование США сообщило, что нанесло авиаудар в районе аэропорта афганской столицы. В Пентагоне полагают, что в машине была взрывчатка, заложенная боевиками ИГ*.Ранее в пятницу американский беспилотный летательный аппарат ликвидировал двух высокопоставленных боевиков группировки, которую США обвиняют в теракте в Кабуле.Американские войска должны покинуть Кабул к 31 августа и завершить организованную эвакуацию из Афганистана десятков тысяч граждан США, третьих стран и местных жителей из групп риска. В России назвали вывод американских войск из региона провалом.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210818/padenie-1746159149.html
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в мире, сша, афганистан, джо байден, министерство обороны сша, линдси грэм
20:46 29.08.2021 (обновлено: 21:31 29.08.2021)
 
Риск просто зашкаливает. США предрекли новое "11 сентября"

Сенатор Грэм: риск повторения 11 сентября зашкаливает после вывода войск из Афганистана

© AP Photo / Jim Cole, FileСенатор США Линдси Грэм
Сенатор США Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Jim Cole, File
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. После вывода американских войск из Афганистана вероятность новых террористических атак в США "просто зашкаливает", заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала CBS.
"Вероятность еще одного 11 сентября только что возросла. Наши атаки беспилотников не приведут к уничтожению ИГ*. Число боевиков ИГ* удвоилось. Мы отвернулись от наших союзников и создали условия для еще одного 11 сентября", — объяснил сенатор.
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По словам политика, он никогда не был так обеспокоен за Соединенные Штаты, как сейчас.
Грэм отметил, что война США в Афганистане не закончилась. Действия американского президента Джо Байдена привели к прямо противоположному эффекту, и на протяжении следующих двадцати лет лидеры Белого дома будут решать "проблемы из-за катастрофы в Афганистане".
В воскресенье днем в Кабуле прогремел взрыв. Центральное командование США сообщило, что нанесло авиаудар в районе аэропорта афганской столицы. В Пентагоне полагают, что в машине была взрывчатка, заложенная боевиками ИГ*.
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Американские войска должны покинуть Кабул к 31 августа и завершить организованную эвакуацию из Афганистана десятков тысяч граждан США, третьих стран и местных жителей из групп риска. В России назвали вывод американских войск из региона провалом.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреСШААфганистанДжо БайденМинистерство обороны СШАЛиндси Грэм
 
 
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