https://ria.ru/20210829/risk-1747757174.html

Риск просто зашкаливает. США предрекли новое "11 сентября"

Риск просто зашкаливает. США предрекли новое "11 сентября" - РИА Новости, 29.08.2021

Риск просто зашкаливает. США предрекли новое "11 сентября"

После вывода американских войск из Афганистана вероятность новых террористических атак в США "просто зашкаливает", заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T20:46

2021-08-29T20:46

2021-08-29T21:31

в мире

сша

афганистан

джо байден

министерство обороны сша

линдси грэм

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. После вывода американских войск из Афганистана вероятность новых террористических атак в США "просто зашкаливает", заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире телеканала CBS."Вероятность еще одного 11 сентября только что возросла. Наши атаки беспилотников не приведут к уничтожению ИГ*. Число боевиков ИГ* удвоилось. Мы отвернулись от наших союзников и создали условия для еще одного 11 сентября", — объяснил сенатор.По словам политика, он никогда не был так обеспокоен за Соединенные Штаты, как сейчас.Грэм отметил, что война США в Афганистане не закончилась. Действия американского президента Джо Байдена привели к прямо противоположному эффекту, и на протяжении следующих двадцати лет лидеры Белого дома будут решать "проблемы из-за катастрофы в Афганистане".В воскресенье днем в Кабуле прогремел взрыв. Центральное командование США сообщило, что нанесло авиаудар в районе аэропорта афганской столицы. В Пентагоне полагают, что в машине была взрывчатка, заложенная боевиками ИГ*.Ранее в пятницу американский беспилотный летательный аппарат ликвидировал двух высокопоставленных боевиков группировки, которую США обвиняют в теракте в Кабуле.Американские войска должны покинуть Кабул к 31 августа и завершить организованную эвакуацию из Афганистана десятков тысяч граждан США, третьих стран и местных жителей из групп риска. В России назвали вывод американских войск из региона провалом.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210818/padenie-1746159149.html

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746016871.html

https://ria.ru/20210827/bayden-1747541829.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, джо байден, министерство обороны сша, линдси грэм