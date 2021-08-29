https://ria.ru/20210829/prostuda-1747700556.html
Медик рассказал, как не надо лечить простуду
Медик рассказал, как не надо лечить простуду - РИА Новости, 29.08.2021
Медик рассказал, как не надо лечить простуду
Осень считается сезоном простуд. Почему не нужно пытаться вылечить недомогание "деревенской" медициной, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T04:10
2021-08-29T04:10
2021-08-29T04:10
общество
здоровье
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владимир зайцев
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Осень считается сезоном простуд. Почему не нужно пытаться вылечить недомогание "деревенской" медициной, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Он отметил, что осеннюю простуду многие ошибочно считают заболеванием, которое не требует врачебной помощи. Такие люди пытаются лечиться самостоятельно с помощью методов "народной" или "деревенской" медицины.Между тем, некоторые из этих методов не только не лечат, но и могут существенно навредить, предупредил кандидат медицинских наук. Это, по его словам, относится и к такому популярному методу "деревенской" медицины, как поход в баню.По его словам, в баню или сауну идти можно, когда человек уже выздоравливает, но не в начале болезни. Кандидат медицинских наук также объяснил, почему не нужно вставлять при простуде в ноздри ломтики лука или чеснока.Зайцев уточнил, что лук и чеснок могут даже спровоцировать ожог слизистой. Хотя простуда является не самым опасным заболеванием, для ее эффективного лечения все же лучше обращаться к врачу, заключил медик.
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общество, здоровье, россия, владимир зайцев
Медик рассказал, как не надо лечить простуду
Врач Зайцев: не нужно пытаться вылечить простуду "деревенской медициной"
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Осень считается сезоном простуд. Почему не нужно пытаться вылечить недомогание "деревенской" медициной, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев
.
Он отметил, что осеннюю простуду многие ошибочно считают заболеванием, которое не требует врачебной помощи. Такие люди пытаются лечиться самостоятельно с помощью методов "народной" или "деревенской" медицины.
Между тем, некоторые из этих методов не только не лечат, но и могут существенно навредить, предупредил кандидат медицинских наук. Это, по его словам, относится и к такому популярному методу "деревенской" медицины, как поход в баню.
"В бане и сауне высоченная температура, и она провоцирует отек очень сильный. Отекают соустья (каналы рядом с носовой полостью, — Прим. ред.), и воспаление начинает проявляться еще сильнее. Когда человек уже чувствует себя плохо и интуитивно понимает, что ему нужно быть в горизонтальном положении, а вместо этого идет в баню, то ничего хорошего не будет", — предупредил Зайцев.
По его словам, в баню или сауну идти можно, когда человек уже выздоравливает, но не в начале болезни. Кандидат медицинских наук также объяснил, почему не нужно вставлять при простуде в ноздри ломтики лука или чеснока.
"В момент простуды развивается отек слизистой оболочки. При воспалении слизистая раздражена и напряжена отеком и, когда люди начинают вставлять ломтики чеснока или лука в нос, это очень плохо, неправильно. Из-за этого будет очень сильное раздражение, оно еще сильнее спровоцирует воспаление и отек", — предостерег врач.
Зайцев уточнил, что лук и чеснок могут даже спровоцировать ожог слизистой. Хотя простуда является не самым опасным заболеванием, для ее эффективного лечения все же лучше обращаться к врачу, заключил медик.