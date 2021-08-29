https://ria.ru/20210829/prostuda-1747700556.html

Медик рассказал, как не надо лечить простуду

Медик рассказал, как не надо лечить простуду - РИА Новости, 29.08.2021

Медик рассказал, как не надо лечить простуду

Осень считается сезоном простуд. Почему не нужно пытаться вылечить недомогание "деревенской" медициной, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T04:10

2021-08-29T04:10

2021-08-29T04:10

общество

здоровье

россия

владимир зайцев

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Осень считается сезоном простуд. Почему не нужно пытаться вылечить недомогание "деревенской" медициной, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Он отметил, что осеннюю простуду многие ошибочно считают заболеванием, которое не требует врачебной помощи. Такие люди пытаются лечиться самостоятельно с помощью методов "народной" или "деревенской" медицины.Между тем, некоторые из этих методов не только не лечат, но и могут существенно навредить, предупредил кандидат медицинских наук. Это, по его словам, относится и к такому популярному методу "деревенской" медицины, как поход в баню.По его словам, в баню или сауну идти можно, когда человек уже выздоравливает, но не в начале болезни. Кандидат медицинских наук также объяснил, почему не нужно вставлять при простуде в ноздри ломтики лука или чеснока.Зайцев уточнил, что лук и чеснок могут даже спровоцировать ожог слизистой. Хотя простуда является не самым опасным заболеванием, для ее эффективного лечения все же лучше обращаться к врачу, заключил медик.

https://ria.ru/20210627/opasnost-1738780413.html

https://ria.ru/20201213/prostuda-1588962839.html

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общество, здоровье, россия, владимир зайцев