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МЧС рассказало о ситуации с лесными пожарами в Свердловской области
МЧС рассказало о ситуации с лесными пожарами в Свердловской области - РИА Новости, 29.08.2021
МЧС рассказало о ситуации с лесными пожарами в Свердловской области
В Свердловской области действуют 49 природных пожаров, 70% из них локализованы, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:31
2021-08-29T12:31
2021-08-29T12:31
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Свердловской области действуют 49 природных пожаров, 70% из них локализованы, сообщает МЧС РФ."В Свердловской области действуют 49 природных пожаров, 34 из них локализованы. Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа на площади 10 гектар, Первоуральского городского округа на общей площади 550,8 гектар", - говорится в сообщении.Отмечается, что в тушении принимают участие 1301 человек из МЧС и лесоохраны, задействовано 272 единицы техники. Кроме того, прибыли 42 авиадесантника Уральской авиабазы охраны лесов, ведут патрулирование 215 групп."За сутки составлено 15 административных протоколов за нарушения требований пожарной безопасности", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210829/pozhary-1747711270.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
МЧС рассказало о ситуации с лесными пожарами в Свердловской области
МЧС: в Свердловской области действуют 49 природных пожаров, 34 из них локализованы