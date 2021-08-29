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МЧС рассказало о ситуации с лесными пожарами в Свердловской области
МЧС рассказало о ситуации с лесными пожарами в Свердловской области - РИА Новости, 29.08.2021
МЧС рассказало о ситуации с лесными пожарами в Свердловской области
В Свердловской области действуют 49 природных пожаров, 70% из них локализованы, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:31
2021-08-29T12:31
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Свердловской области действуют 49 природных пожаров, 70% из них локализованы, сообщает МЧС РФ."В Свердловской области действуют 49 природных пожаров, 34 из них локализованы. Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа на площади 10 гектар, Первоуральского городского округа на общей площади 550,8 гектар", - говорится в сообщении.Отмечается, что в тушении принимают участие 1301 человек из МЧС и лесоохраны, задействовано 272 единицы техники. Кроме того, прибыли 42 авиадесантника Уральской авиабазы охраны лесов, ведут патрулирование 215 групп."За сутки составлено 15 административных протоколов за нарушения требований пожарной безопасности", - добавляется в сообщении.
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
12:31 29.08.2021
 
МЧС рассказало о ситуации с лесными пожарами в Свердловской области

МЧС: в Свердловской области действуют 49 природных пожаров, 34 из них локализованы

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкПриродные пожары
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В Свердловской области действуют 49 природных пожаров, 70% из них локализованы, сообщает МЧС РФ.
"В Свердловской области действуют 49 природных пожаров, 34 из них локализованы. Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа на площади 10 гектар, Первоуральского городского округа на общей площади 550,8 гектар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в тушении принимают участие 1301 человек из МЧС и лесоохраны, задействовано 272 единицы техники. Кроме того, прибыли 42 авиадесантника Уральской авиабазы охраны лесов, ведут патрулирование 215 групп.
"За сутки составлено 15 административных протоколов за нарушения требований пожарной безопасности", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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