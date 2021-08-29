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Уникальное попадание российского зенитчика в цель на АрМИ сняли на видео
Уникальное попадание российского зенитчика в цель на АрМИ сняли на видео - РИА Новости, 29.08.2021
Уникальное попадание российского зенитчика в цель на АрМИ сняли на видео
Российский зенитчик стал единственным участником конкурса "Чистое небо" на Армейских международных играх, попавшим в высокоскоростную мишень-ракету TY-300D. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:38
2021-08-29T17:40
безопасность
венесуэла
узбекистан
ак-12
народно-освободительная армия китая
россия
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский зенитчик стал единственным участником конкурса "Чистое небо" на Армейских международных играх, попавшим в высокоскоростную мишень-ракету TY-300D.На кадрах, опубликованных министерством обороны, показано, как военный приезжает на огневой рубеж и поражает движущуюся цель из ПЗРК "Игла-С". Снаряд летел на высоте полторы тысячи метров.Помимо России, в конкурсе участвуют команды из Белоруссии, Египта, Узбекистана, Венесуэлы и Китая.Российская команда соревнуется на отечественных боевых машинах Тайфун-ПВО, ее вооружение — переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С", 12,7-миллиметровые пулеметы "Корд" и автоматы АК-12.В этом году на китайском полигоне "Корла" проходят три конкурса в рамках АрМИ: "Чистое небо", в котором выступают военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, "Суворовский натиск" — соревнование экипажей боевых машин пехоты и "Безопасная среда" — конкурс подразделений радиационной, химической и биологической разведки.
https://ria.ru/20210826/armi-1747286869.html
венесуэла
узбекистан
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60
Российский зенитчик поражает высокоскоростную мишень-ракету
На конкурсе «Чистое небо» АрМИ-2021 российский зенитчик стал единственным, кто смог прямым попаданием поразить высокоскоростную мишень-ракету
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безопасность, венесуэла, узбекистан, ак-12, народно-освободительная армия китая, россия, форум "армия — 2021"
15:38 29.08.2021 (обновлено: 17:40 29.08.2021)
 
Уникальное попадание российского зенитчика в цель на АрМИ сняли на видео

Зенитчик из России стал единственным, кто попал в высокоскоростную мишень

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский зенитчик стал единственным участником конкурса "Чистое небо" на Армейских международных играх, попавшим в высокоскоростную мишень-ракету TY-300D.
На кадрах, опубликованных министерством обороны, показано, как военный приезжает на огневой рубеж и поражает движущуюся цель из ПЗРК "Игла-С". Снаряд летел на высоте полторы тысячи метров.
Помимо России, в конкурсе участвуют команды из Белоруссии, Египта, Узбекистана, Венесуэлы и Китая.
Российская команда соревнуется на отечественных боевых машинах Тайфун-ПВО, ее вооружение — переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С", 12,7-миллиметровые пулеметы "Корд" и автоматы АК-12.
В этом году на китайском полигоне "Корла" проходят три конкурса в рамках АрМИ: "Чистое небо", в котором выступают военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, "Суворовский натиск" — соревнование экипажей боевых машин пехоты и "Безопасная среда" — конкурс подразделений радиационной, химической и биологической разведки.
Подготовка к показательным выступлениям в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 08:42
На конкурсе разведчиков в Новосибирске установили четыре рекорда АрМИ
 
БезопасностьВенесуэлаУзбекистанАК-12Народно-освободительная армия КитаяРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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