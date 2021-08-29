https://ria.ru/20210829/popadanie-1747735648.html

Уникальное попадание российского зенитчика в цель на АрМИ сняли на видео

Уникальное попадание российского зенитчика в цель на АрМИ сняли на видео - РИА Новости, 29.08.2021

Уникальное попадание российского зенитчика в цель на АрМИ сняли на видео

Российский зенитчик стал единственным участником конкурса "Чистое небо" на Армейских международных играх, попавшим в высокоскоростную мишень-ракету TY-300D. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T15:38

2021-08-29T15:38

2021-08-29T17:40

безопасность

венесуэла

узбекистан

ак-12

народно-освободительная армия китая

россия

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский зенитчик стал единственным участником конкурса "Чистое небо" на Армейских международных играх, попавшим в высокоскоростную мишень-ракету TY-300D.На кадрах, опубликованных министерством обороны, показано, как военный приезжает на огневой рубеж и поражает движущуюся цель из ПЗРК "Игла-С". Снаряд летел на высоте полторы тысячи метров.Помимо России, в конкурсе участвуют команды из Белоруссии, Египта, Узбекистана, Венесуэлы и Китая.Российская команда соревнуется на отечественных боевых машинах Тайфун-ПВО, ее вооружение — переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С", 12,7-миллиметровые пулеметы "Корд" и автоматы АК-12.В этом году на китайском полигоне "Корла" проходят три конкурса в рамках АрМИ: "Чистое небо", в котором выступают военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, "Суворовский натиск" — соревнование экипажей боевых машин пехоты и "Безопасная среда" — конкурс подразделений радиационной, химической и биологической разведки.

https://ria.ru/20210826/armi-1747286869.html

венесуэла

узбекистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российский зенитчик поражает высокоскоростную мишень-ракету На конкурсе «Чистое небо» АрМИ-2021 российский зенитчик стал единственным, кто смог прямым попаданием поразить высокоскоростную мишень-ракету 2021-08-29T15:38 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, венесуэла, узбекистан, ак-12, народно-освободительная армия китая, россия, форум "армия — 2021"