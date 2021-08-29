https://ria.ru/20210829/polsha-1747760645.html

В Польше задержали 13 человек, разрушавших забор на границе с Белоруссией

В Польше задержали 13 человек, разрушавших забор на границе с Белоруссией - РИА Новости, 29.08.2021

В Польше задержали 13 человек, разрушавших забор на границе с Белоруссией

Польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T21:35

2021-08-29T21:35

2021-08-29T21:35

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белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

мариуш каминьский

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ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража республики.Ранее Польша приступила к строительству дополнительного забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра на границе с Белоруссией."Сотрудники Пограничной стражи совместно с солдатами Войска польского задержали группу из 13 человек (12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов), которые разрушили технические заграждения на границе Польши и Белоруссии", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержанным скоро предъявят обвинения.Пограничники добавили, что "среди задержанных - Бартош К (по польским законам фамилия задержанных не называется)". Вероятнее всего речь идет об активисте фонда "Открытый диалог" по имени Бартош Крамек. Главой данного фонда является его жена Людмила Козловская – гражданка Украины, ранее депортированная из Евросоюза после того, как проверкой финансовой деятельности организации занялось Агентство внутренней безопасности Польши.Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский написал в Twitter, что "ситуация, произошедшая на нашей границе, абсолютно неприемлема". "Нарушители, сломавшие забор, были задержаны пограничниками и понесут уголовную ответственность за свои действия", - заявил он."На подобные действия мы будем реагировать с полной твердостью", - добавил министр.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".По последним данным, с начала августа польские пограничники зафиксировали более 3 тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. За весь 2020 год таких попыток было лишь 120.

https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html

https://ria.ru/20210819/migranty-1746339395.html

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минск

польша

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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, мариуш каминьский