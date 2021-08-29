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В Польше задержали 13 человек, разрушавших забор на границе с Белоруссией
В Польше задержали 13 человек, разрушавших забор на границе с Белоруссией - РИА Новости, 29.08.2021
В Польше задержали 13 человек, разрушавших забор на границе с Белоруссией
Польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T21:35
2021-08-29T21:35
в мире
белоруссия
минск
польша
александр лукашенко
мариуш каминьский
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ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража республики.Ранее Польша приступила к строительству дополнительного забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра на границе с Белоруссией."Сотрудники Пограничной стражи совместно с солдатами Войска польского задержали группу из 13 человек (12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов), которые разрушили технические заграждения на границе Польши и Белоруссии", - говорится в сообщении.Отмечается, что задержанным скоро предъявят обвинения.Пограничники добавили, что "среди задержанных - Бартош К (по польским законам фамилия задержанных не называется)". Вероятнее всего речь идет об активисте фонда "Открытый диалог" по имени Бартош Крамек. Главой данного фонда является его жена Людмила Козловская – гражданка Украины, ранее депортированная из Евросоюза после того, как проверкой финансовой деятельности организации занялось Агентство внутренней безопасности Польши.Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский написал в Twitter, что "ситуация, произошедшая на нашей границе, абсолютно неприемлема". "Нарушители, сломавшие забор, были задержаны пограничниками и понесут уголовную ответственность за свои действия", - заявил он."На подобные действия мы будем реагировать с полной твердостью", - добавил министр.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".По последним данным, с начала августа польские пограничники зафиксировали более 3 тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. За весь 2020 год таких попыток было лишь 120.
https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html
https://ria.ru/20210819/migranty-1746339395.html
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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, мариуш каминьский
21:35 29.08.2021
 
В Польше задержали 13 человек, разрушавших забор на границе с Белоруссией

Польские пограничники задержали 13 человек, разрушавших забор на границе с Белоруссией

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией
Литовский пограничник патрулирует границу с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная стража республики.
Ранее Польша приступила к строительству дополнительного забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра на границе с Белоруссией.
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"Сотрудники Пограничной стражи совместно с солдатами Войска польского задержали группу из 13 человек (12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов), которые разрушили технические заграждения на границе Польши и Белоруссии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанным скоро предъявят обвинения.
Пограничники добавили, что "среди задержанных - Бартош К (по польским законам фамилия задержанных не называется)". Вероятнее всего речь идет об активисте фонда "Открытый диалог" по имени Бартош Крамек. Главой данного фонда является его жена Людмила Козловская – гражданка Украины, ранее депортированная из Евросоюза после того, как проверкой финансовой деятельности организации занялось Агентство внутренней безопасности Польши.
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский написал в Twitter, что "ситуация, произошедшая на нашей границе, абсолютно неприемлема". "Нарушители, сломавшие забор, были задержаны пограничниками и понесут уголовную ответственность за свои действия", - заявил он.
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Польша и Белоруссия отказались пропустить группу мигрантов на границе
"На подобные действия мы будем реагировать с полной твердостью", - добавил министр.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
По последним данным, с начала августа польские пограничники зафиксировали более 3 тысяч попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. За весь 2020 год таких попыток было лишь 120.
 
В миреБелоруссияМинскПольшаАлександр ЛукашенкоМариуш Каминьский
 
 
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