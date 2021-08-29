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"Вы обещали". Украинцы написали Байдену письмо из-за "Северного потока — 2"
"Вы обещали". Украинцы написали Байдену письмо из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 29.08.2021
"Вы обещали". Украинцы написали Байдену письмо из-за "Северного потока — 2"
Бывшие и нынешние украинские политики, а также общественные деятели обратились к американскому президенту Джо Байдену с призывом остановить "Северный поток —... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:34
2021-08-29T20:58
в мире
украина
сша
джо байден
атлантический совет
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывшие и нынешние украинские политики, а также общественные деятели обратились к американскому президенту Джо Байдену с призывом остановить "Северный поток — 2".В письме отмечается, что глава Белого дома обещал "быть жестким по отношению к России" и "сделать все, чтобы остановить газопровод". Поэтому, считают авторы документа, администрация Соединенных Штатов "обязана изменить позицию", чтобы защитить Украину и Европу от "влияния России"."Мы призываем вас изменить курс и послать президенту Путину четкий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий", — говорится в письме, опубликованном на сайте Атлантического Совета."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать завершению строительства, но оно все же вышло на финальную стадию.Запуск "Северного потока — 2" был предметом переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель с Байденом. В результате стороны договорились обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Берлин обязался добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов "как инструмент влияния".Россия неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на то, что газопровод выгоден не только ей самой, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210827/potok-1747549118.html
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в мире, украина, сша, джо байден, атлантический совет , северный поток — 2, россия
15:34 29.08.2021 (обновлено: 20:58 29.08.2021)
 
"Вы обещали". Украинцы написали Байдену письмо из-за "Северного потока — 2"

Депутаты Рады в письме призвали Байдена остановить "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывшие и нынешние украинские политики, а также общественные деятели обратились к американскому президенту Джо Байдену с призывом остановить "Северный поток — 2".
В письме отмечается, что глава Белого дома обещал "быть жестким по отношению к России" и "сделать все, чтобы остановить газопровод". Поэтому, считают авторы документа, администрация Соединенных Штатов "обязана изменить позицию", чтобы защитить Украину и Европу от "влияния России".
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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В Европе предложили "Газпрому" продать "Северный поток — 2"
"Мы призываем вас изменить курс и послать президенту Путину четкий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий", — говорится в письме, опубликованном на сайте Атлантического Совета.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать завершению строительства, но оно все же вышло на финальную стадию.
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24 августа, 17:06
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Запуск "Северного потока — 2" был предметом переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель с Байденом. В результате стороны договорились обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Кроме того, Берлин обязался добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов "как инструмент влияния".
Россия неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на то, что газопровод выгоден не только ей самой, но и Евросоюзу.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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В миреУкраинаСШАДжо БайденАтлантический советСеверный поток — 2Россия
 
 
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