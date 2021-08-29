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Умер один из основоположников стиля даб Ли Перри
Умер один из основоположников стиля даб Ли Перри - РИА Новости, 29.08.2021
Умер один из основоположников стиля даб Ли Перри
Известный ямайский продюсер и исполнитель в жанре регги Ли Перри, стоявший у истоков музыкального жанра даб, скончался в возрасте 85 лет, сообщил... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T22:04
2021-08-29T22:04
2021-08-29T22:04
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боб марли
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Известный ямайский продюсер и исполнитель в жанре регги Ли Перри, стоявший у истоков музыкального жанра даб, скончался в возрасте 85 лет, сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.В заявлении офиса премьера говорится, что Перри умер в воскресенье утром по местному времени, он находился в больнице."Мои глубокие соболезнования семье, друзьям и поклонникам легендарного музыкального продюсера и певца Рейнфорда Хью Перри, которого называли с любовью Ли "Скрэтч" Перри ... Несомненно, его всегда будут помнить за выдающийся вклад в музыку. Пусть его душа покоится с миром", - заявил премьер Ямайки в Twitter.Премьер отметил заслуги певца-"первопроходца" в развитии музыкального направления даб в 1970-х годах. Именно тогда Перри начал использовать "студийные эффекты для создания новых инструментальных композиций" на основе других треков регги. Исполнитель работал с различными артистами, в том числе с Бобом Марли, группами The Wailers, Beastie Boys и другими.
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в мире, ямайка, боб марли
Умер один из основоположников стиля даб Ли Перри
Умер один из основоположников стиля даб Ли Перри на Ямайке в возрасте 85 лет