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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210829/perri-1747762411.html
Умер один из основоположников стиля даб Ли Перри
Умер один из основоположников стиля даб Ли Перри - РИА Новости, 29.08.2021
Умер один из основоположников стиля даб Ли Перри
Известный ямайский продюсер и исполнитель в жанре регги Ли Перри, стоявший у истоков музыкального жанра даб, скончался в возрасте 85 лет, сообщил... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T22:04
2021-08-29T22:04
культура
в мире
ямайка
боб марли
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Известный ямайский продюсер и исполнитель в жанре регги Ли Перри, стоявший у истоков музыкального жанра даб, скончался в возрасте 85 лет, сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.В заявлении офиса премьера говорится, что Перри умер в воскресенье утром по местному времени, он находился в больнице."Мои глубокие соболезнования семье, друзьям и поклонникам легендарного музыкального продюсера и певца Рейнфорда Хью Перри, которого называли с любовью Ли "Скрэтч" Перри ... Несомненно, его всегда будут помнить за выдающийся вклад в музыку. Пусть его душа покоится с миром", - заявил премьер Ямайки в Twitter.Премьер отметил заслуги певца-"первопроходца" в развитии музыкального направления даб в 1970-х годах. Именно тогда Перри начал использовать "студийные эффекты для создания новых инструментальных композиций" на основе других треков регги. Исполнитель работал с различными артистами, в том числе с Бобом Марли, группами The Wailers, Beastie Boys и другими.
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в мире, ямайка, боб марли
22:04 29.08.2021
 
Умер один из основоположников стиля даб Ли Перри

Умер один из основоположников стиля даб Ли Перри на Ямайке в возрасте 85 лет

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой клуба А2Ли Скретч Перри
Ли Скретч Перри - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой клуба А2
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Известный ямайский продюсер и исполнитель в жанре регги Ли Перри, стоявший у истоков музыкального жанра даб, скончался в возрасте 85 лет, сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.
В заявлении офиса премьера говорится, что Перри умер в воскресенье утром по местному времени, он находился в больнице.
"Мои глубокие соболезнования семье, друзьям и поклонникам легендарного музыкального продюсера и певца Рейнфорда Хью Перри, которого называли с любовью Ли "Скрэтч" Перри ... Несомненно, его всегда будут помнить за выдающийся вклад в музыку. Пусть его душа покоится с миром", - заявил премьер Ямайки в Twitter.
Премьер отметил заслуги певца-"первопроходца" в развитии музыкального направления даб в 1970-х годах. Именно тогда Перри начал использовать "студийные эффекты для создания новых инструментальных композиций" на основе других треков регги. Исполнитель работал с различными артистами, в том числе с Бобом Марли, группами The Wailers, Beastie Boys и другими.
 
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