https://ria.ru/20210829/opolchenets-1747703289.html

В Луганске сообщили о смерти ополченца при обстреле ВСУ

В Луганске сообщили о смерти ополченца при обстреле ВСУ - РИА Новости, 29.08.2021

В Луганске сообщили о смерти ополченца при обстреле ВСУ

Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в воскресенье РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T06:48

2021-08-29T06:48

2021-08-29T06:48

в мире

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Он уточнил, что это был единственный обстрел, зафиксированный 28 августа со стороны украинских силовиков.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210826/klounada-1747418229.html

https://ria.ru/20210825/donbass-1747259666.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр