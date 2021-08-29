В Луганске сообщили о смерти ополченца при обстреле ВСУ
Представительстве ЛНР в СЦКК: при обстреле со стороны ВСУ погиб ополченец
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 22.37 28 августа зафиксирован огонь из стрелкового оружия с направления населенного пункта Орехово (под контролем ВС Украины - ред.) в направлении населенного пункта Золотое-5 (под контролем ЛНР - ред.). В результате данного обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.
Он уточнил, что это был единственный обстрел, зафиксированный 28 августа со стороны украинских силовиков.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.