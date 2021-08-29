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В Луганске сообщили о смерти ополченца при обстреле ВСУ
В Луганске сообщили о смерти ополченца при обстреле ВСУ - РИА Новости, 29.08.2021
В Луганске сообщили о смерти ополченца при обстреле ВСУ
Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в воскресенье РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T06:48
2021-08-29T06:48
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Он уточнил, что это был единственный обстрел, зафиксированный 28 августа со стороны украинских силовиков.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210826/klounada-1747418229.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
06:48 29.08.2021
 
В Луганске сообщили о смерти ополченца при обстреле ВСУ

Представительстве ЛНР в СЦКК: при обстреле со стороны ВСУ погиб ополченец

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 22.37 28 августа зафиксирован огонь из стрелкового оружия с направления населенного пункта Орехово (под контролем ВС Украины - ред.) в направлении населенного пункта Золотое-5 (под контролем ЛНР - ред.). В результате данного обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.
Он уточнил, что это был единственный обстрел, зафиксированный 28 августа со стороны украинских силовиков.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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