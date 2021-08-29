https://ria.ru/20210829/odessa-1747710418.html

Около 30 силовиков пострадали в столкновениях во время ЛГБТ-марша в Одессе

Около 30 силовиков пострадали в столкновениях во время ЛГБТ-марша в Одессе - РИА Новости, 29.08.2021

Около 30 силовиков пострадали в столкновениях во время ЛГБТ-марша в Одессе

В столкновениях во время "Марша равенства", организованного ЛГБТ-сообществом в Одессе, пострадали три десятка полицейских, сообщает пресс-служба Национальной... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T09:45

2021-08-29T09:45

2021-08-29T14:59

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КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. В столкновениях во время "Марша равенства", организованного ЛГБТ-сообществом в Одессе, пострадали три десятка полицейских, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.Накануне примерно полторы сотни активистов с радужными флагами и плакатами прошли по центру Одессы. Как пишет издание "Сегодня", противники ЛГБТ, организация "Традиции и порядок", устроили свой контрпарад, а после шествия напали на автобус с его участниками.Кроме того, они спровоцировали потасовку с правоохранителями, уточнили в полиции."Примерно через 20 минут после окончания акции группа провокаторов проявила неадекватное поведение в отношении правоохранителей и на Дерибасовской бросилась к ним в драку с применением слезоточивого газа", — говорится в сообщении.В результате 29 полицейских получили телесные повреждения, им оказали медицинскую помощь.По факту конфликта возбудили уголовное дело по трем статьям: "Насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Массовые беспорядки" и "Хулиганство". В общей сложности в ходе беспорядков задержали 51 человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20210307/ukraina-1600287272.html

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в мире, одесса, лгбт-сообщество