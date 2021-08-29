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Около 30 силовиков пострадали в столкновениях во время ЛГБТ-марша в Одессе
Около 30 силовиков пострадали в столкновениях во время ЛГБТ-марша в Одессе - РИА Новости, 29.08.2021
Около 30 силовиков пострадали в столкновениях во время ЛГБТ-марша в Одессе
В столкновениях во время "Марша равенства", организованного ЛГБТ-сообществом в Одессе, пострадали три десятка полицейских, сообщает пресс-служба Национальной... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T09:45
2021-08-29T14:59
в мире
одесса
лгбт-сообщество
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КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. В столкновениях во время "Марша равенства", организованного ЛГБТ-сообществом в Одессе, пострадали три десятка полицейских, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.Накануне примерно полторы сотни активистов с радужными флагами и плакатами прошли по центру Одессы. Как пишет издание "Сегодня", противники ЛГБТ, организация "Традиции и порядок", устроили свой контрпарад, а после шествия напали на автобус с его участниками.Кроме того, они спровоцировали потасовку с правоохранителями, уточнили в полиции."Примерно через 20 минут после окончания акции группа провокаторов проявила неадекватное поведение в отношении правоохранителей и на Дерибасовской бросилась к ним в драку с применением слезоточивого газа", — говорится в сообщении.В результате 29 полицейских получили телесные повреждения, им оказали медицинскую помощь.По факту конфликта возбудили уголовное дело по трем статьям: "Насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Массовые беспорядки" и "Хулиганство". В общей сложности в ходе беспорядков задержали 51 человека.
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в мире, одесса, лгбт-сообщество
09:45 29.08.2021 (обновлено: 14:59 29.08.2021)
 
Около 30 силовиков пострадали в столкновениях во время ЛГБТ-марша в Одессе

Около 30 правоохранителей пострадали в столкновениях во время ЛГБТ-марша в Одессе

© Фото : Відділ комунікації поліції Одеської областіСтолкновения с полицией в ходе ЛГБТ-марша в Одессе
Столкновения с полицией в ходе ЛГБТ-марша в Одессе - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© Фото : Відділ комунікації поліції Одеської області
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КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. В столкновениях во время "Марша равенства", организованного ЛГБТ-сообществом в Одессе, пострадали три десятка полицейских, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Накануне примерно полторы сотни активистов с радужными флагами и плакатами прошли по центру Одессы. Как пишет издание "Сегодня", противники ЛГБТ, организация "Традиции и порядок", устроили свой контрпарад, а после шествия напали на автобус с его участниками.
Кроме того, они спровоцировали потасовку с правоохранителями, уточнили в полиции.
"Примерно через 20 минут после окончания акции группа провокаторов проявила неадекватное поведение в отношении правоохранителей и на Дерибасовской бросилась к ним в драку с применением слезоточивого газа", — говорится в сообщении.
В результате 29 полицейских получили телесные повреждения, им оказали медицинскую помощь.
По факту конфликта возбудили уголовное дело по трем статьям: "Насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Массовые беспорядки" и "Хулиганство". В общей сложности в ходе беспорядков задержали 51 человека.
Представитель ЛГБТ-сообщества во время гей-парада в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 17:14
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В миреОдессаЛГБТ-сообщество
 
 
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