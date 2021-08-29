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"Снег и дождь им не помеха": в Китае удивились российским очередям
"Снег и дождь им не помеха": в Китае удивились российским очередям - РИА Новости, 29.08.2021
"Снег и дождь им не помеха": в Китае удивились российским очередям
Китайского пользователя интернет-портала WeChat удивила привычка россиян стоять в многочасовых очередях. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T09:10
2021-08-29T09:10
2021-08-29T12:34
общество
третьяковская галерея
китай
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Китайского пользователя интернет-портала WeChat удивила привычка россиян стоять в многочасовых очередях.Автор рассказал о личном опыте ожидания входа на каток и в Третьяковскую галерею, поразившись терпению людей. По его словам, россияне спокойно дожидались посещения катка."А чтобы посмотреть шедевры живописи, посетители готовы стоять в очереди с утра до вечера. И даже снег и дождь им не помеха!" — добавил он.Пользователь также упомянул некоторые особенности российских очередей. Так, хорошим тоном считается спрашивать: "Кто последний?" Кроме того, он отметил традицию предупреждать стоящих рядом людей, если временно оставляешь свое место.Автор уверен, что многие принципы российских очередей сформировались в советское время. Он считает, что привычки россиян не меняются, какими бы ни были товары.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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общество, третьяковская галерея, китай, россия
09:10 29.08.2021 (обновлено: 12:34 29.08.2021)
"Снег и дождь им не помеха": в Китае удивились российским очередям
Китайский пользователь WeChat удивился привычке россиян стоять в многочасовых очередях
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Китайского пользователя интернет-портала WeChat
удивила привычка россиян стоять в многочасовых очередях.
Автор рассказал о личном опыте ожидания входа на каток и в Третьяковскую галерею
, поразившись терпению людей. По его словам, россияне спокойно дожидались посещения катка.
"А чтобы посмотреть шедевры живописи, посетители готовы стоять в очереди с утра до вечера. И даже снег и дождь им не помеха!" — добавил он.
Пользователь также упомянул некоторые особенности российских очередей. Так, хорошим тоном считается спрашивать: "Кто последний?" Кроме того, он отметил традицию предупреждать стоящих рядом людей, если временно оставляешь свое место.
Автор уверен, что многие принципы российских очередей сформировались в советское время. Он считает, что привычки россиян не меняются, какими бы ни были товары.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>