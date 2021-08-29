https://ria.ru/20210829/ochered-1747708412.html

"Снег и дождь им не помеха": в Китае удивились российским очередям

"Снег и дождь им не помеха": в Китае удивились российским очередям - РИА Новости, 29.08.2021

"Снег и дождь им не помеха": в Китае удивились российским очередям

Китайского пользователя интернет-портала WeChat удивила привычка россиян стоять в многочасовых очередях. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T09:10

2021-08-29T09:10

2021-08-29T12:34

общество

третьяковская галерея

китай

россия

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Китайского пользователя интернет-портала WeChat удивила привычка россиян стоять в многочасовых очередях.Автор рассказал о личном опыте ожидания входа на каток и в Третьяковскую галерею, поразившись терпению людей. По его словам, россияне спокойно дожидались посещения катка."А чтобы посмотреть шедевры живописи, посетители готовы стоять в очереди с утра до вечера. И даже снег и дождь им не помеха!" — добавил он.Пользователь также упомянул некоторые особенности российских очередей. Так, хорошим тоном считается спрашивать: "Кто последний?" Кроме того, он отметил традицию предупреждать стоящих рядом людей, если временно оставляешь свое место.Автор уверен, что многие принципы российских очередей сформировались в советское время. Он считает, что привычки россиян не меняются, какими бы ни были товары.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210805/eda-1744456895.html

китай

россия

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2021

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общество, третьяковская галерея, китай, россия