https://ria.ru/20210829/moderna-1747733925.html

Минздав Японии выяснил происхождение посторонних частиц в вакцине Moderna

Минздав Японии выяснил происхождение посторонних частиц в вакцине Moderna - РИА Новости, 29.08.2021

Минздав Японии выяснил происхождение посторонних частиц в вакцине Moderna

Министерство здравоохранения Японии после проверки используемой на Окинаве партии вакцины от коронавируса компании Moderna пришло к выводу, что частицы черного... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T15:21

2021-08-29T15:21

2021-08-29T15:26

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коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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ТОКИО, 29 авг – РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии после проверки используемой на Окинаве партии вакцины от коронавируса компании Moderna пришло к выводу, что частицы черного цвета в некоторых дозах были фрагментами резиновых пробок флаконов.Ранее администрация южной японской префектуры Окинава заявила об обнаружении посторонних веществ еще в нескольких дозах вакцины от коронавируса компании Moderna, номера лотов которых отличны от тех, использование которых было приостановлено по соображениям безопасности.Согласно официальным данным, в четырех ампулах были выявлены посторонние элементы черного цвета, а в пятой - вещество розового цвета. Что касается последней ампулы, то министерство не считает, что оно является "производной препарата, основываясь на его размере"."Был сделан вывод, что в приостановке вакцинации препаратом этого же лота нет необходимости", - отмечается в релизе.Утром четверга японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical, отвечающая за распространение вакцины в стране, обнародовала номера лотов вакцины, применение которых было остановлено после того, как в ряде доз были обнаружены посторонние вещества. Это лоты вакцины с номерами 3004667, 3004734 и 3004956. В общей сложности приостановка коснется около 1,63 миллиона доз. По данным японских СМИ, вакцины из данной партии были произведены в Испании и распределены по 863 центрам вакцинации по всей стране.Takeda Pharmaceutical заявляла, что пока не получала каких-либо сообщений о проблемах безопасности по этому поводу.

https://ria.ru/20210828/moderna-1747652554.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/sputnik-1746921987.html

испания

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окинава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, испания, япония, окинава, коронавирус covid-19