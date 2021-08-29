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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210829/moderna-1747733925.html
Минздав Японии выяснил происхождение посторонних частиц в вакцине Moderna
Минздав Японии выяснил происхождение посторонних частиц в вакцине Moderna - РИА Новости, 29.08.2021
Минздав Японии выяснил происхождение посторонних частиц в вакцине Moderna
Министерство здравоохранения Японии после проверки используемой на Окинаве партии вакцины от коронавируса компании Moderna пришло к выводу, что частицы черного... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:21
2021-08-29T15:26
в мире
испания
япония
окинава
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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ТОКИО, 29 авг – РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии после проверки используемой на Окинаве партии вакцины от коронавируса компании Moderna пришло к выводу, что частицы черного цвета в некоторых дозах были фрагментами резиновых пробок флаконов.Ранее администрация южной японской префектуры Окинава заявила об обнаружении посторонних веществ еще в нескольких дозах вакцины от коронавируса компании Moderna, номера лотов которых отличны от тех, использование которых было приостановлено по соображениям безопасности.Согласно официальным данным, в четырех ампулах были выявлены посторонние элементы черного цвета, а в пятой - вещество розового цвета. Что касается последней ампулы, то министерство не считает, что оно является "производной препарата, основываясь на его размере"."Был сделан вывод, что в приостановке вакцинации препаратом этого же лота нет необходимости", - отмечается в релизе.Утром четверга японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical, отвечающая за распространение вакцины в стране, обнародовала номера лотов вакцины, применение которых было остановлено после того, как в ряде доз были обнаружены посторонние вещества. Это лоты вакцины с номерами 3004667, 3004734 и 3004956. В общей сложности приостановка коснется около 1,63 миллиона доз. По данным японских СМИ, вакцины из данной партии были произведены в Испании и распределены по 863 центрам вакцинации по всей стране.Takeda Pharmaceutical заявляла, что пока не получала каких-либо сообщений о проблемах безопасности по этому поводу.
https://ria.ru/20210828/moderna-1747652554.html
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в мире, испания, япония, окинава, коронавирус covid-19
15:21 29.08.2021 (обновлено: 15:26 29.08.2021)
 
Минздав Японии выяснил происхождение посторонних частиц в вакцине Moderna

Черные частицы в вакцине Moderna в Японии были фрагментами резиновых крышек флаконов

© AP Photo / Virginia MayoВакцина против COVID-19 компании Moderna
Вакцина против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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ТОКИО, 29 авг – РИА Новости. Министерство здравоохранения Японии после проверки используемой на Окинаве партии вакцины от коронавируса компании Moderna пришло к выводу, что частицы черного цвета в некоторых дозах были фрагментами резиновых пробок флаконов.
"Было подтверждено, что до прокола ампул во всех пяти не было посторонних элементов. Посторонние частицы черного цвета попали в жидкость в результате прокола резиновой крышки ампулы", - говорится в сообщении министерства.
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Ранее администрация южной японской префектуры Окинава заявила об обнаружении посторонних веществ еще в нескольких дозах вакцины от коронавируса компании Moderna, номера лотов которых отличны от тех, использование которых было приостановлено по соображениям безопасности.
Согласно официальным данным, в четырех ампулах были выявлены посторонние элементы черного цвета, а в пятой - вещество розового цвета. Что касается последней ампулы, то министерство не считает, что оно является "производной препарата, основываясь на его размере".
"Был сделан вывод, что в приостановке вакцинации препаратом этого же лота нет необходимости", - отмечается в релизе.
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Утром четверга японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical, отвечающая за распространение вакцины в стране, обнародовала номера лотов вакцины, применение которых было остановлено после того, как в ряде доз были обнаружены посторонние вещества. Это лоты вакцины с номерами 3004667, 3004734 и 3004956. В общей сложности приостановка коснется около 1,63 миллиона доз. По данным японских СМИ, вакцины из данной партии были произведены в Испании и распределены по 863 центрам вакцинации по всей стране.
Takeda Pharmaceutical заявляла, что пока не получала каких-либо сообщений о проблемах безопасности по этому поводу.
 
Распространение коронавирусаВ миреИспанияЯпонияОкинаваКоронавирус COVID-19
 
 
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