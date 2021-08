https://ria.ru/20210829/matsuev-1747439270.html

Денис Мацуев: "Публика перестала кашлять, играю в тишине"

Денис Мацуев: "Публика перестала кашлять, играю в тишине" - РИА Новости, 29.08.2021

Денис Мацуев: "Публика перестала кашлять, играю в тишине"

Пианист-виртуоз Денис Мацуев в интервью РИА Новости рассказал, зачем объединил на Красной площади первый концерт Чайковского с хитом We Will Rock You, куда... РИА Новости, 29.08.2021

МОСКВА, 29 августа — РИА Новости, Ольга Цынская. Пианист-виртуоз Денис Мацуев в интервью РИА Новости рассказал, зачем объединил на Красной площади первый концерт Чайковского с хитом We Will Rock You, куда любит ездить на гастроли и почему не в восторге от пляжного отдыха. Отпуск для меня — понятие относительное. В моем понимании это точно не значит загорать на пляже и ничего не делать. От такого "отдыха" я схожу с ума, это совершенно не по мне.С одной стороны, к сожалению, с другой — к счастью, этим летом отдохнуть в полном смысле этого слова у меня не получилось. Отпуск совместился с фестивалем "Крещендо" в Сочи, в конце июля. Чередовать отдых с творческим процессом мне нравится гораздо больше.Из всех событий этого лета особенно запомнилось выступление в поддержку олимпийцев — с Государственным симфоническим оркестром под управлением Юрия Башмета на Красной площади. Для этого мне даже пришлось прервать европейское турне. Мы исполняли первый фортепианный концерт Петра Чайковского, который был нашим гимном на Олимпиаде (всем известно, по каким причинам).Я сделал монтаж хита рок-группы Queen We Will Rock You на полторы минуты. И концерт Чайковского незаметно переходил в песню Фредди Меркьюри — получился отличный микс! Мне очень хотелось хоть чем-то поддержать наших ребят, вернувшихся с Олимпиады в Токио. Это была наша совместная идея с Матч ТВ.Я всегда говорил, что музыкант без сцены — это потеря кислорода. Многие выступления, перенесенные из-за пандемии, пришлись как раз на нынешнее лето. И это счастье! В мае и Европа наконец открылась для концертов.Например, я выступал в Париже и Вене, был фестиваль в Овер-сюр-Уаз — там, где жил и умер Ван Гог. Кстати, именно здесь 22 года назад, сразу после конкурса Чайковского прошли одни из первых моих гастролей. И сейчас я словно сделал зеркальное отражение, отыграв ту же программу.Международный музыкальный фестиваль на швейцарском горном курорте Вербье — очень престижный, мы открывали его вместе с маэстро Гергиевым. И это такое счастье, ведь он был отменен из-за пандемии в прошлом году. Лучшие исполнители мира, которые там выступали, до последнего не верили, что начались репетиции и что событие все-таки состоится.Сейчас мне предстоят большие европейские и американские гастроли, с оркестрами и сольными концертами. Очень надеюсь, что все пройдет по плану. Ну и, конечно, мой летний тур по России. Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Клинский фестиваль Чайковского, один из моих любимых фестивалей "Белая сирень" в Казани.Все-таки сыграл перенесенный юбилейный концерт в Кремле, который планировался еще в июне прошлого года. Правда, разрешили заполнить лишь 50 процентов зала, но все же — около трех тысяч человек. Это была феерия импровизации! Считаю, мне очень повезло отметить юбилей, хоть и с опозданием на год.В России стремительно развивается формат open air. Сбылось мое предсказание — случился всплеск зрительского интереса к живой классической музыке после карантина. Так, на Ижевском фестивале я играл на огромном стадионе. На днях вернулся с фестиваля "Альма матер" в Суздале. А недавно выступал в коломенском кремле.Из-за эпидемии мне пришлось отменить или перенести около ста сольных концертов и выступлений по всему миру. Но мы пытаемся выйти на прежний ритм. Если раньше я играл около 260 концертов в год, то теперь где-то в районе 130 — уже счастье.Надеюсь, когда-нибудь весь мир вернется к обычной жизни. В Москве опять не самая благоприятная ситуация. По нормативам заполняемость залов — не больше 500 человек. Это, конечно, огромная проблема и для организаторов, и для музыкантов, и для зрителей. Например, для Концертного зала Чайковского получается лишь 30 процентов.Изменились ли люди за время пандемии? Да, однозначно. Вот очень показательный пример: Иркутск жил без концертов 320 дней. И на моем первом выступлении в этом городе, сразу после локдауна, энергетический обмен между мной и залом возник не сразу. Лишь на пятый-шестой концерт я стал узнавать родную публику. Паузы губительны: как для артистов, так и для зрителей, которые привыкли получать эти эмоции, этот кислород.Публика практически перестала кашлять! Раньше, играя концерт, я то и дело слышал кашель или чихи зрителей. Теперь в зале полная тишина. Огромный плюс для музыки!Мы играем, и это самое главное. Конечно, я понимаю, что ни один концерт, ни одно гениальное музыкальное произведение не стоят человеческой жизни. Но я очень надеюсь, что этот чертов вирус наконец отступит. Будем держать за это кулаки!

россия

2021

