Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210829/matsuev-1747439270.html
Денис Мацуев: "Публика перестала кашлять, играю в тишине"
Денис Мацуев: "Публика перестала кашлять, играю в тишине" - РИА Новости, 29.08.2021
Денис Мацуев: "Публика перестала кашлять, играю в тишине"
Пианист-виртуоз Денис Мацуев в интервью РИА Новости рассказал, зачем объединил на Красной площади первый концерт Чайковского с хитом We Will Rock You, куда... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T08:00
2021-08-29T09:26
туризм
олимпийские игры
иркутск
суздаль
юрий башмет
петр чайковский
денис мацуев
звезды - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572646084_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_43be08481dbbb574aa818eb7d3c1b7d2.jpg
МОСКВА, 29 августа — РИА Новости, Ольга Цынская. Пианист-виртуоз Денис Мацуев в интервью РИА Новости рассказал, зачем объединил на Красной площади первый концерт Чайковского с хитом We Will Rock You, куда любит ездить на гастроли и почему не в восторге от пляжного отдыха. Отпуск для меня — понятие относительное. В моем понимании это точно не значит загорать на пляже и ничего не делать. От такого "отдыха" я схожу с ума, это совершенно не по мне.С одной стороны, к сожалению, с другой — к счастью, этим летом отдохнуть в полном смысле этого слова у меня не получилось. Отпуск совместился с фестивалем "Крещендо" в Сочи, в конце июля. Чередовать отдых с творческим процессом мне нравится гораздо больше.Из всех событий этого лета особенно запомнилось выступление в поддержку олимпийцев — с Государственным симфоническим оркестром под управлением Юрия Башмета на Красной площади. Для этого мне даже пришлось прервать европейское турне. Мы исполняли первый фортепианный концерт Петра Чайковского, который был нашим гимном на Олимпиаде (всем известно, по каким причинам).Я сделал монтаж хита рок-группы Queen We Will Rock You на полторы минуты. И концерт Чайковского незаметно переходил в песню Фредди Меркьюри — получился отличный микс! Мне очень хотелось хоть чем-то поддержать наших ребят, вернувшихся с Олимпиады в Токио. Это была наша совместная идея с Матч ТВ.Я всегда говорил, что музыкант без сцены — это потеря кислорода. Многие выступления, перенесенные из-за пандемии, пришлись как раз на нынешнее лето. И это счастье! В мае и Европа наконец открылась для концертов.Например, я выступал в Париже и Вене, был фестиваль в Овер-сюр-Уаз — там, где жил и умер Ван Гог. Кстати, именно здесь 22 года назад, сразу после конкурса Чайковского прошли одни из первых моих гастролей. И сейчас я словно сделал зеркальное отражение, отыграв ту же программу.Международный музыкальный фестиваль на швейцарском горном курорте Вербье — очень престижный, мы открывали его вместе с маэстро Гергиевым. И это такое счастье, ведь он был отменен из-за пандемии в прошлом году. Лучшие исполнители мира, которые там выступали, до последнего не верили, что начались репетиции и что событие все-таки состоится.Сейчас мне предстоят большие европейские и американские гастроли, с оркестрами и сольными концертами. Очень надеюсь, что все пройдет по плану. Ну и, конечно, мой летний тур по России. Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Клинский фестиваль Чайковского, один из моих любимых фестивалей "Белая сирень" в Казани.Все-таки сыграл перенесенный юбилейный концерт в Кремле, который планировался еще в июне прошлого года. Правда, разрешили заполнить лишь 50 процентов зала, но все же — около трех тысяч человек. Это была феерия импровизации! Считаю, мне очень повезло отметить юбилей, хоть и с опозданием на год.В России стремительно развивается формат open air. Сбылось мое предсказание — случился всплеск зрительского интереса к живой классической музыке после карантина. Так, на Ижевском фестивале я играл на огромном стадионе. На днях вернулся с фестиваля "Альма матер" в Суздале. А недавно выступал в коломенском кремле.Из-за эпидемии мне пришлось отменить или перенести около ста сольных концертов и выступлений по всему миру. Но мы пытаемся выйти на прежний ритм. Если раньше я играл около 260 концертов в год, то теперь где-то в районе 130 — уже счастье.Надеюсь, когда-нибудь весь мир вернется к обычной жизни. В Москве опять не самая благоприятная ситуация. По нормативам заполняемость залов — не больше 500 человек. Это, конечно, огромная проблема и для организаторов, и для музыкантов, и для зрителей. Например, для Концертного зала Чайковского получается лишь 30 процентов.Изменились ли люди за время пандемии? Да, однозначно. Вот очень показательный пример: Иркутск жил без концертов 320 дней. И на моем первом выступлении в этом городе, сразу после локдауна, энергетический обмен между мной и залом возник не сразу. Лишь на пятый-шестой концерт я стал узнавать родную публику. Паузы губительны: как для артистов, так и для зрителей, которые привыкли получать эти эмоции, этот кислород.Публика практически перестала кашлять! Раньше, играя концерт, я то и дело слышал кашель или чихи зрителей. Теперь в зале полная тишина. Огромный плюс для музыки!Мы играем, и это самое главное. Конечно, я понимаю, что ни один концерт, ни одно гениальное музыкальное произведение не стоят человеческой жизни. Но я очень надеюсь, что этот чертов вирус наконец отступит. Будем держать за это кулаки!
https://ria.ru/20210711/ponaroshku-1739550105.html
https://ria.ru/20210821/tatarstan-1746167761.html
иркутск
суздаль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572646084_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96d335f8ae628e896045f97241338af6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олимпийские игры, иркутск, суздаль, юрий башмет, петр чайковский, денис мацуев, звезды - туризм, россия, отдых, интервью, звезды, стиль жизни
08:00 29.08.2021 (обновлено: 09:26 29.08.2021)
 

Денис Мацуев: "Публика перестала кашлять, играю в тишине"

© Фото : Eugene EvtukhovПианист Денис Мацуев
Пианист Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© Фото : Eugene Evtukhov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 августа — РИА Новости, Ольга Цынская. Пианист-виртуоз Денис Мацуев в интервью РИА Новости рассказал, зачем объединил на Красной площади первый концерт Чайковского с хитом We Will Rock You, куда любит ездить на гастроли и почему не в восторге от пляжного отдыха.
Отпуск для меня — понятие относительное. В моем понимании это точно не значит загорать на пляже и ничего не делать. От такого "отдыха" я схожу с ума, это совершенно не по мне.
С одной стороны, к сожалению, с другой — к счастью, этим летом отдохнуть в полном смысле этого слова у меня не получилось. Отпуск совместился с фестивалем "Крещендо" в Сочи, в конце июля. Чередовать отдых с творческим процессом мне нравится гораздо больше.
Из всех событий этого лета особенно запомнилось выступление в поддержку олимпийцев — с Государственным симфоническим оркестром под управлением Юрия Башмета на Красной площади. Для этого мне даже пришлось прервать европейское турне. Мы исполняли первый фортепианный концерт Петра Чайковского, который был нашим гимном на Олимпиаде (всем известно, по каким причинам).
© Фото из личного архива Дениса МацуеваДенис Мацуев
Денис Мацуев
1 из 3
Денис Мацуев
© Фото из личного архива Дениса Мацуева
© Фото из личного архива Дениса МацуеваДенис Мацуев
Денис Мацуев
2 из 3
Денис Мацуев
© Фото из личного архива Дениса Мацуева
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Пианист Денис Мацуев на концерте в честь российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве.

Пианист Денис Мацуев выступает на концерте в честь российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве
3 из 3

Пианист Денис Мацуев на концерте в честь российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 3
Денис Мацуев
© Фото из личного архива Дениса Мацуева
2 из 3
Денис Мацуев
© Фото из личного архива Дениса Мацуева
3 из 3

Пианист Денис Мацуев на концерте в честь российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Я сделал монтаж хита рок-группы Queen We Will Rock You на полторы минуты. И концерт Чайковского незаметно переходил в песню Фредди Меркьюри — получился отличный микс! Мне очень хотелось хоть чем-то поддержать наших ребят, вернувшихся с Олимпиады в Токио. Это была наша совместная идея с Матч ТВ.
Я всегда говорил, что музыкант без сцены — это потеря кислорода. Многие выступления, перенесенные из-за пандемии, пришлись как раз на нынешнее лето. И это счастье! В мае и Европа наконец открылась для концертов.
© Фото : из личного архива Дениса МацуеваДенис Мацуев
Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
Денис Мацуев
Например, я выступал в Париже и Вене, был фестиваль в Овер-сюр-Уаз там, где жил и умер Ван Гог. Кстати, именно здесь 22 года назад, сразу после конкурса Чайковского прошли одни из первых моих гастролей. И сейчас я словно сделал зеркальное отражение, отыграв ту же программу.
Телеведущая Ирена Понарошку - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 08:00Туризм
Ирена Понарошку — о том, зачем молчать десять дней и купаться в пиве
Международный музыкальный фестиваль на швейцарском горном курорте Вербье — очень престижный, мы открывали его вместе с маэстро Гергиевым. И это такое счастье, ведь он был отменен из-за пандемии в прошлом году. Лучшие исполнители мира, которые там выступали, до последнего не верили, что начались репетиции и что событие все-таки состоится.
Сейчас мне предстоят большие европейские и американские гастроли, с оркестрами и сольными концертами. Очень надеюсь, что все пройдет по плану. Ну и, конечно, мой летний тур по России. Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Клинский фестиваль Чайковского, один из моих любимых фестивалей "Белая сирень" в Казани.
© Фото : @matsuevdenis / Instagram

Денис Мацуев в Ташкенте. Апрель 2021

Денис Мацуев в Ташкете. Апрель 2021
1 из 3

Денис Мацуев в Ташкенте. Апрель 2021

© Фото : @matsuevdenis / Instagram
© Фото : из личного архива Дениса МацуеваМилан
Милан
2 из 3
Милан
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДирижер симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев (слева) во время открытого концерта Валерия Гергиева с оркестром Мариинского театра на Поклонной горе.
Дирижер симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев
3 из 3
Дирижер симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев (слева) во время открытого концерта Валерия Гергиева с оркестром Мариинского театра на Поклонной горе.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 3

Денис Мацуев в Ташкенте. Апрель 2021

© Фото : @matsuevdenis / Instagram
2 из 3
Милан
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
3 из 3
Дирижер симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев (слева) во время открытого концерта Валерия Гергиева с оркестром Мариинского театра на Поклонной горе.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Все-таки сыграл перенесенный юбилейный концерт в Кремле, который планировался еще в июне прошлого года. Правда, разрешили заполнить лишь 50 процентов зала, но все же — около трех тысяч человек. Это была феерия импровизации! Считаю, мне очень повезло отметить юбилей, хоть и с опозданием на год.
В России стремительно развивается формат open air. Сбылось мое предсказание — случился всплеск зрительского интереса к живой классической музыке после карантина. Так, на Ижевском фестивале я играл на огромном стадионе. На днях вернулся с фестиваля "Альма матер" в Суздале. А недавно выступал в коломенском кремле.
© Фото : из личного архива Дениса МацуеваДенис Мацуев в Японии
Денис Мацуев в Японии - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
Денис Мацуев в Японии
Из-за эпидемии мне пришлось отменить или перенести около ста сольных концертов и выступлений по всему миру. Но мы пытаемся выйти на прежний ритм. Если раньше я играл около 260 концертов в год, то теперь где-то в районе 130 — уже счастье.
Надеюсь, когда-нибудь весь мир вернется к обычной жизни. В Москве опять не самая благоприятная ситуация. По нормативам заполняемость залов — не больше 500 человек. Это, конечно, огромная проблема и для организаторов, и для музыкантов, и для зрителей. Например, для Концертного зала Чайковского получается лишь 30 процентов.
© Фото : из личного архива Дениса МацуеваДенис Мацуев в Сиднее
Денис Мацуев в Сиднее
1 из 3
Денис Мацуев в Сиднее
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
© Фото : Евгений ЕвтюховДенис Мацуев на Байкале
Денис Мацуев и Валерий Гергиев на Байкале
2 из 3
Денис Мацуев на Байкале
© Фото : Евгений Евтюхов
© Фото : из личного архива Дениса МацуеваДенис Мацуев в Австралии
Денис Мацуев в Австралии
3 из 3
Денис Мацуев в Австралии
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
1 из 3
Денис Мацуев в Сиднее
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
2 из 3
Денис Мацуев на Байкале
© Фото : Евгений Евтюхов
3 из 3
Денис Мацуев в Австралии
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
Изменились ли люди за время пандемии? Да, однозначно. Вот очень показательный пример: Иркутск жил без концертов 320 дней. И на моем первом выступлении в этом городе, сразу после локдауна, энергетический обмен между мной и залом возник не сразу. Лишь на пятый-шестой концерт я стал узнавать родную публику. Паузы губительны: как для артистов, так и для зрителей, которые привыкли получать эти эмоции, этот кислород.
Публика практически перестала кашлять! Раньше, играя концерт, я то и дело слышал кашель или чихи зрителей. Теперь в зале полная тишина. Огромный плюс для музыки!
Мы играем, и это самое главное. Конечно, я понимаю, что ни один концерт, ни одно гениальное музыкальное произведение не стоят человеческой жизни. Но я очень надеюсь, что этот чертов вирус наконец отступит. Будем держать за это кулаки!
ОАЭ - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 08:00Туризм
Роза Сябитова — о том, как стать хорошей женой и о секретах татарской кухни
 
ТуризмОлимпийские игрыИркутскСуздальЮрий БашметПетр ЧайковскийДенис МацуевЗвезды - ТуризмРоссияОтдыхИнтервьюзвездыСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
05:49Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки
05:47В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"
05:43Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
05:34Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
05:20В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
05:15Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС
05:05В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
04:57На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
04:52На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести
04:23Блинкен рассказал о поставках американских вакцин на Украину
04:20Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула
04:10Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19
04:05Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару
03:59США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
03:45Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
03:39Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе в ряде регионов
03:15Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
03:14Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
03:09Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Лента новостейМолния