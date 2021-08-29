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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210829/makron-1747766283.html
Макрон рассказал о выдвинутом талибам условии
Макрон рассказал о выдвинутом талибам условии - РИА Новости, 29.08.2021
Макрон рассказал о выдвинутом талибам условии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ведение переговоров с движением "Талибан"* не означает его последующего официального признания. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T23:30
2021-08-29T23:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
франция
панджшер (провинция)
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ведение переговоров с движением "Талибан"* не означает его последующего официального признания.Накануне Макрон подтвердил ведение переговоров с талибами по вопросу гуманитарных операций и эвакуации афганцев, нуждающихся в защите."Мы должны признать: те, кто контролируют Кабул и территорию (Афганистана - ред.), - это талибы. Поэтому в операционном плане с практической точки зрения мы должны проводить дискуссии, что мы и начали делать. Когда я говорю "мы" - речь идет о международном сообществе. Это (дискуссии - ред.) не предрешает их признания, поскольку мы поставили им условия", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.В первую очередь, движение должно уважать гуманитарное право и соблюдать права граждан, не взаимодействовать с террористическими группировками Афганистана, а также уважать права человека и "достоинство афганских женщин", отметил Макрон.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210827/afganistan-1747475321.html
https://ria.ru/20210828/tsru-1747618669.html
афганистан
франция
панджшер (провинция)
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в мире, афганистан, франция, панджшер (провинция), эммануэль макрон
23:30 29.08.2021 (обновлено: 23:33 29.08.2021)
 
Макрон рассказал о выдвинутом талибам условии

Макрон: ведение переговоров с талибами не означает их признания

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ведение переговоров с движением "Талибан"* не означает его последующего официального признания.
Накануне Макрон подтвердил ведение переговоров с талибами по вопросу гуманитарных операций и эвакуации афганцев, нуждающихся в защите.
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"Мы должны признать: те, кто контролируют Кабул и территорию (Афганистана - ред.), - это талибы. Поэтому в операционном плане с практической точки зрения мы должны проводить дискуссии, что мы и начали делать. Когда я говорю "мы" - речь идет о международном сообществе. Это (дискуссии - ред.) не предрешает их признания, поскольку мы поставили им условия", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.
В первую очередь, движение должно уважать гуманитарное право и соблюдать права граждан, не взаимодействовать с террористическими группировками Афганистана, а также уважать права человека и "достоинство афганских женщин", отметил Макрон.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанФранцияПанджшер (провинция)Эммануэль Макрон
 
 
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