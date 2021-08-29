https://ria.ru/20210829/makron-1747766283.html

Макрон рассказал о выдвинутом талибам условии

Макрон рассказал о выдвинутом талибам условии - РИА Новости, 29.08.2021

Макрон рассказал о выдвинутом талибам условии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ведение переговоров с движением "Талибан"* не означает его последующего официального признания. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T23:30

2021-08-29T23:30

2021-08-29T23:33

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

франция

панджшер (провинция)

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 29 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ведение переговоров с движением "Талибан"* не означает его последующего официального признания.Накануне Макрон подтвердил ведение переговоров с талибами по вопросу гуманитарных операций и эвакуации афганцев, нуждающихся в защите."Мы должны признать: те, кто контролируют Кабул и территорию (Афганистана - ред.), - это талибы. Поэтому в операционном плане с практической точки зрения мы должны проводить дискуссии, что мы и начали делать. Когда я говорю "мы" - речь идет о международном сообществе. Это (дискуссии - ред.) не предрешает их признания, поскольку мы поставили им условия", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.В первую очередь, движение должно уважать гуманитарное право и соблюдать права граждан, не взаимодействовать с террористическими группировками Афганистана, а также уважать права человека и "достоинство афганских женщин", отметил Макрон.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210827/afganistan-1747475321.html

https://ria.ru/20210828/tsru-1747618669.html

афганистан

франция

панджшер (провинция)

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в мире, афганистан, франция, панджшер (провинция), эммануэль макрон